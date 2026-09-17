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Karalius Karolis III įspėja dėl DI grėsmės: „Jis gali įgyti tamsesnių gebėjimų – galbūt net atimti gyvybę“

2026-09-17 21:05 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-17 21:05
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Didžiosios Britanijos karalius Karolis III ketvirtadienį kreipdamasis į technologijų lyderius aukščiausiojo lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto (DI) ateities įspėjo apie egzistencinius pavojus, kurie kiltų, jei šios technologijos sistemos patektų į blogas rankas.

Karalius Karolis III JAV (EPA-ELTA)
GALERIJA (8)

Didžiosios Britanijos karalius Karolis III ketvirtadienį kreipdamasis į technologijų lyderius aukščiausiojo lygio susitikime dėl dirbtinio intelekto (DI) ateities įspėjo apie egzistencinius pavojus, kurie kiltų, jei šios technologijos sistemos patektų į blogas rankas.

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Kreipdamasis į auditoriją, kurioje buvo bendrovių „Nvidia“, „Anthropic“, „Google DeepMind“ ir „OpenAI“ vadovai, Karolis III pareiškė, kad šiandien priimami sprendimai dėl technologijų „nulems, kokį pasaulį paveldės ateities kartos“, ir paragino užtikrinti, jog vystant šią technologiją „mūsų žmogiškumas išliktų šventas“.

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Renginyje, vykusiame Damfriso namuose Rytų Airšyro Kamnoko mieste, taip pat dalyvavo tokie svečiai, kaip vyriausiasis Vatikano patarėjas DI ir technologijų etikos klausimais, Jungtinės Karalystės skaitmeninių technologijų ministras, vyriausybės patarėjai bei kiti asmenys.

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Savo įžanginėje kalboje Karolis III pažymėjo, kad DI vystymasis yra „tiek pat intriguojantis, kiek ir keliantis gilų susirūpinimą“.

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„DI jau dabar rodo savo didžiulį pajėgumą gerinti ir gelbėti gyvybes – pavyzdžiui, gyvybės mokslų ir medicinos srityse“, – sakė jis.

„Vis dėlto tie, kurie sukūrė šias technologijas, dabar vis garsiau įspėja, kad egzistuoja rizika, jog DI gali įgyti tamsesnių gebėjimų – galbūt net atimti gyvybę. Šiuo atžvilgiu, jei galima taip pasakyti, atrodo, kad būtina skubiai tinkamai įvertinti egzistencinius pavojus, jei tokios technologijos patektų į blogas rankas ir būtų panaudotos potencialiai katastrofiškais būdais. Juk mums tikrai reikia pakankamų kontrolės priemonių, kol dar ne vėlu?“ – kalbėjo karalius.

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Jis pridūrė, kad šiuo formavimosi laikotarpiu priimti sprendimai nulems, kokį pasaulį paveldės ateities kartos. Todėl technologijų lyderiams tenka užduotis ne tiesiog stumti technologiją į priekį, bet užtikrinti, kad ji patikimai tarnautų žmonijai, bendruomenei ir gamtai. Priimant tai, kas nauja, negalima prarasti to, kas nesensta.

Šis renginys vyksta tuo metu, kai dienraštis „Daily Mail“ paskelbė ištrauką iš naujos Velso princesės Dianos brolio grafo Spencerio knygos „Gulbės giesmė“ (angl. „Swan Song“), kurioje teigiama, kad po jos mirties 1997 metais karalius pasakė: „Būkite ramūs, mes ją pakankamai greitai pamiršime“.

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Bakingamo rūmai šį teiginį atmetė, o jų atstovas spaudai pareiškė, kad Karolis III „supranta, jog broliško sielvarto skausmas gali aptemdyti protą“.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dirbtinis intelektas

Įspėjimai dėl DI

Įspėjimai apie pasaulio pabaigą, kurią gali sukelti grėsme žmonijos egzistencijai kartais laikomas DI, pakurstė pramonės lyderių diskusijas, kaip geriausiai pažaboti šią technologiją, kol ji neištrūko iš žmonių kontrolės.

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Ketvirtadienį bendrovės „Microsoft AI“ vykdomasis direktorius pareiškė, kad „mes iš esmės sėjame naują silicio rūšį“, ir užsiminė, kad kelią šioje srityje tiesia konkurentai iš bendrovės „Anthropic“.

„Jei visi kursime DI sistemas, kurios sugeba veikti autonomiškai, gali pačios nusistatyti tikslus, uždirbti pinigų, valdyti turtą ir vykdyti verslą, mes iš esmės sėjame naują silicio rūšį, kuri neabejotinai konkuruos su mumis dėl išteklių – nesvarbu, kiek ji rūpintųsi žmonija ir mus mylėtų“, – duodamas interviu transliuotojo BBC laidai „Today“ sakė Mustafa Suleymanas.

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„Manau, būtent toks yra bendrovės „Anthropic“ tikslas. Mano nuomone, tai yra klaidinga bei klaidinanti kryptis, tai reikia patikrinti empiriškai. Jei jie tiki, kad tai yra saugesnis kelias vystyti DI, tuomet jie turi pasidalyti duomenimis, kad tai įrodytų, o vietoje to reikėtų kurti tokias DI sistemas, kurios neužsiima savianalize“, – kalbėjo jis.

Bendrovės „Anthropic“ tyrėjas Evanas Hubingeris pritraukė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį, kai praėjusią savaitę įspėjo manantis, kad yra didesnė nei 10 procentų tikimybė, jog DI per 10 metų gali sukelti kurios nors rūšies išnykimą lemiantį pavojų.

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