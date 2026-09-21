Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aiškėja daugiau detalių apie 9-erių mergaitės mirtimi pasibaigusią keturračio avariją: vertėsi apsisukdamas aikštelėje

Papildyta 9:20
2026-09-21 08:16 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-09-21 08:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kelmės rajone sekmadienį įvyko tragedija – pasivažinėjimo keturračiu metu žuvo mergaitė.

Greitoji (nuotr. Fotodiena.lt)

Kelmės rajone sekmadienį įvyko tragedija – pasivažinėjimo keturračiu metu žuvo mergaitė.

REKLAMA
11

Rugsėjo 20 d. apie 12:53 Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gimęs 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.

Mergaitei 14:40 konstatuota mirtis.

Žuvo mergaitė

Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė (gimusi 2017 m.).

Keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę.

Telšių apskrities policija nurodo, kad tragedija pasibaigęs apsivertimas įvyko miško aikštelėje. Vairuotojas apsisukdamas miško aikštelėje, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Nesupratau
Nesupratau
2026-09-21 08:46
Cia tarkim mire vienas zmogur ir vairuotojas arestinej, o ruskaja salava prazude du, dar buvo neblaivi ir apsinarkasinusi-sedi laisvej!

Kaip suprasti?
Atsakyti
Jo
Jo
2026-09-21 09:16
Alia tai tikrai.
Kur ta kur pražudė du žmones laisvėje tąsosi?

Atsakyti
Rimas
Rimas
2026-09-21 10:13
Viskas priklauso nuo to kokia didelė tavo ar tėvų kišenė. Jei esi biednas tai pakanka seną puodą aliuminį nuo kiemo nunešti ir jau 2 metai garantuoti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų