Vilniečių pora apstulbo – nusipirkę mikroautobusą už 60 tūkst. atsidūrė policijos akiratyje: „Nesuvokiama“

Pavilioniai iš salono pasiėmė visiškai naują, 60 tūkst. eurų kainavusią transporto priemonę. Pirko lizingu – sumokėjo 20 tūkst. eurų pradinį įnašą. Džiaugsmas buvo neapsakomas, bet jis greitai baigėsi. Naujas mikroautobusas ėmė keistai važiuoti.
„Pasiėmėme raktelius, sėdome važiuoti ir supratome, kad kažkas blogai su automobiliu – traukia į dešinę. Kreipėmės į pardavėją iš karto: gal kažkas kažko nesužiūrėjo? Visaip būna, žinot, naujas automobilis, gal kokio mygtuko nepaspaudėme, nesuprantu... Bet sako: „Atvežkite, gerai, pažiūrėsime“, – pasakojo M. Pavilionis.
Nesklandumai prasidėjo iš karto nusipirkus automobilį
Transporto priemonę pardavusios įmonės „Adampolis“ atstovai užtikrino, kad viskas gerai – mašina esą važiuoja tiesiai, kai vairuotojas nori važiuoti tiesiai. Tačiau jie, anot Pavilionių, klydo.
Įvykiai pasisuko netikėta linkme: Pavilioniai buvo apkaltinti, kad automobilį, kol šis buvo servise, suniokojo patys – patys apdaužė ir apibraižė!
Pas automobilių pardavėjus Pavilioniai atvažiavo su antstole. Ji turėjo užfiksuoti, kad automobilis apdaužytas ir nesuremontuotas – vis dar važiuoja ne tiesiai, o į dešinę.
„Adampolis“ atsisakė automobilį priimti garantiniam tvarkymui. Pavilioniai, transporto priemonei traukiant į dešinę, grįžo namo.
„Gerai, kad tas „Adampolis“ prie pat mūsų namų – realiai 7 minutės kelio, kad nereikia važiuoti iš kokios Klaipėdos. Nes klausimas, kaip reikėtų važiuoti, kai jų teisininkas ne kartą iš mūsų pasijuokė: „O tai kaip jūs iki mūsų atvažiuojate, jeigu nesaugu važiuoti?“ Nu, va, atvažiuojame, bet ar tai yra normalus didelės įmonės paaiškinimas klientui apie jo saugumą? Nesuvokiama, kad šiais laikais apskritai taip gali būti“, – piktinosi M. Pavilionis.
Tuomet „Adampolio“ vadybininkai pateikė genialų patarimą:
„Vienas iš serviso darbuotojų sako: „Tai laikyk dviem rankomis stipriai vairą ir važinėkis.“ Toks buvo patarimas, kaip kitaip čia...“ – patirtimi dalijosi vyras.
Savininkus apkaltino automobilio vagyste
Kova dėl automobilio tęsiasi nuo birželio. Per tą laiką šeima išleido tūkstančius eurų. Investavę didžiulius pinigus, Pavilioniai kreipėsi į MAN mikroautobusų gamintojo atstovus Lenkijoje. Šie, pamatę automobilį, negalėjo patikėti savo akimis.
Po ekspertizės Lenkijoje Pavilioniai ir pardavėjai „Adampolis“ susitarė, kad rugsėjo 3 dieną automobilis bus paimtas dar vienai patikrai. Atvykę paskui savo naująjį automobilį į „Adampolį“, Mindaugas ir Žydrė buvo išprašyti lauk.
Po to į mikroautobuso savininkų Pavilionių kiemą atvažiavo policija – sutuoktiniai buvo apkaltinti vagyste. Bet čia dar ne pabaiga.
„Žodžiu, kaip kokiame filme „Kobra 11“. Vyras tuo metu grįžta namo ir klausia: „Kokiu pagrindu jūs pjausite vartus?“ Pareigūnai atsako: „Jūs pavogėte mašiną.“ Žodžiu, didžiulis spaudimas, nes jeigu ne atidarysime, sako, dabar skambiname ir atvyks kažkas, kas išpjaus tuos vartus“, – dalijosi Ž. Pavilionienė.
Sulaukę tralo, Pavilioniai turėjo gauti ir šaukimą į teismą. Tačiau negavo, nes paaiškėjo šokiruojanti naujiena – pasirodo, mašina Pavilioniams nebepriklauso.
„Tikrindami viešus duomenis „Regitroje“, pamatome, kad automobilis jau perregistruotas. Automobilis, kuris yra mūsų ir paimtas ikiteisminiame tyrime, kurį atliekant policininkai mums pastoviai kartoja, kad nieko negali padaryti su tuo automobiliu, nes jis yra ikiteisminio proceso dalis ir jį privalo paimti“, – pasakojo M. Pavilionis.
„Be Tabu“ komanda bandė susisiekti su policija, tačiau pareigūnai komentuoti situaciją atsisakė. Tos pačios pozicijos laikosi ir įmonė „Adampolis“.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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