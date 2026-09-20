Tragiška žinia: žuvo vos 22-ejų atlikėjas Tautvydas Burauskas

Apie skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė T. Burausko sesuo Gabija Burauskaitė. Atsisveikindama su broliu ji pasidalijo jautria žinute.
„Mano mielas broli... Negaliu patikėti kaip sunku,kad Tavęs nebėra. Visada Tave mylėsiu. Visada būsime kartu. Širdyje Burauskų šeimynoje liks visada. Myliu Tave“, – savo socialinių tinklų paskyroje skelbia sesuo.
Portalui Žmonės.lt G. Burauskaitė patvirtino, kad jos brolis mirė užsienyje per avariją.
T. Burauskas buvo atlikėjas ir muzikos kūrėjas. Jo kūryba buvo pastebėta ir muzikos industrijoje – jis buvo M.A.M.A. apdovanojimų nominantas.
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