„Kiekviename automobilyje yra dalelė mūsų“: po 130 metų garsus detalių tiekėjas kovoja dėl išlikimo

„Prinz-Mayweg“ daugeliui vairuotojų gali būti visiškai negirdėtas vardas, tačiau jos gaminamų komponentų galima rasti įvairiose automobilių vietose. Ne veltui pati bendrovė daugelį metų naudojo šūkį: „Kiekviename automobilyje yra dalelė „Prinz-Mayweg“.“
Rugsėjo 9 dieną Eseno apylinkės teismas pritaikė apsaugos priemones bendrovėms „Prinz & Co. GmbH Stahlrohre“, „Präzisionsrohre Friedr. Wilhelm Mayweg GmbH & Co. KG“ ir „MÜWI Verwaltungs GmbH“. Laikinuoju nemokumo administratoriumi paskirtas advokatas Christianas Holzmannas.
Komponentai slepiasi įvairiose automobilio vietose
„Prinz-Mayweg“ specializuojasi precizinių plieninių vamzdžių ir iš jų gaminamų komponentų srityje. Bendrovės gaminiai naudojami ne tik automobilių pramonėje, tačiau būtent šis sektorius yra vienas svarbiausių jos klientų.
Jos komponentų galima rasti automobilių sėdynėse, prietaisų skydelio konstrukcijose, vairo sistemose, amortizatoriuose, spynose ir įvairiose skysčių bei kitų terpių linijose. Bendrovė gamina tiek pačius precizinius vamzdžius, tiek sudėtingesnius iš jų pagamintus mazgus.
Smogė didelės sąnaudos ir kritusios pajamos
Laikinasis nemokumo administratorius C. Holzmannas Vokietijos žiniasklaidai teigė, kad bendrovės padėtį apsunkino keli veiksniai.
Pasak jo, finansinę naštą didino išaugusios žaliavų ir energijos kainos bei didelės pastoviosios sąnaudos. Prie problemų prisidėjo ir sudėtinga padėtis automobilių pramonėje, o vasaros mėnesiais bendrovės pajamos smarkiai sumažėjo.
Vis dėlto C. Holzmannas situacijos nelaiko beviltiška. Jo teigimu, dabartinis užsakymų portfelis yra stabilus, bendrovė turi konkurencingų produktų ir kvalifikuotų darbuotojų. Jau pradėtos derybos su klientais bei tiekėjais, taip pat ieškoma potencialių investuotojų.
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