Aiškėja daugiau detalių apie 9-erių mergaitės mirtimi pasibaigusią keturračio avariją: vertėsi apsisukdamas aikštelėje

Rugsėjo 20 d. apie 12:53 Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gimęs 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.
Mergaitei 14:40 konstatuota mirtis.
Žuvo mergaitė
Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė (gimusi 2017 m.).
Keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę.
Telšių apskrities policija nurodo, kad tragedija pasibaigęs apsivertimas įvyko miško aikštelėje. Vairuotojas apsisukdamas miško aikštelėje, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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Kaip suprasti?
Kur ta kur pražudė du žmones laisvėje tąsosi?