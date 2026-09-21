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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

24 valandų elektromobilių lenktynėse – naujas rekordas: įveikė daugiau kaip 1000 km

2026-09-21 10:24 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-21 10:24
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Panevėžyje vykusiose 24 valandų elektromobilių lenktynėse pasiektas naujas rekordas. „Renault R4-Lietuva“ komanda per parą įveikė 703 ratus, arba 1001 kilometrą, ir tapo pirmąja ekipa šių varžybų istorijoje, perkopusia 1000 km ribą.

24 valandų elektromobilių lenktynės (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (26)

Panevėžyje vykusiose 24 valandų elektromobilių lenktynėse pasiektas naujas rekordas. „Renault R4-Lietuva“ komanda per parą įveikė 703 ratus, arba 1001 kilometrą, ir tapo pirmąja ekipa šių varžybų istorijoje, perkopusia 1000 km ribą.

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Rugsėjo 18–19 dienomis Panevėžio mokymo centro autodrome vykusiose „Eldrive 24H“ lenktynėse varžėsi 13 komandų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Pergalę lėmė ne vien greitis – komandoms reikėjo tiksliai planuoti energijos sąnaudas, įkrovimo sustojimus ir vairuotojų keitimus.

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Lyderiai per parą keitėsi ne kartą, o likus maždaug valandai iki finišo į pergalę vis dar pretendavo kelios ekipos. Galiausiai varžovus atitrūkti sugebėjo „Renault R4-Lietuva“.

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Pernai ši komanda, tuomet startavusi su „Renault 5“, iki pergalės pritrūko vos 6,236 sekundės. Šiemet lietuviai artimiausius varžovus aplenkė penkiais ratais ir kartu pagerino lenktynių nuvažiuoto atstumo rekordą. 1,424 km ilgio trasoje jie įveikė 703 ratus – iš viso 1001 kilometrą.

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(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 24 valandų elektromobilių lenktynės

Dėl antros vietos kovojo iki paskutinio posūkio

Jeigu kova dėl pergalės finišo link tapo aiškesnė, dėl antrosios vietos intriga išliko iki pat paskutinių metrų.

Likus trims ratams „Porsche Lietuva“ su „Porsche Taycan“ aplenkė „Renault R4-Latvija Racing“ ekipą ir pakilo į antrąją vietą. Tačiau Latvijos komandai buvo likę šiek tiek daugiau energijos, todėl paskutiniame rate ji vėl priartėjo prie varžovų ir prieš pat finišą susigrąžino poziciją.

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Abi komandos per 24 valandas įveikė po 698 ratus, tačiau antrąją vietą iškovojo „Renault R4-Latvija Racing“. „Porsche Lietuva“ liko trečia ir pakartojo praėjusių metų rezultatą.

„Renault Media“ įskaitoje, kurioje visos ekipos startavo su „Renault 4“ elektromobiliais, taip pat nugalėjo Lietuvos komanda. Antra liko „Renault R4-Latvija Racing“, trečia – kita Latvijos ekipa.

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Pergales iškovojo ir lenktynių naujokai

Didžiausią nuvažiuojamą atstumą viena įkrova galinčių įveikti elektromobilių klasėje nugalėjo „Porsche Lietuva“. Antroji vieta atiteko „Autobrava Motors“ komandai su „MG S6“, o trečiąją iškovojo pirmą kartą šiose lenktynėse startavusi „Ladies Go Racing Team powered by BYD“ su „BYD Seal“.

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Kitoje klasėje pergalę iškovojo dar vieni debiutantai – „Kroso takas“ su „Renault Megane“. „MINI x Autofanai“, startavę su „MINI Aceman SE“, finišavo antri, o Estijos komanda su elektriniu „Nissan Micra“ – trečia.

Pastarosios dvi ekipos nemažą lenktynių dalį kovojo ir dėl aukštų pozicijų bendroje įskaitoje. „MINI x Autofanai“ galimybes sumažino nepalankiai susiklosčiusi įkrovimo strategija, o estams daug kainavo dar vakare subliuškusi „Nissan Micra“ padanga.

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Trečioje klasėje triumfavo „Spark“ su „Hyundai Inster“. Mažas elektromobilis vienu lenktynių metu net buvo pakilęs į pirmąją vietą bendroje įskaitoje. Antra liko „Aibera“ su „Dongfeng Box“, trečia – „Elinta SiC OF Xi“ su eksperimentiniu elektriniu „Subaru BRZ“.

Lietus nesukėlė didesnių incidentų

Nemažą lenktynių dalį Panevėžio trasą merkė lietus, tačiau rimtesnių avarijų išvengta.

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Teisėjams du kartus teko paskelbti virtualaus saugos automobilio fazę. Vienu atveju iš trasos reikėjo saugiai pašalinti „Nissan Micra“ su nuleista padanga, kitu – sutvarkyti po „Ladies Go“ komandos kontakto pasislinkusius trasą žyminčius plastikinius atitvarus.

Šių metų varžybos Panevėžyje buvo jau penktosios 24 valandų elektromobilių lenktynės Lietuvoje. Jų principas skiriasi nuo įprastų žiedinių lenktynių – per parą reikia įveikti kuo daugiau ratų, todėl galutinį rezultatą lemia ne tik tempas trasoje, bet ir automobilio efektyvumas bei pasirinkta įkrovimo taktika.

 

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