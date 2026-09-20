Neramus savaitgalis Vilniuje: avarijos, sužalotas pareigūnas ir kruvinas apiplėšimas

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Avarija – nukentėjo motociklininkas maisto kurjeris
Avarija apie 14 valandą įvyko Tauro kalno pašonėje Vilniuje. J. Jasinskio ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje lengvasis automobilis „Ford Mondeo“ susidūrė su motociklu „Suzuki“. Į nelaimės vietą skubiai atsiųsti medikai. 22-ejų metų motociklininkas buvo praradęs sąmonę.
Motociklas per avariją subyrėjo į dalis, smūgis į automobilio šoną buvo labai smarkus: štai kaip sumaitotos keleivės durelės.
Ir motociklininką, ir 32-ejų metų „Ford“ keleivę greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę. Suteikę pagalbą ligoninėje medikai moterį išleido gydytis namie. O štai motociklininkas paguldytas į ligoninę. Per avariją greičiausiai nukentėjo kurjeris, motociklininkas važiavo su maisto kurjerio krepšiu.
Šioje sankryžoje buvo leidžiama sukti į kairę, tačiau dabar eismo juosta sukantiems kairėn yra perkasta, kol vyksta remonto darbai, posūkis į kairę yra panaikintas, ant šviesoforų uždengtos sekcijos, leidžiančios sukti kairėn. 36-erių metų „Ford“ vairuotojas buvo blaivus. Dėl šios avarijos judrioje sankryžoje sutriko eismas, jį reguliavo policijos pareigūnai.
Dar viena avarija – susidūrė du motociklai ir automobilis
Kiek prieš 18-ą valandą prie Antakalnio klinikinės ligoninės susidūrė du motociklai, dar buvo kliudytas ir lengvasis automobilis.
Policijos duomenimis, 49-erių metų motociklininkas su motociklu „Suzuki“ atsitrenkė į priekyje prie šviesoforo sustojusį motociklą „Honda“, kurį vairavo 49-erių metų vyras.
Po smūgio į sustojusį motociklą „Suzuki“ dar kliudė automobilį „Nissan“ priešpriešinėje juostoje.
Per avariją sužeisti abu motociklininkai, „Suzuki“ vairuotojas paguldytas į ligoninę, kitam motociklininkui pagalba suteikta vietoje.
Vairuotojas sužalojo policijos pareigūną
Šeštadienį Vilniuje policijai įkliuvo trys girti vairuotojai, kuriems nustatytas vidutinis ar konstatuotas sunkus girtumas.
Dar vienas vairuotojas, kaip įtariama, vairavo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ir sulaikomas sužalojo policininką.
Vakare prieš 20-ą val. liudininkai tarnyboms pranešė, kad Konstitucijos prospektu automobiliu „Peugeot“ važiuoja galimai apsvaigęs vairuotojas. Automobilį policija sustabdė Laisvės prospekte.
46-erių metų vairuotojas sodinamas į sulaikymo kamerą tarnybiniame automobilyje pasipriešino 24-erių metų policininkui ir jį sužalojo – policininkas paguldytas į ligoninę. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Parduotuvėje įvykdytas apiplėšimas, peiliu sužalotas prekeivis
Dėl alkoholio sostinės Naujininkuose įvykdytas ir įžūlus plėšimas. Policija praneša, kad parduotuvėje Pelesos gatvėje prieš 22-ą valandą vienas pirkėjas sulaikė moterį, kuri bandė pavogti alkoholio butelius.
Jos gelbėti puolė vienas lauke laukęs jaunuolis – įbėgęs į parduotuvę ėmė mojuoti peiliu ir reikalavo paleisti moterį. Ją sulaikiusį vyriškį plėšikas galimai sužeidė peiliu. Alkoholio grobikai paspruko.
Moterį sulaikyti bandęs vyras policijos nelaukė – jis iki tarnybų atvykimo irgi pasišalino.
Policija praneša, kad alkoholio grobikus pareigūnai sulaikė paryčiais visai kitame Vilniaus miesto rajone: jie surasti bute Liudvinavo gatvėje. 21-ienų metų vyras ir 26-erių metų moteris uždaryti į areštinę.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.