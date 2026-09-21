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„Google“ sulaukė milžiniškos baudos: už vartotojų buvimo vietos duomenų pažeidimus – 403 mln. eurų

2026-09-21 13:42 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-21 13:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjungos (ES) vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė skyrusi bendrovei „Google“ 403 mln. eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis.

„Google“ ir Pentagonas sutarė aktyviau naudoti DI karybos tikslams – žiniasklaida (nuotr. Elta)
GALERIJA (6)

Europos Sąjungos (ES) vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pirmadienį pranešė skyrusi bendrovei „Google“ 403 mln. eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis.

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Technologijų milžinė nuo 2018 m. gegužės iki 2020 m. vasario pažeidė ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), pareiškime nurodė Airijos duomenų apsaugos komisija (DPC), atsakinga už Bendrijos taisyklių taikymą šioje srityje.

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„Google“ pažeidė reikalavimus 

Galutiniame sprendime dėl 2020 m. vasarį pradėto tyrimo DPC konstatavo, kad „Google“ pažeidė BDAR reikalavimus dėl „buvimo vietos duomenų, susijusių su veikla žiniatinklyje ir programėlėse bei buvimo vietos istorija, tvarkymo teisėtumo ir sąžiningumo“.

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DPC komisaro pavaduotojas Grahamas Doyle'as teigė, kad „dėl „Google“ netinkamų veiksmų (...) žmonės galėjo nežinoti, jog jų buvimo vietos duomenys naudojami, pavyzdžiui, siekiant daryti jiems poveikį reklama arba nustatyti jų interesus“.

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Jis pridūrė, kad „naudotojų buvimo vietos duomenų saugojimas ilgiau, nei būtina, dar labiau sumažino jų galimybes kontroliuoti savo duomenis“.

Be bendrovei skirtos baudos, priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi „Google“ „per šešis mėnesius užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis reikalavimų“.

„Google“ iš karto neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pateikti komentarą.

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