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Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES – pokyčiai „Litexpo“: dalis renginių perkeliami į 2028-uosius

2026-09-20 21:58 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 21:58
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Dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais dalis „Litexpo“ renginių bus perkelti į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos 2028-aisiais, sekmadienį pranešė LRT laida „Panorama“.

„Litexpo“ naujo sezono pristatymas

Dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais dalis „Litexpo“ renginių bus perkelti į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos 2028-aisiais, sekmadienį pranešė LRT laida „Panorama“.

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Vilniaus knygų mugė iš įprasto vasario bus perkelta į rugsėjo vidurį, populiariosios kultūros festivalis „Comic Con Baltics“ taip pat vyks rugsėjį, o technologijų ir inovacijų konferencija „Login“, paprastai rengiama gegužę, numatyta spalį.

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Tuo metu, pasak Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ vadovo Viliaus Vaičekausko, kitąmet nebus parodų „Resta“, „Studijos ir karjera Lietuvoje“, „Pelenės“ – jos numatomos 2028 metais.

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V. Vaičekauskas pabrėžė, jog renginių laiką teko keisti, nes nuo sausio iki birželio pabaigos „Litexpo“ vyks didžioji dalis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių.

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„Litexpo“ taip pat atnaujinamos patalpos, įrengiamos naujos konferencijų salės. Kaip skelbia LRT, planuojama, kad iš viso į renginius gali atvykti maždaug 20 tūkst. atstovų iš kitų šalių.

„Bus ir ministrų neformalūs susitikimai, jų bus apie 16 per visą pusmetį, vyks pirmasis pirmininkavimo renginys – tai tradicinis Europos Komisijos kolegijos vizitas sausio pradžioje, vyks svarbiausias ir didžiausias pirmininkavimo renginys – neformali Europos Vadovų Taryba gegužės mėnesį“, – LRT televizijai sakė pirmininkavimo ES Tarybai grupės vadovė Lyra Puišytė-Bostroem.

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.

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