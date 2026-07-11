Gabija Kitovaitė
Iš garažo sklindantis kvapas atkreipė pareigūnų dėmesį akimirksniu – siurprizai nesibaigė
Gavę pranešimą apie iš vieno garažų masyvo rūkstantį įtartino kvapo dūmelį, pareigūnai netrukus patys tuo įsitikino – specifinis marihuanos aromatas jautėsi jau iš tolo. Atidarius garažo duris, viduje sėdėję trys vyrai iš netikėtumo tiesiog prarado amą. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Vaizdas garaže priminė keistą vakarėlį: ant grindų išrikiuoti alaus buteliai, o marihuana – papilta ir paserviruota tiesiai ant stalo.
Šūvių iš BMW išgąsdinti praeiviai nedelsiant kvietė policiją – tokio vaizdo nesitikėjo niekas: „Čia rimtai jūs?“
Patruliuodami mieste pareigūnai pastebėjo BMW markės automobilį, kuris atitiko pastarosiomis dienomis gautus skundus. Įniršę gyventojai anksčiau pranešė, kad iš važiuojančio automobilio langų į niekuo dėtus praeivius buvo paleisti šūviai. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Sustabdytame automobilyje sėdėjo keturi jaunuoliai. Paaiškėjo, kad transporto priemonė – skolinta, o vaikinai atvyko su itin keistu pramogų planu. „Šiandien buvom biškį šaudę, taip.
Kriminalai 2026-09-19
Lenktynės kelyje baigėsi avarija, bėgimu kapinėse ir netikėtu prašymu: „Neišleiskite manęs“
Gautas skubus pranešimas apie eismo įvykį sukėlusį ir iš įvykio vietos bėgantį, galimai girtą „Audi“ vairuotoją. Pranešėjai nurodė, kad automobilis nulėkė į griovį, o iš jo iššokę asmenys dėjo į kojas kapinių link. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Atskubėję pareigūnai buvo priversti drumsti anapilin iškeliavusiųjų ramybę ir leistis į bėglio paieškas tiesiai tarp antkapių. Netrukus pareigūnai kapinėse pastebėjo ir sulaikė įtariamąjį.
Kriminalai 2026-09-18
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Pareigūnams teko spręsti chaotišką situaciją – to rasti galinėje sėdynėje tikrai nesitikėjo
Gavę skubų pranešimą apie Panevėžio parke be priežiūros lakstančius didžiulius vilkšunius, pareigūnai išvyko jų ieškoti. Tačiau netrukus išgirdo ir papildomą informaciją: gyvūnus į automobilį susikrovęs savininkas – galimai smarkiai neblaivus. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Pastebėtas „Ford Focus“ markės automobilis buvo iškart sustabdytas. Salone tiesiog virte virė gyvenimas – gale sėdėjo du didžiuliai belgų aviganiai.
Vos išėjęs į laisvę vyras vėl atsidūrė areštinėje – kartu ir jo mylimoji: „Taip, mano žmona kvaila“
Pareigūnai gavo pranešimą apie gatvėje šūkaujantį pusnuogį vyriškį ir jo agresyvų elgesį. Atvykę į nurodytą vietą pareigūnai sutiko nekasdienę porelę: džiugiai nusiteikusią, šokančią merginą ir suplėšytais oranžiniais šortais apsivilkusį bei marškinėlių netekusį jaunuolį. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Iš pradžių vyras bandė demonstruoti tariamą viršenybę prieš pareigūnus ir girtis savo patirtimi. „22 metus atsėdėjęs prieš jus čia visus.
Kriminalai 2026-09-13
Planuojate pirkti būstą užsienyje? Ekspertas įvardijo spąstus, į kuriuos vis dar pakliūva lietuviai
Patrauklus NT pasiūlymas Ispanijoje ar Italijoje šiandien gali atrodyti kaip svajonės išsipildymas, tačiau neapgalvotas sprendimas gali tapti skaudžia finansine pamoka. Po atostogų sugrįžę lietuviai vis dažniau žvalgosi į mėlynesnę jūrą užsienyje, tačiau ekspertas įspėja – už saldžių brokerio kalbų dažnai slepiasi teisiniai spąstai, papildomi mokesčiai ir net rizika prarasti visus pinigus.
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Degalinėje pamatęs, kad darbuotoja pasidarė 10 minučių pertrauką, vyras pašėlo: „Teta man bulkos neparduoda“
Vėlų vakarą patruliuojantys policijos pareigūnai užsuko į degalinę ir netikėtai pateko į pačią konflikto ugnį. Prie užrakintų durų siautėjo nevaldomas ir akivaizdžiai neblaivus vyriškis. Pasirodo jis galvojo, kad miršta iš bado, todėl susiriejo su degalinės darbuotoja, kuri buvo išėjusi trumpai 10 minučių pertraukai. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Pamatęs pareigūnus, vėlyvas lankytojas tuoj pat puolė skųstis savo ir reikalauti teisybės.
Šie kūno ženklai rodo, kad patiriate lėtinį stresą: nepastebėjus laiku laukia skaudžios pasekmės
Kasdienė įtampa darbe ir skubėjimas palieka pėdsakus ne tik mūsų emocinei būsenai. Specialistai pastebi, kad nevalingas kūno gūžimasis nuo streso tampa viena pagrindinių lėtinio skausmo priežasčių, o pirmosios streso smūgį priima itin jautrios zonos. Laidoje „Sveikatos DNR“ apsilankiusi Medicinos diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ kineziterapeutė Gerda Markevičiūtė patvirtino, kad streso pėdsakai kūne – ne išgalvotas dalykas, o natūrali fiziologinė reakcija.
2026-09-12
Atidžiau į vyrą įsižiūrėję pareigūnai to nesitikėjo – sustojo nedelsiant: „Ar suprantate? Aš jus...“
Patruliuodami naktinio miesto gatvėmis, pareigūnai pastebėjo šaligatviu einantį pėsčiąjį, kuris išvydęs policijos automobilį puolė aktyviai mojuoti ranka. Pareigūnai sustojo pasiteirauti, ar vyriškiui nereikia pagalbos, tačiau to išvysti nesitikėjo. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Prisiartinus policininkams, paaiškėjo, kad jokia nelaimė neįvyko – vyriškis tiesiog norėjo išreikšti savo pagarbą ir palaikymą. „Viskas gerai. Viskas gerai. Sveikinuosi. Aš jus gerbiu.
Kriminalai 2026-09-10
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Nuo benzino uostymo priklausomas jaunuolis iš keršto sukėlė rimtą pavojų: „Žmonės mane pradėjo apjuokti...“
Bendrajame pagalbos centre gautas nerimastingas moters pranešimas apie pavojų eismo saugumui Lėnas–Taujėnai kelių ruože. Važiuojamojoje kelio dalyje gulėjo išrautas kelio ženklas, užėmęs visą eismo juostą, o šalia vaikščiojo įtartinas ir neadekvačiai besielgiantis vaikinas su kuro talpa rankose. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Kriminalai 2026-09-06
Klaida, kurią po audros padarė daugelis lietuvių: „Permokami tikrai dideli pinigai“
Ekstremalūs orai ir netikėtos stichijos Lietuvoje vis dažniau primena skaudžią realybę – vos per kelias akimirkas galime likti ne tik be ryšio ar vandens, bet ir be elektros energijos. Tačiau audrai praūžus, prasideda kita problema: masiškai į parduotuves patraukę gyventojai iš nežinojimo daro brangiai kainuojančias klaidas.
2026-09-06
Vytaras Radzevičius parodė geriausią cukinijų apkepo receptą: užsirašykite
TV3 laidos „Vytaro ferma“ vedėjas Vytaras Radzevičius pasidalijo paprastu, greitu ir labai skaniu prancūziško stiliaus cukinijų apkepo receptu. Šį receptą, puikiai tinkantį gausiam rudens derliui panaudoti, jam parodė iš Prancūzijos atvykusi viešnia – žinomas vyras patiekalą taip ir pavadino: „Madame Chantal cukinijų apkepas“. Cukinijų apkepui reikės: 1 kg cukinijos (maždaug 1/3 didesnės cukinijos) 3 kiaušinių 300 g grietinės 300 g tarkuoto sūrio Druskos (pagal skonį) Šiek tiek aliejaus...
2026-09-06
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Į degalinę užsukęs pusnuogis vyras pareigūnams demonstravo savo „skraidantį kilimą“: „Iš dangaus nusileidau“
Vidurnaktį vienos degalinės darbuotojai sulaukė itin neįprasto svečio. Į patalpas užsuko pusnuogis vyras, apsigaubęs kilimu, ir paprašė iškviesti policiją. Degalinės operatorė teigė, kad vyrui kažką skauda, todėl į pagalbą atskubėjo pareigūnai. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Atvykę policininkai degalinėje išvydo nekasdienį vaizdą – patalpose lūkuriavo vyriškis, o šalia jo gulėjo didžiulis kilimas. „Tai kas nutiko?“ – pasiteiravo pareigūnas. „Neatsimenu, kur atsikėliau.
Kriminalai 2026-09-05
Gydytoja įvardijo pavojingą vyresnių vyrų įprotį: ligas pastebi tik žmonos
Nors apie plaučių ir bronchų sveikatą kalbama vis dažniau, daugelis brandaus amžiaus vyrų vis dar linkę ignoruoti varginančius simptomus. Atsiradęs kosulys, dusulys ar švokštimas dažnai nurašomi amžiui arba ilgalaikiam rūkymui, o pas gydytojus patenka tik po artimųjų paraginimų. Laidoje „Sveikatos DNR“ apsilankiusi gydytoja-alergologė, klinikinė imunologė, profesorė Laura Malinauskienė atskleidė pavojingą tendenciją tarp vyresnio amžiaus vyrų.
2026-09-05
Moteris pro langą pamatė tai, ko niekas neturėjo išvysti: įvykio vietoje pareigūnų laukė šokas
Pilietiškos daugiabučio gyventojos pastabumas padėjo pareigūnams išnarplioti neeilinę narkotikų platinimo schemą. Moteris pro langą pastebėjo įtartiną dviratininką, kuris prie gyvatvorės kažką užkasinėjo. Atvažiavę pareigūnai rado tai, ko nesitikėjo. Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius. Šalikelėje radę mėlyna lipnia juosta apvyniotą paketėlį su marihuanos kvapu, pareigūnai netrukus pastebėjo kiemais vėl lekiantį tą patį jaunuolį.
Kriminalai 2026-09-03
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Vytaras ir Laisvė Radzevičiai prabilo apie šeimos pagausėjimą: „Dažnai norisi patylėti“
TV3 televizijos laidos „Vytaro ferma“ naujasis sezonas prasideda su trenksmu. Laidos vedėjas Vytaras Radzevičius pasidalijo naujienomis iš savo sodybos – joje atsirado du nauji gyventojai. Nors jo žmona Laisvė į tai reagavo kaip į dar vieną vyro išdaigą, nauji šuniukai greitai pavergė visų širdis.
2026-08-31
Po 37 metų gyvenimo kartu – netikėtas Vytaro Radzevičiaus žingsnis: dėl meilės teko nerti į ežero dugną
TV3 televizijos laidos „Vytaro ferma“ naujasis sezonas prasideda su trenksmu. Laidos vedėjas Vytaras Radzevičius pasidalijo neįtikėtina istorija, kaip jo mylimoji Laisvė prarado savo sutuoktuvių 20-mečio progą specialiai pagamintą sidabrinį žiedą. Nors žiedas ežero dugne praleido ne vienerius metus, dabar jis vėl yra savo teisėtų savininkų rankose.
2026-08-31
Šia liga sergančius vaikus atleisti nuo sporto – didžiulė klaida: gydytoja įspėja tėvus
Metus iš metų gajus mitas, jog diagnozavus astmą reikėtų saugoti plaučius, vengti fizinio krūvio ar net atleisti vaikus nuo kūno kultūros pamokų. Tačiau medikai atkreipia dėmesį, kad toks požiūris ne tik pasenęs, bet ir žalingas. Laidoje „Sveikatos DNR“ apsilankiusi gydytoja-alergologė ir klinikinė imunologė profesorė Laura Malinauskienė pabrėžė, kad fizinis aktyvumas sergantiesiems yra ne tik galimas, bet būtinas, o geriausias to įrodymas – aukščiausio lygio sportininkai.
2026-08-30
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Jau netrukus – nauji reikalavimai namų savininkams: štai už ką grės baudos
Artėjant 2030 metams, tūkstančių individualių namų savininkų Lietuvoje laukia rimtas išbandymas. Ilgus metus gyvavusi praktika nuotekų tvarkymui rinktis pigiausią sprendimą ne tik gresia griežtėjančiomis baudomis, bet ir gali virsti brangia avarija nuosavame kieme.
2026-08-29
Praradote uoslę ir pasikeitė balsas? Įspėja apie pavojų, kuris po 30-ies gali smogti staiga
Daugelis žmonių lengvą nosies užgulimą, dingusią uoslę ar pakitusį balsą linkę nurašyti paprastam peršalimui arba tiesiog nekreipia į tai dėmesio. Visgi specialistai perspėja: toks aplaidumas gali baigtis kur kas rimtesnėmis sveikatos problemomis, o viena jų – agresyvi astmos forma.
2026-08-29
Amžina grybautojų dilema – rauti ar pjauti grybą? Specialistės atsakymas nustebins
Miške išvydus gražuolį baravyką, daugelis lietuvių iškart siekia peilio, o kiti griežtai tikina, kad grybą būtina atsargiai išrauti, kad nepažeistumėte grybienos. Amžinas ginčas verda dešimtmečius, tačiau specialistė atskleidė tikrąją tiesą ir paaiškino, kokios kitos pražūtingos klaidos iš tiesų naikina mišką bei gadina jūsų laimikį.
2026-08-29
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Atsakė, kuo skiriasi slėptuvė ir priedanga: „Tai yra elementarus dalykas“
Visai neseniai skambėję pranešimai dėl virš Lietuvos užfiksuotų dronų gyventojams skaudžiai priminė realybę – kilus potencialiam pavojui, daugelis vis dar nežino, kur bėgti, o viešojoje erdvėje kilusi pasimetimo banga dėl užrakintų ar neparuoštų priedangų apnuogino sistemines spragas. Ekspertai primena, kad namų darbus būtina atlikti iš anksto.
2026-08-23
Pastatėte tvorą ar pasodinote tują? Viena kaimyno pastaba gali jums kainuoti ir 5 tūkst. eurų
Nekaltai pasodinta tuja, be leidimo suręsta malkinė ar keliais centimetrais į kaimyno sklypą pasislinkusi tvora šiandien gali tapti brangia jūsų gyvenimo klaida. Kol daugelis gyventojų vis dar šventai tiki, kad savo kieme gali daryti bet ką, teisininkai įspėja – griežtėjančios taisyklės ir akylos kaimynų akys nelegalių statybų mėgėjams pranašauja tūkstantines baudas.
2026-08-23
Greita žūklė po darbo: parodė, kaip pagauti karšį per 2-3 valandas
Laidoje „Vienam gale kablys“ Paulius Korsakas žiūrovams pristatė, kaip per trumpą žūklės sesiją pagauti karšį. Ne kiekvienas žvejys turi galimybę prie vandens išvykti iš vakaro ar leisti ilgas valandas jaukinant žuvį, todėl žvejys atskleidė, kaip pasiekti puikių rezultatų po darbo turint vos kelias laisvas valandas. Pagrindinis tokios žūklės principas – lengvas ir itin greitai žuvį pritraukiantis jaukas.
2026-08-23
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Baravykų bumo dar teks palaukti: atsakė, kada verta traukti į miškus
Nors vasaros pabaiga ir artėjantis ruduo daugeliui lietuvių asocijuojasi su pilnais krepšiais miško gėrybių, šiemet grybautojai į namus neretai grįžta tuščiomis arba tik su keliomis voveraitėmis.
2026-08-22
Ketinantiems vežtis lauktuves iš atostogų – rimtas įspėjimas: lietuvis dėl 1 daikto atsidūrė už grotų
Atostogų metu daugelis keliautojų stengiasi parsivežti ne tik gerų įspūdžių, bet ir lauktuvių. Nors dažniausiai apsiribojama magnetais ar vietiniais skanėstais, kartais lagaminuose atsiduria pajūryje rasti akmenys, kriauklės ar egzotiniai augalai.
Prieš žengiant į lovą – neįprastas prašymas: tai renkasi vis daugiau lietuvių porų
Santykių pradžia dažnai asocijuojasi su romantika ir aistra, tačiau visuomenėje pamažu keičiasi požiūris į lytinę sveikatą. Nors atviras pokalbis apie lytiškai plintančias infekcijas ar pasitikrinimą vis dar yra jautri tema, specialistai pastebi itin teigiamus pokyčius. Apie tai, kaip atrodo kasdienis darbas su lytiškai plintančiomis ligomis ir kokie įpročiai formuojasi visuomenėje, laidoje „Sveikatos DNR“ pasakojo asociacijos „Demetra“ konsultantas Kęstutis Rudaitis.
2026-08-22
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Edgaras Navickas studijoje ryžosi poelgiui, kurio nesitikėjo niekas: „Net pavydas ima“
8 metus su mylimuoju Stasiu gyvenusios moters kasdienybė per akimirką virto tikru košmaru. Ji teigia likusi įskaudinta ir pikta, kai jos gyvenimo partneris pradėjo vis dažniau užsukti pas našle likusią kaimynę Ritą – neva atlikti buities darbų. Galiausiai vyrui persikėlus gyventi pas kaimynę, konfliktas peraugo į atvirą karą, o visos trys pusės „TV Pagalbos“ studijoje susitiko išsiaiškinti tiesos.
2026-08-22
Šunų sporto klubą įkūręs Simonas rėžė kritikams: „Šuns maitinimas nuo stalo – tai didžiausias kankinimas“
TV3 televizijos laidoje „Gyvūnų pasaulis“ apsilankęs šunų sporto klubo įkūrėjas Simonas Damašius atvirai prabilo apie visuomenėje gajus mitus. Vyras, kurio dresuojami keturkojai skina pergales Europos čempionatuose, neslėpė sulaukiantis piktų komentarų dėl savo veiklos. Internautai piktinasi pamatę bėgimo takeliais lekiančius šunis, tačiau Simonas tikino – bėgimas ant savaeigio bėgtakio yra visiška priešingybė kankinimui. „Vargšas gyvulėlis.
2026-08-22
Jokių ekranų iki 2 metų: įvardijo taisykles, kurias privalo žinoti visi tėvai
Šiuolaikiniame pasaulyje technologijoms tapus neatsiejama kasdienybės dalimi, vis dažniau atkreipiamas dėmesys į kylančias rizikas ir naujas priklausomybių formas. Nors išmanieji įrenginiai dažnai tampa greitu būdu nuraminti ar pralinksminti vaiką, specialistai ragina nenumoti ranka į ilgalaikes pasekmes. Apie tai, kokią įtaką vaikų raidai ir dėmesio koncentracijai daro technologijos bei kokias taisykles turėtų nustatyti tėvai, laidoje pasakojo psichoterapeutė, psichologė Eglė Neverauskienė.
2026-08-22
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Vykstantiems į Baltarusiją – griežtas įspėjimas: „Pasirašykite testamentą“
Lietuvoje metai iš metų fiksuojamas nesustojantis tautiečių srautas į priešišką valstybę – Baltarusiją – priverčia susimąstyti, kas skatina žmones rizikuoti savo laisve ir saugumu.
2026-08-15
Permainos po 30-ojo gimtadienio: įspėja apie pavojų, apie kurį moterys susipranta per vėlai
Visuomenėje vis dar gajus stereotipas, kad moterims pakanka tik lengvo tempimo, jogos ar mobilumo pratimų, o svorių kilnojimas – tai išskirtinai vyrų ar kultūristų sritis. Visgi šiuolaikinis mokslas ir reabilitacijos specialistai griauna šį mitą ir įspėja, kad vengiant jėgos treniruočių ilgainiui sau galima prisidaryti rimtų sveikatos problemų.
2026-08-15
Buvusi žmona Nikolajaus gyvenimą kontroliuoja ir po skyrybų – jis nebegali kentėti: „Uždarysiu vartelius ir neįleisiu“
Skiriasi jau dvidešimt metų, bet drama tęsiasi iki šiol: pensininkas Nikolajus reikalauja, kad buvusi žmona paliktų jį ramybėje. Vyras tikina per skyrybas jai atidavęs visą turtą, o dabar esą yra terorizuojamas ir vejamas iš uošvių sodybos. Tačiau kol vyras lieja pyktį, buvusi žmona dreba iš baimės, kad Nikolajus sudegins namus, ir rodo meilės žinutes, kurias naktimis jai rašo tas pats ramybės trokštantis buvęs sutuoktinis.
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Kaip pergudrauti kaprizingąjį lyną: atskleidė paslaptį, kurią žino tik profesionalai
Laidoje „Vienam gale kablys“ Paulius Korsakas išsiruošė prie vandens telkinio, kad išbandytų vasarišką plūdinę žūklę. Tačiau jis nesitikėjo, kad lyno paieškos virs tikru kantrybės išbandymu ir kova su gamtos stichijomis. Žvejybos vietą P. Korsakas pasirinko neatsitiktinai. Nors vasarą pagauti šią žuvį nėra lengva, žvejys nepabijojo iššūkių ir susirado idealiai tinkančią vietą. „Vasara taigi puikus metas tai daryti.
2026-08-02
Būsto savininkams gresia naujas mokestis? Specialistas rėžė atvirai: „Trumparegiškas požiūris“
Investavimas į nekilnojamąjį turtą – daugelio lietuvių kelias į finansinę laisvę. Tačiau ekspertai pastebi, kad pastaruoju metu NT rinka retai būna stabili, o nauji valdžios užmojai gali iš esmės pakeisti žaidimo taisykles ir priversti kapitalą bėgti svetur. Laidoje „Statybų gidas“ Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius pasidalijo įžvalgomis apie Lietuvos banko vadovo iškeltą idėją – įvesti momentinį investicinio sandorio mokestį (angl.
2026-07-26
Žinoma aktorė atskleidė, kaip jos šeima augina katinus: „Kiekvienas turi po savo kambarį ir tualetą“
TV3 televizijos laidoje „Gyvūnų pasaulis“ apsilankiusi populiaraus serialo „Ne tau, Martyna“ žvaigždė, aktorė Sofija Gedgaudaitė atvėrė savo namų duris. Žiūrovams puikiai pažįstama mergina pasidalijo jautria istorija apie išgelbėtą katytę Kiską, kuri į jos gyvenimą atnešė linksmų kuriozų. „Ryte ji mane pažadina kaip šuniukas – pradeda laižyti veidą. Man šitas nelabai patinka, bet ji vis tiek taip daro“, – juokdamasi pasakojo S. Gedgaudaitė.
2026-07-26
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Laimikis Danės upėje užgniaužė kvapą – išniro daugiau nei metro ilgio grožis: „O barakuda miesto“
Laidoje „Vienam gale kablys“ Paulius Korsakas išsiruošė prie Danės upės, kad išbandytų laiko patikrintus minkštuosius masalus. Tačiau jis nesitikėjo, kad trumpas pasivaikščiojimas miesto centre virs kova su tikru upės monstru. Žvejybos vieta pasirinkta neatsitiktinai – Danės upė, teka tiesiai per Klaipėdos miestą. Nors pastaruoju metu vandens lygis upėje buvo stipriai pakilęs, o tai dažniausiai apsunkina žvejybą, laidos vedėjas nenuleido rankų.
2026-07-26
Neuromokslininkė įvardijo geros savijautos paslaptį: „Visas genialumas iš esmės yra...“
Nors skubančioje visuomenėje dažnas ieško greito būdo ar stebuklingo papildo, galinčio akimirksniu sugrąžinti energiją ir gerą nuotaiką, specialistai ragina atsigręžti į pamatinius dalykus. Pasirodo, geros savijautos paslaptis reikalauja ne brangių investicijų, o nuoseklumo. Laidoje „Sveikatos DNR“ apsilankiusi neuromokslininkė Justina Šidlauskaitė pasidalijo moksliškai pagrįstais būdais, kaip galima efektyviai pasirūpinti savo smegenimis.
Erika Vitulskienė pasakė „ne“ lietuvių dievinamam minimalizmui: kuria kampelį, kurio pavydėtų patys prancūzai
Noras turėti išskirtinį vonios kambarį – dažnas, bet nelengvai įgyvendinamas tikslas. „Statybų gido“ tinklalaidėje apsilankiusi „Artile“ plytelių salono vadovė Jolanta Navarackienė ir visiems puikiai pažįstama Erika Vitulskienė pasidalijo patirtimi, kaip kuria stebuklingą „Erikos kampelį“ ir kodėl įsirengiant namus svarbu rasti savo srities profesionalus. Erika šiuo metu įsirenginėja asmeninę erdvę, kurioje karaliauja Provanso stilius.
2026-07-25
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Daugelis žvejų daro šią klaidą: atskleidė ingredientą, kurio vasarą į jauką pila trigubai daugiau
Laidoje „Vienam gale kablys“ Paulius Korsakas svečiavosi pas žinomą jaukų gamintoją ir bičiulį Saulių Marmakevičių, kuris pasidalino paslaptimi, kaip karštą vasaros dieną pasiekti geriausių rezultatų ežere. Pasirodo, daugelis žvejų vis dar daro didžiulę klaidą ruošdami jaukus. Žvejai pasirinko žvejoti vaizdingoje Sartų ežero pakrantėje.
Už išskirtinį hobį Alfas Ivanauskas pasirengęs pakloti tūkstančius: „Turi atsipirkti“
TV3 televizijos laidoje „Gyvūnų pasaulis“ apsilankęs žinomas virtuvės šefas, TV laidų vedėjas ir knygų autorius Alfas Ivanauskas atvirai papasakojo apie savo ypatingą ryšį su pudeliais Hariu ir Edžiu. Šefas neišskiriamas su savo augintiniais ir dėl jų pasiruošęs padaryti bet ką – kartu su jais net vyksta į Italiją, kur mokosi išskirtinio amato. A. Ivanauskas neslėpė, kad pudeliai jam – ne tiesiog augintiniai, o patys geriausi draugai.
2026-07-25
Vidury baltos dienos tarnybos iš Aušros atėmė penkiametį sūnų: „Žmonėms pasirodė, kad čia kažkas vyksta“
„TV Pagalbos“ komandą pasiekė šokiruojantis jaunos motinos šauksmas – po paprasto pasivaikščiojimo gatvėje ji akimirksniu neteko penkiamečio sūnaus. Praeivių nesuprastas bandymas sulaikyti ožiuotis pradėjusį vaiką virto policijos tyrimu ir drastišku Vaiko teisių apsaugos tarnybos sprendimu. Padėti mamai atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva. Atvykusi gelbėtoja Rūta Filejeva rado jauną moterį pasimetusią ir labai išsigandusią.
2026-07-21
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Saldus revanšas: „Aurum 1006 km“ lenktynes laimėjo trasoje triumfavusi „Rimo Adero“ komanda
Permainingi orai ir trasą permerkęs lietus neatėmė šventės iš tūkstančių autosporto gerbėjų – Palangoje finišavo dramatiškos „Aurum 1006 km“ lenktynės. Šių metų karaliais tapo „Rimo Adero“ komanda su „Porsche GT3 CUP“. Pernai likę antroje vietoje, šįkart Mantas Janavičius, Marius Bartkus ir Benjaminas Barkeris neklydo ir nuskynė pergalę.
2026-07-18
Iš lenktynių iškritęs lyderis Paulius Paškevičius liejo pyktį ant varžovų: „Tai tragedija ir absurdas... reikia diskvalifikacijos“
„Aurum 1006 km“ lenktynėse – neregėta įtampa. Po skaudžios avarijos, užbaigusios lyderių pasirodymą, „Lamborghini“ pilotas Paulius Paškevičius neslėpė įtūžio. Sportininkas atvirai rėžė, kad incidentas įvyko dėl visiškai nederamo varžovų elgesio trasoje, ir reikalauja griežčiausios bausmės. Sugrįžęs į boksų zoną, P. Paškevičius patvirtino, kad komandai šių metų lenktynės oficialiai yra baigtos – „Lamborghini“ stipriai sumaitotas, o remontuoti jo nebeapsimoka, nes ekipos tikslas buvo tik pergalė.
2026-07-18
Po skaudžios avarijos „Aurum 1006 km“ lenktynėse – lyderių komanda neslėpė emocijų: „Durna situacija“
„Aurum 1006 km“ lenktynėse – tikra drama. Lyderiavusi komanda oficialiai traukiasi iš kovos. Po šiurpaus incidento 250 rate, kai į pirmaujančiųjų „Lamborghini“ dideliu greičiu rėžėsi varžovų bolidas, komandos lyderis Eugenijus Andrulis neslėpė emocijų: „Sunku kažką net pasakyti.“ Kaltina lietų Incidentas įvyko sudėtingomis oro sąlygomis – sportininkai dėl šios situacijos kaltina trasą pamerkusį lietų.
2026-07-18
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70 tūkst. eurų už butą Vilniuje sumokėjusi Ilona su dviem vaikais liko gatvėje: „Pati kvaila, tai ir išleidai“
Vieniša dviejų vaikų mama Ilona tikėjosi kurti naują gyvenimą nuosavame bute Vilniuje, tačiau dabar jos namų duris bet kada gali atverti antstoliai. Paaiškėjus, kad būstą jai pardavė įmonė, kuri pati jame šeimininkauti neturėjo teisės, moteris atsidūrė aklavietėje. Kol tikrieji savininkai siūlo tą patį butą nusipirkti dar kartą – jau už 135 tūkst. eurų, pinigus praradusi moteris iš pardavėjo išgirdo tai, kas tiesiog atima žadą.
Po žiauraus sugyventinio išpuolio Indrė pakliuvo į uošvienės spąstus: „Gerų santykių nėra ir niekada nebus“
Jauna moteris išgyvena tikrą pragarą žemėje. Po to, kai sugyventinis Indrę žiauriai sumušė ir į galvą paleido šaldytos mėsos gabalą, tarnybos jos mažametę dukrą skubiai išvežė pas buvusią anytą, kuri, Indrės teigimu, daro viską, kad vaiką pasisavintų. Nors moteris tikėjosi atgauti dukrytę, naujas jos gyvenimo posūkis ir mylimojo praeitis Vaiko teisėms sukėlė šoką. Jautria moters situacija laidoje „TV Pagalba“ domėjosi ir jai padėti bandė gelbėtojas Linas Jakštas.
2026-07-12
Šis įprotis yra baisus rizikos veiksnys – kardiologas skubiai įspėja: „Jis žaloja viską, ką gali“
Naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Sveikatos DNR“ apsilankęs kardiologas Arnas Karužas paaiškino, kokią žalą rūkymas daro organizmui ir iki kokių sunkių pasekmių tai gali privesti. Anot A. Karužo, rūkymas yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių daugybei ligų, tokių kaip cukrinis diabetas, onkologinės bei širdies ir kraujagyslių ligos. Pasak gydytojo, rūkymas taip pat reikšmingai didina infarkto ir insulto riziką.
2026-07-12
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Persikraustę iš buto į namą griebiasi už galvų – ekspertas siūlo prieš įsigijant būstą atlikti 1 testą
Gyvenimas nuosavame name – daugelio butų gyventojų svajonė. Tačiau ekspertai pastebi, kad emocijų pagauti žmonės dažnai neįvertina, kiek realiai kainuoja ne tik namo statybos, bet ir jo kasdienis išlaikymas. Laidoje „Statybų gidas“ finansų ir kreditų valdymo asociacijos prezidentas, nepriklausomas kreditų ekspertas Marius Jansonas pasidalijo šokiruojančia statistika: kas antras miesto gyventojas, pagyvenęs name, skuba grįžti atgal į butą centre.
2026-07-11
Dėl 1 klaidos erkė jūsų namuose išgyvens beveik mėnesį: štai ką padarykite
Prasidėjus šiltajam sezonui ir žmonėms vis daugiau laiko leidžiant gamtoje, daugelis šventai tiki vienu mitu – jei grįžę iš miško ar parko apžiūrėjote savo kūną ir ant jo nieko neradote, esate visiškai saugūs. Visgi specialistai ragina išlikti itin budriems, mat didžiausias pavojus gali slypėti ne miške, o jau namuose, kur parnešta erkė gali tykoti net kelias savaites.
2026-07-11