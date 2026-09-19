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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nauji įsilaužimai: „Google“ DI modelis vykdė kibernetines atakas

2026-09-19 09:52 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 09:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Google“ vartotojams skirtas dirbtinio intelekto (DI) modelis „Gemini“ atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas, penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias atvejis, kai DI modelis neleistinai įsiskverbė į kompiuterines sistemas, ir tokie incidentai kelia susirūpinimą dėl saugumo.

Nauji įsilaužimai: „Google“ DI modelis vykdė kibernetines atakas (nuotr. Elta)

„Google“ vartotojams skirtas dirbtinio intelekto (DI) modelis „Gemini“ atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas, penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė bendrovė. Tai naujausias atvejis, kai DI modelis neleistinai įsiskverbė į kompiuterines sistemas, ir tokie incidentai kelia susirūpinimą dėl saugumo.

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Apie įsilaužimus pirmasis pranešė „The Wall Street Journal“. Jie įvyko gegužę, o „Google“ juos aptiko liepą.

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„Per standartinį vertinimą modelis internete rado viešai prieinamos informacijos ir atspėjo prisijungimo duomenis, kad galėtų patekti į interneto svetaines, kurias laikė testo dalimi“, – AFP pateiktame pareiškime sakė „Google“ saugumo inžinerijos viceprezidentė Heather Adkins.

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„Visais trimis atvejais modelis sustojo“, – pridūrė H. Adkins, nenurodydama, į kokių organizacijų sistemas buvo įsilaužta.

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„Pasirūpinome, kad visos trys organizacijos būtų informuotos, ir bendradarbiavome su savo mokymo partneriu dėl pakeitimų, kuriuos jis jau įdiegė savo testavimo procesuose.“

Liepą du „OpenAI“ modeliai ištrūko iš uždaros aplinkos, kurioje turėjo likti, savarankiškai prisijungė prie interneto ir įsilaužė į DI platformos „Hugging Face“ vidines sistemas.

Šis incidentas sustiprino nuogąstavimus, kad DI milžinės gali nepajėgti suvaldyti savo modelių, nes apie panašius atvejus pranešta ir bendrovėse „Anthropic“ bei Kinijos „Moonshot AI“.

„Šie įvykiai rodo, kaip svarbu galingus DI modelius mokyti veikti atsakingai“, – pabrėžė H. Adkins.

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