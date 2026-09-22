Automobiliai tampa patikimesni, tačiau viena sritis nejuda iš vietos: vairuotojai ja skundžiasi dažniausiai

Multimedijos kokybės ir pasitenkinimo tyrimas parodė, kad 100 automobilių tenka vidutiniškai 42,4 su multimedijos sistemomis susijusios problemos. Pats rodiklis, palyginti su ankstesniais metais, beveik nepasikeitė, tačiau kitoms automobilio sistemoms tobulėjant multimedijos dalis tarp visų problemų išaugo iki 25 proc.
Dar iškalbingesnis kitas rezultatas – penkios dažniausiai naujų automobilių savininkų nurodytos problemos šiemet susijusios būtent su multimedija.
Automobiliai gerėja, ekranai – ne taip sparčiai
Birželį paskelbtas platesnis „J.D. Power“ pradinių kokybės problemų tyrimas parodė priešingą bendrą tendenciją: vidutinis problemų skaičius sumažėjo nuo 192 iki 175 problemų 100 automobilių. Tai buvo didžiausias metinis pagerėjimas nuo 1997-ųjų. Geresni rezultatai užfiksuoti devyniose iš dešimties vertintų kategorijų.
Išimtis – multimedija. Masėms skirtuose automobiliuose jai teko 44,4 problemos 100 automobilių, o aukščiausios klasės markėse – 38,3.
Todėl problema tampa vis labiau matoma: mechaniniai mazgai, salono kokybė, vairuotojo pagalbos sistemos ir kitos sritys tobulėja, o programinės įrangos bei ryšio problemų išspręsti taip greitai nepavyksta.
Problema vis rečiau būna pats ekranas
„J.D. Power“ pabrėžia, kad automobiliams tampant vis labiau priklausomiems nuo programinės įrangos keičiasi ir pačių gedimų pobūdis. Vis rečiau kalbama apie sugedusią fizinę detalę, o vis dažniau – apie sudėtingą valdymą, programinės įrangos veikimą ir ryšį su kitais įrenginiais.
Vienas ryškiausių pavyzdžių – išmaniojo telefono integracija. Birželį paskelbtame tyrime „J.D. Power“ nustatė, kad „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ ryšio problemos buvo pagrindinis veiksnys, pabloginęs multimedijos kategorijos rezultatą. Vien šių sistemų problemų rodiklis per metus padidėjo 1,4 problemos 100 automobilių.
Panaši tendencija matoma ir vertinant trejų metų senumo automobilius. Kitame 2026 metų „J.D. Power“ patikimumo tyrime keturios iš penkių dažniausiai nurodomų problemų buvo susijusios su telefono integracija – „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“, „Bluetooth“, belaidžiu telefono įkrovimu bei gamintojų mobiliosiomis programėlėmis.
Vienas ekranas valdo vis daugiau funkcijų
Problemos mastą didina ir tai, kad centrinis ekranas šiuolaikiniame automobilyje seniai nebėra skirtas tik radijui ar navigacijai.
Per jį vis dažniau valdoma klimato kontrolė, sėdynių funkcijos, važiavimo režimai, vairuotojo pagalbos sistemos ir daugybė kitų automobilio nustatymų.
Todėl lėtai veikianti ar užstrigusi multimedija dabar vairuotojui gali sukelti gerokai daugiau nepatogumų nei prieš dešimtmetį. Kuo daugiau funkcijų perkeliama į vieną sistemą, tuo daugiau kasdienių automobilio valdymo veiksmų priklauso nuo jos sklandaus darbo.
Dideli jutikliniai ekranai kelia ir kitą problemą – dėmesio atitraukimą. 2026 metų „J.D. Power“ pradinių kokybės problemų tyrime 46 proc. vairuotojų, nurodžiusių, kad juos blaškė automobilio funkcijos, kaip blaškymo šaltinį įvardijo multimediją arba jutiklinį ekraną. Vairuotojo pagalbos sistemų perspėjimus nurodė 18 proc. tokių respondentų.
Funkcija, kurią anksčiau buvo galima įjungti vienu mygtuko paspaudimu ar pasukus reguliatorių, jutikliniame ekrane gali būti paslėpta keliuose meniu. Stovinčiame automobilyje tai tėra nepatogumas, tačiau važiuojant reikalauja daugiau vairuotojo dėmesio.
Vis dėlto tyrimas rodo ir pažangą. Viena labiausiai pagerėjusių sričių – integruota navigacija. Skundų dėl jos tikslumo ir naudojimo sumažėjo, o pasitenkinimo navigacija rodiklis per metus pakilo 17 punktų ir pasiekė 933 balus iš 1000. Gerėjo ir vartotojų vertinimai, susiję su automobilio garso sistemomis.
Tačiau bendras rezultatas gamintojams siunčia gana aiškų signalą. Automobiliuose montuojant vis didesnius ekranus ir vis daugiau funkcijų patikint programinei įrangai, neužtenka vien pasiūlyti daugiau galimybių.
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