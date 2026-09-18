Dirbtiniu intelektu sukūrus vaizdo klastotę – į kalėjimą? Lietuvoje bręsta pokyčiai

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
„B***, šiandien gavau iš „Limonos“ pirktas prekes“, – vaizdo įraše, regis, prezidentas Gitanas Nausėda žodžių į vatą nevynioja. Tik bėda ta, kad tai ne jis. Originaliame įraše kalba interneto platybėse už aštrius komentarus pagarsėjęs Linas Hermanas. O dirbtinis intelektas jo balsą ir žodžius „uždėjo“ prezidentui.
Tad politikai sako tai, ko niekada nesakė, šoka ar daro tai, ko niekada nedarytų, o jų veidai ir balsai atrodo kone tikri. Stoti į kovą su tokiomis „vaizdaklastėmis“ užsimojo socialdemokratė Birutė Vėsaitė.
„Tarkime, paimamas jūsų atvaizdas ir sukuriamas seksualinis arba pornografinis turinys. Tai mūsų Baudžiamasis kodeksas apie tai nelabai kalba arba visai nekalba, tai siūloma kriminalizuoti šitai, kad šito nebūtų“, – siūlo B. Vėsaitė.
B. Vėsaitė siūlo už seksualinio pobūdžio „deepfake“ vaizdų sukūrimą ir platinimą numatyti baudžiamąją atsakomybę – grėstų iki dvejų metų kalėjimo. Numato ir kitas bausmes.
„Viešieji darbai. Tegu mato žmonės ir tegu eina pas senelius. Tai baisus žmogaus teisių pažeidimas, orumo, seksualinio apsisprendimo pagaliau“, – sako B. Vėsaitė.
Dėl šių siūlymų Seimas spręsti turėtų gruodžio mėnesį.
Klastotes sunku atpažinti
Dirbtinio intelekto klastotes atpažinti darosi vis sunkiau. Specialistai sako, kad technologijos jau pasiekė tokį lygį, kai netikras vaizdas ar balsas gali atrodyti beveik kaip tikras.
„Nėra nei šešių pirštų, nei susimuilinimų – įeiname į tą erą, apie kurią kalbėjau prieš metus, kai bus praktiškai vienas prie vieno. Jei yra sukurtas „deepfake“, melagiena, kur kalba lietuviškai, labai dažnai netaisyklingas tarimas atsiranda, neteisingas lūpų judesys“, – sako dirbtinio intelekto specialistas Tomas Sakro.
Anot ekspertų, tokios vaizdo klastotės gali būti naudojamos ne tik pokštams, bet ir propagandai.
„Namo sprogimas, žinomos vietos, kažkokios karinės provokacijos, ir tai gali tiesiogiai paveikti žmones“, – sako T. Sakro.
Nuo rugpjūčio Europos Sąjungoje jau galioja reikalavimas aiškiai pažymėti nurodomaisiais ženklais įvairiuose socialiniuose tinkluose ar medijose, kad vaizdinis turinys sukurtas ar pakeistas dirbtiniu intelektu.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.