Lenktynės kelyje baigėsi avarija, bėgimu kapinėse ir netikėtu prašymu: „Neišleiskite manęs“

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Atskubėję pareigūnai buvo priversti drumsti anapilin iškeliavusiųjų ramybę ir leistis į bėglio paieškas tiesiai tarp antkapių. Netrukus pareigūnai kapinėse pastebėjo ir sulaikė įtariamąjį.
„Gulk ant žemės! Užsidėk antrankius greitai!“ – komandavo pareigūnai.
Apsvaigęs vaikinas iškart puolė stumti kaltę kitiems, anot jo, draugas sėdėjo prie vairo, kuris paspruko kartu su kita keleive.
„Nereikėjo girtiems važiuoti“, – į protą atėjo vaikinas, jau kai jam buvo uždėti antrankiai.
Pareigūnai pasitelkė droną
Pasklidus informacijai, kad kiti bėgliai sprunka per rapsų laukus, policija apsupo ūkininkų pasėlius. Į pagalbą buvo iškviestas pareigūnas su bepilote skraidykle, kad apžvelgtų teritoriją iš oro.
Kol vyko paieškos, kapinėse įkliuvusiam vaikinui staiga prabudo sąžinė. Jis netikėtai prisipažino, kad pats sėdėjo prie vairo.
„Žinokite, aš toks d****as. Aš norėjau savo brolio mergaitei nupirkti mašiną. Ir pats tą avariją padariau. O tas su manimi lenktyniavo… Pasodinkite jūs mane į kalėjimą! Duokite man sunkiausią bausmę ir neišleiskite manęs“ – atgailavo vaikinas.
Tačiau priėjus prie alkotesterio atgaila greitai virto demonstratyviu elgesiu. Reikalavęs kuo griežtesnio teismo, vaikinas pradėjo išsidirbinėti.
„Aš 6 galiu įpūsti“ – rėžė jis.
Tačiau alkotesteris parodė 1,96 promilės, todėl už tai jam gresia baudžiamoji atsakomybė.
Sulaikė ir sunkaus girtumo keleivę
Netoliese pareigūnai sulaikė ir kartu važiavusią moterį. Ši buvo nusiteikusi itin pakiliai, tikriausiai dėl to, nes įpūtė net 2,73 promilės. Paklausta, kas nutiko kelyje, moteris viską sklandžiai išdėstė.
„Mane vežė link čia ir gavosi va su mašinomis: bim, bim, bim. Mane išmetė iš mašinos“, – minėjo ji.
Apžiūrėję įvykio vietą, pareigūnai griovyje rado sumaitotą „Audi“, kurios salone ir bagažinėje mėtėsi tuščios alaus skardinės. Paaiškėjo, kad po susidūrimo vairuotojas dar bandė išvažiuoti atbulomis, tačiau įstrigęs griovyje tiesiog paliko mašiną ir pėsčiomis skuodė į kapines.
Kaip pareigūnams pavyko surasti kapinėse besislapsčiusį bėglį? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.