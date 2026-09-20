26 komisijos nariai buvo vieningi: naujasis „Renault Trafic“ išrinktas 2027 metų furgonu

„International Van of the Year“ komisiją sudaro komercinio transporto žurnalistai iš Europos šalių. Vertinant kandidatus atsižvelgiama ne tik į jų technines naujoves, bet ir į efektyvumą, saugumą, poveikį aplinkai bei galimybes pagerinti lengvųjų krovinių vežimą.
Naujasis „Trafic“ tapo jau šeštuoju „Renault“ komerciniu automobiliu, laimėjusiu šį konkursą. Ankstesnis gamintojo laimėjimas buvo pasiektas vos prieš dvejus metus, kai 2025 metų furgono titulas atiteko „Renault Master“. Pats „Trafic“ šį apdovanojimą paskutinį kartą buvo pelnęs 2002 metais.
Viena įkrova gali nuvažiuoti iki 470 km
Ketvirtosios kartos „Trafic“ pirmą kartą istorijoje sukurtas kaip visiškai elektrinis modelis. Gamintojas skelbia, kad didžiausią nuotolį galinti įveikti versija viena įkrova nuvažiuos iki 470 km. Tiesa, galutinis šis skaičius taps tik užbaigus homologaciją.
Viena svarbiausių techninių naujovių – 800 V elektros architektūra, leidžianti naudoti didelės galios nuolatinės srovės įkrovimą. Tokia sistema jau gerai pažįstama dalyje naujausių lengvųjų elektromobilių, tačiau komercinių modelių segmente vis dar sutinkama gerokai rečiau.
Nepaisant furgono dydžio, manevringumu „Renault“ jį lygina su gerokai mažesniu „Clio“. „Trafic“ apsisukimo skersmuo siekia 10,3 metro, todėl automobilį turėtų būti lengviau valdyti ankštose miestų gatvėse ar pristatant prekes.
Didelę dalį funkcijų valdys programinė įranga
Naujasis „Trafic“ yra ir pirmasis „Renault Group“ modelis, sukurtas naudojant vadinamąją SDV („Software-Defined Vehicle“) architektūrą. Paprastai tariant, didesnė dalis automobilio funkcijų valdoma centralizuotai programine įranga, todėl dalį jų galima atnaujinti ar papildyti jau automobiliui išvažiavus iš gamyklos.
Tokia sistema leidžia gamintojui nuotoliniu būdu diegti programinės įrangos atnaujinimus, keisti tam tikrų sistemų veikimą ir ateityje pasiūlyti papildomų funkcijų. „Renault“ teigimu, tai turėtų palengvinti ir automobilių pritaikymą skirtingiems verslo poreikiams.
„Su programine įranga apibrėžta platforma, 800 V architektūra ir itin sparčiu nuolatinės srovės įkrovimu „Trafic Van E-Tech electric“ žymi didelį žingsnį Europos lengvojo komercinio transporto rinkoje“, – sako „Renault“ komercinių automobilių padalinio vadovas Janas Ptacekas.
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