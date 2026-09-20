Japoniškų automobilių meka vienam vakarui įsikurs Vilniuje: laukia ir kultinio filmo sugrįžimas

Japoniški automobiliai iš pradžių rinksis prekybos ir pramogų centro „Ozas“ stogo automobilių stovėjimo aikštelėje, o vėliau renginio dalyviai persikels į „Vue Kinas“. Taip organizatoriai nusprendė paminėti 25-ąsias filmo, nemažai daliai dabartinių automobilių entuziastų tapusio vienu iš pirmųjų susidūrimų su japoniškų automobilių modifikavimo kultūra, metines.
Nuo kelių dešimtmečių senumo modelių iki naujausių automobilių
„JAPMEET“ susitikimuose į vieną vietą suvažiuoja skirtingų kartų japoniški automobiliai – nuo retų, prieš kelis dešimtmečius Japonijos vidaus rinkai skirtų JDM modelių iki šiuolaikinių „Toyota“, „Honda“, „Nissan“, „Mazda“ ir kitų gamintojų automobilių.
„Smagiausia tai, kad viename renginyje gali sutikti 30 ar 40 metų automobilį šalia naujausio „Toyota GR86“ ar „Honda Civic Type R“, – sako vienas „JDM LT“ įkūrėjų Selmas Adomonis.
Skiriasi ir pačių automobilių savininkų požiūris. Vieni stengiasi išlaikyti kuo originalesnę automobilio būklę, kiti renkasi išskirtinius ratlankius, žemina važiuoklę, didina variklio galią ar ruošia automobilius šonaslydžio varžyboms.
Pirmąjį „JAPMEET“ susitikimą „JDM LT“ surengė dar 2016 metais, todėl šiemet sezonas tokiu renginiu uždaromas jau vienuoliktus metus iš eilės. Per tą laiką pasikeitė ne tik patys automobiliai – užaugo ir nauja jų gerbėjų karta.
„Kai kurie žmonės, kurie į pirmuosius „JAPMEET“ atvažiuodavo su tuo metu dar visai jaunais projektais, šiandien jau patys turi šeimas, o jų automobiliai iš tiuningo projektų tapo „youngtimeriais“. Kartu matome ir naują kartą, kuri tuos pačius automobilius atranda iš naujo“, – pasakoja „JDM LT“ komandos narys Robertas Pumpalovičius.
Sezono uždarymą lydės „Greiti ir įsiutę“ jubiliejus
Šių metų renginys sutampa su svarbia data automobilių kultūros gerbėjams. Pirmoji „The Fast and the Furious“ dalis kino teatrus pasiekė 2001 metais, todėl šiemet filmas mini 25-metį.
Dėl šios progos „JDM LT“ kartu su „Vue Kinas“ nusprendė po automobilių susitikimo surengti filmo peržiūrą didžiajame ekrane.
„Su „Vue Kinas“, anksčiau veikusiu kaip „Multikino“, palaikome ryšius jau beveik dešimtmetį ir ne kartą kartu organizavome filmų pristatymo vakarus bei automobilių parodas. Šį rudenį norime prisiminti, o gal kai kam ir pirmą kartą didžiajame ekrane parodyti pirmąją „The Fast and the Furious“ dalį“, – sako S. Adomonis.
Nors automobilių modifikavimo kultūra Lietuvoje gyvavo gerokai anksčiau, organizatoriai neabejoja, kad 2001 metais pasirodęs filmas smarkiai prisidėjo prie japoniškų automobilių populiarumo tarp tuometinės jaunosios kartos.
Dar iki filmo premjeros Lietuvoje veikė automobilių klubai ir interneto forumai, buvo kuriami modifikuoti automobiliai, vyko traukos lenktynės. Vis dėlto didelė dalis tuometinės automobilių kultūros buvo orientuota į europietiškus modelius.
„Greiti ir įsiutę“ platesnei auditorijai parodė kitokią automobilių kultūrą. Ekrane pasirodę „Honda Civic“, „Toyota Supra“, „Nissan Skyline“, „Mitsubishi Eclipse“ ar „Mazda RX-7“ tapo daugelio jaunų automobilių entuziastų svajonių modeliais.
„Prieš 25 metus daugelis šį filmą žiūrėjome dar būdami vaikais ar paaugliais ir svajojome apie ekrane matytus automobilius. Dabar į „JAPMEET“ galime atvažiuoti automobiliais, apie kuriuos tuomet svajojome“, – sako R. Pumpalovičius.
Rugsėjo 24 dieną Vilniuje vyksiančiame „JAPMEET“ sezono uždaryme bus laukiami skirtingų laikotarpių japoniški automobiliai – nuo klasikinių ir retų JDM modelių iki šiuolaikinių bei modifikuotų projektų. Po susitikimo iš anksto bilietus įsigiję dalyviai ir svečiai bus kviečiami į „Greiti ir įsiutę“ filmo peržiūrą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!