Tragiška keturračio avarija Kelmės rajone: žuvo kartu važiavusi mažametė

Kaip pranešė tarnybos, rugsėjo 20 d. apie 12 val. 53 min. Kelmės r., Raudgirio k., miške, vyras, vairuodamas lengvąjį keturratį, jo nesuvaldė ir apvirto.
Per eismo įvykį sužalota kartu važiavusi mažametė (g. 2017 m.), kuriai 14 val. 40 min. konstatuota mirtis.
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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija
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Suaugusių neatsakingumo įrodymas...
kazkokie asilai dar zvengus deda ...
liudna.....................:(