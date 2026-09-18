CNN: JAV vos neišprovokavo karo su Kinija

Keturių su incidentu susipažinusių šaltinių teigimu, JAV kariškiai pradėjo veikti remdamiesi DI pateikta informacija ir planavo perimti laivą.
Dviejų šaltinių teigimu, ginkluoti JAV kariai ruošėsi įlipti į laivą. Vienas iš šių šaltinių ir dar vienas su incidentu susipažinęs asmuo nurodė, kad tuo metu ore jau buvo kariniai lėktuvai.
Tik prieš pat suplanuotą operaciją pareigūnai nusprendė išsamiau patikrinti ataskaitą. Tuomet paaiškėjo, kad Specialiųjų operacijų vadavietės analitikas ją parengė pasitelkęs dirbtinį intelektą, o jo naudotas pokalbių robotas neteisingai nustatė, kokią medžiagą gabeno laivas.
CNN nepavyko išsiaiškinti, koks krovinys buvo klaidingai identifikuotas.
Vieno šaltinio teigimu, pateikta informacija buvo „visiškai klaidinga“. Tačiau, kaip sakė jis, ji taip pat „vos nepradėjo karo“.
Bet kokia JAV operacija prieš Kinijos laivą galėjo peraugti į ginkluotą konfliktą tarp abiejų valstybių.
DI naudojimas JAV kariuomenėje
JAV ginkluotosiose pajėgose ir žvalgybos bendruomenėje pareigūnai siekia integruoti dirbtinį intelektą į beveik visas veiklos sritis: milžiniškų neapdorotų žvalgybos duomenų kiekių analizę, taikinių smūgiams parinkimą, biudžeto, logistikos ir tiekimo grandinių valdymą.
Tačiau šis incidentas išryškina rimtą tokių technologijų naudojimo riziką. Analitikas pokalbių roboto paklausė apie tam tikrus žvalgybos pranešimus, susijusius su laivo krovinio manifestu.
Pokalbių robotas sujungė atvirųjų šaltinių žvalgybos duomenis su slaptais radioelektroninės žvalgybos duomenimis, saugomais vyriausybinėse duomenų bazėse. Taip jis priėjo prie savo lemtingos išvados apie medžiagą, kurią esą gabeno laivas.
Vėliau analitikas dar kartą pasitelkė DI, kad išvadas pateiktų standartinės žvalgybos ataskaitos forma ir ją išplatintų.
Vieno šaltinio teigimu, nuo tada, kai tokios priemonės pradėjo plačiai plisti valdžios institucijose, tai nėra vienintelis panašus atvejis JAV žvalgybos bendruomenėje.
Anksčiau „RBC-Ukraine“ rašė, kad „OpenAI“ viešai atskleidė atvejus, kai DI veikė priešingai nei buvo nurodyta instrukcijose. Kūrėjai sukūrė naują sistemą, skirtą pranešti apie tokius incidentus.
Be to, pasaulis artėja prie visiškai autonominių ginklų sistemų atsiradimo. Atitinkami eksperimentai jau vykdomi, teigė buvęs CŽA direktorius, JAV kariuomenės generolas Davidas Petraeusas.
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