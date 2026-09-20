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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Mama atėjo“ – paskutiniai 4-mečio žodžiai prieš mirtį sukrėtė: paaiškėjo kraupi tiesa

2026-09-20 20:15 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-09-20 20:15
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Teismas išnagrinėjo tragiškos avarijos Vilniaus rajone, Petešos kaime, pareikalavusios 4 metukų vaiko gyvybės, aplinkybes. Teisiamųjų suole atsidūrė berniuko motina, kuri automobilį vairavo būdama neblaivi.

Policija (nuotr. Fotodiena ir 123rf.com)
GALERIJA (22)

Teismas išnagrinėjo tragiškos avarijos Vilniaus rajone, Petešos kaime, pareikalavusios 4 metukų vaiko gyvybės, aplinkybes. Teisiamųjų suole atsidūrė berniuko motina, kuri automobilį vairavo būdama neblaivi.

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Siaubinga eismo nelaimė įvyko prieš keletą metų liepos 30-sios popietę, apie 16.30 val. Po kelių dienų pareigūnai pranešė, kad medikams nepavyko išgelbėti per neblaivios vairuotojos avariją sužaloto 4 metų berniuko gyvybės.

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Tuomet pareigūnai skelbė, kad tiesioje žvyrkelio įkalnėje vairuojamo automobilio „Kia Sorento“ nesuvaldė neblaivi (1,07 promilės alkoholio) 34 metų moteris. Automobilis atsitrenkė į pakelės medį. Mažametis keleivis, 4 metų berniukas, buvo paguldytas į ligoninės reanimacijos skyrių.

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Nagrinėjant šią bylą teisme paaiškėjo daugiau sukrečiančių aplinkybių. Viena tokių – iškart po eismo moteris pirmiausia paskambino broliui, kad šis parvežtų namo. Ir tik grįžus namo, kai vaikas skundėsi skausmais, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, smurtas, greitoji pagalba, nusikaltimai

Motinos versija

Kaltinamoji teisiamojo posėdžio metu kalta prisipažino ir parodė, kad  liepos 30 dieną, grįžo iš naktinės pamainos. Iš darbo grįžo apie 5 val. ryto. Atsikėlus mažyliui, nuvežė jį į darželį. Grįžusi namo, negalėjo užmigti, todėl išgėrė 3 stikliukus degtinės. Po to užmigo.

Apie 16 val. atsikėlė pasiimti mažylio. Teigė, kad nesijautė nei blaivi, nei apsvaigusi, jautėsi gerai. Nuvažiavo į darželį, pasisveikino su auklėtoja ir pasiėmė mažylį. Visą laiką važiavo plentu, kuris yra pagrindinis jų kelias. Pastebėjo, kad labai didelis kamštis ir pagalvojo, kad važiuos kitu keliu – žvyrkeliu.

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Ten yra žirgynas, kur ne pirmą kartą važiavo su vaiku, kadangi jis mėgdavo žiūrėti į arkliukus. Sustojo prie žirgyno, bet vaikas pasakė važiuoti toliau. Jie pradėjo važiuoti toliau. Kadangi jos automobilio priekinis stiklas buvo šiek tiek trūkęs, važiavo ne daugiau kaip 30 km/val. greičiu, nes galvojo, kad stiklas gali trūkti daugiau.

Tą dieną važiavo ne taip greitai. Pravažiavo ežerą ir ten yra posūkis, vėliau yra kaip įkalnė ir nuokalnė. Vaikas jai pasakė, kad čia amerikietiški kalneliai. Ji padidino greitį iki 60 km/val., o kai buvo įkalnės viršuje, ji atsisuko į mažylį, jis jai nusišypsojo. Kai atsigręžė į kelią, priešais pamatė medį ir į jį įsirėžė.

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Tada moteris paskambino broliui, nes nuo namų buvo mažiau nei 1 kilometro atstumu, ir pasakė, kad reikia pagalbos, jog pateko į avariją. Paklausė, ar jis gali atvažiuoti. Moteris atsisegė, išlipo iš mašinos, nubėgo iš mažylio pusės ir jį atsegė, o tada iškėlė vaiką iš mašinos.

Kai įsirėžė į medį sprogo oro pagalvės, trūko visas priekinis langas. Mažylis sakė, kad jam labai bloga. Ji pakėlė rūbelius, bet nieko nepastebėjo. Brolis su savo drauge atvažiavo labai greitai. Jie paėmė juos ir greitai nuvežė iki namų, iš kur iškvietė greitąją. Tuo metu nebuvo laiko galvoti, paskambino broliui, nes juo pasitikėjo.

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Moteris teisinosi, kad iškart neskambino medikams, nes nelabai galėjo paaiškinti, kurioje vietoje ji yra, o iš namų iškviesti greitąją lengviau. Atsimena, kad kieme buvo kaimynas, kuris klausė kas atsitiko. Ji pasakė, kad nieko, jog kviestų greitąją ir kaimynas iškvietė. Brolio draugė irgi klausė ar kviesti greitąją, ji atsakė, kad jau iškviesta.

Su greitąja važiavo ji, jos mama ir mažylis. Nuvažiavo į Santariškės, bet jos į ligoninę neįleido, tik mažylį. Po to atėjo du policininkai, kurie klausinėjo apie įvykį. Pripūtė 1,07 promiles, tačiau ir pati labai nustebo, nes 10 val. ryte buvo išgėrusi, o pūtimas vyko po 19 val.

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Policininkas pasakė, kad paskambins į vaikų teises, o jai ji gali reiks važiuoti į įvykio vietą. Ji nuvažiavo su policijos pareigūnais į įvykio vietą. Kai atvažiavo į jos kiemą, ji pirmą kartą pamatė, koks jos automobilis sumaigytas iš priekio, nes kai buvo įvykis automobilio iš priekio nematė.

Pakvietė atsisveikinti su sūnumi

Vėliau ji paskambino į ligoninę, jai buvo pasakyta, kad jos neįleis, jog mažylio būklė sunki. Į ligoninę skambino po 12 val. nakties, po to ryte apie 7 val. Jai buvo pasakyta, kad mažylis jaučiasi taip pat kaip ir vakar. Tada skambino apie 9 val. ryto, ir vėl po valandos jai pasakė, kad gali atvažiuoti.

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Į Santariškes ją nuvežė brolis apie 12 val., pasidarė COVID-19 testą ir atsakymo laukė iki 16 val. Jai atėjus į palatą, mažylis pakėlė galvą ir pasakė, kad mama atėjo. Jo rankoje buvo kateteris, kvėpavo su skausmu. Vėliau vaiką vežė į echoskopiją. Vaikas pasidarė labai silpnas, jam buvo blogai, todėl nutarė jį vežti į reanimaciją.

Vaikas žiūrėjo tik į vieną pusę ir nesuprato net, kas ji yra. Tądien buvo šeštadienis, apie 19 val. atėjo chirurgas ir atnešė pasirašyti dokumentus operacijai.

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Reanimatologė sakė, kad situacija yra labai prasta, viskas ilgai užtruks. Operacija prasidėjo apie 21 val., apie 1.30 val. nakties atėjo pats chirurgas ir pasakė, kad tik menka tikimybė, jog vaikas išgyvens, jog lieka tik melstis.

Vėliau jai pasakė, kad jei gali ir nori atsisveikinti su vaiku, gali pas jį nueiti. Vaikas jau buvo bordinės spalvos, prijungtas prie aparato. Vaikas tris kartus buvo reanimuotas, buvo komoje, jai pasakė laukti.

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Apie 8 val. seselė pasakė, kad vaikui blogai, jog situacija yra kritinė. Apie 11 val. leido su vaiku atsisveikinti. 13.10 val. pasakė, kad mažylis iškeliavo. Sūnaus tėtis apie vaiko mirtį sužinojo sekmadienį 12 val. Po įvykio su nukentėjusiuoju nebendravo. Buvo susitikę kai reikėjo organizuoti laidotuves.

Su nukentėjusiuoju visą laiką gerai bendravo ir po laidotuvių buvo susiskambinę. Ji klausė vaiko tėvo, ar jis pyksta, o jis pasakė, jog ne, kad vaiko jau negrąžinsi. Moteris teisme tepridūrė: „Jei galėtų grąžinti tą dieną, su vaiku apsikeistų vietomis“.

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Pretenzijos neteikė

Vaiko netekęs vyras teisme pasakojo, kad šiuo metu su kaltinamąja santykiai yra neutralūs. Kaltinamoji jam nieko nepasakojo, jis pats skaitė bylą ir kas joje parašyta.

Kaltinamoji jo atsiprašė. Jo pozicija tokia, kad jau dabar kaltinamoji yra nubausta. Jie susitaikė, jis prieš ją nieko neturi, nieko jau nebegrąžinsi.

Ji buvo labai gera mama, mylėjo vaiką. Dėl alkoholio vartojimo nieko blogo pasakyti negali. Kai jie gyveno kartu, per šventes, gimtadienius, jei vienas vartodavo alkoholį, kitas ne, kad būti su vaiku.

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Piktnaudžiavimų alkoholiu nebuvo. Nenori, kad kaltinamoji būtų nubausta ir palaiko poziciją, kad reikia ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jiems susitaikius.

Teismo sprendimas

Teismas nusprendė sūnų pražudžiusią motiną atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jai susitaikius su nukentėjusiuoju ir baudžiamąją bylą nutraukti.

Moteriai uždrausta vairuoti transporto priemones 2,5 metų laikotarpiui.

Moteriai išaiškinta, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju, per vienerius metus padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas.

Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

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2026-09-20 23:03
Kaip ir sakiau - nei vaiko mirtis, nei galimas luošumas gimdytojų negasdina. Juos gasdintų tik realus pasėdėjimas kalėjime. Bet lietuviškoje teisėsaugoje - sausa iš balos. Gali toliau vaikus darytis, gerti, vairuoti... Juk vis tiek nieko nebus.
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2026-09-20 22:43
Aišku kad ne visos,alkoholikės stresą suvaldyt gali tik su alkoholiu,joms kitų būdų nėra
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2026-09-20 21:22
Ir dar tuo pačiu metu gerti alkoholį
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