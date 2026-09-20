Leidžiate vaiką į mokyklą? Patarė, kaip sutaupyti – daugelis to nežino

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ – pokalbis su „Swedbank“ Finansų instituto vadove Jūrate Cvilikiene apie tai, kokią paramą gali gauti nepasiturinčios šeimos.
Parama pirmokams
Pasak pašnekovės, pirmokai sulaukia daugiau paramos nei kitų klasių mokiniai. Pavyzdžiui, Šiaulių savivaldybė dovanoja pirmokams reikalingų priemonių krepšelius, kitose savivaldybėse šeimos, kurioms reikia pagalbos, taip pat gali sulaukti dovanų.
„Raginu nebijoti ir pasidomėti, kokia pagalba yra galima. Užklasinei veiklai yra savivaldybių, kuriose skiriami krepšeliai. Girdžiu, naujoji Vyriausybė pateikė planą, kuriame pirmokais bus pasirūpinta ir planuojama, kad jiems irgi bus suteikti krepšeliai“, – atskleidė J. Cvilikienė.
Šie metai buvo išskirtiniai, nes jau labai anksti, liepos mėnesį, pastebėti geri pasiūlymai su didelėmis nuolaidomis mokyklinėms prekėms. Tad dar prieš mokyklos pradžią buvo galima šiek tiek sutaupyti, pasakojo specialistė.
Lenkiškos mokyklos kelia standartus
Lenkiškose mokyklose yra standartas dovanoti pirmokams kuprines su visomis priemonėmis. Tai finansuojama Lenkijos fondų lėšomis. Pašnekovė norėtų, kad tai taptų norma ir Lietuvos mastu.
„Iš tiesų būtų smagu, nes mes galime kalbėti apie dėvėtų prekių pirkimą, bet vaikui išeiti į mokyklą yra didelis įvykis. Jeigu jie visi gauna panašius daiktus, tuomet sumažėja lyginimasis. <...> Tikrai yra šeimų, kurioms pagalba yra būtina, o jeigu tėvai negali nupirkti ir kokybiškų sportinių batelių, ir kuprinių, vaikai patiria patyčias“, – sako specialistė.
Suteikiamas priemonių rinkinys mažintų patyčias, vaikų nepasitikėjimą savimi ir suteiktų lygesnes galimybes.
Kai kurių būrelių organizatoriai pasirašo sutartis su savivaldybe ir gauna kompensaciją, kad mažesnė vaikų grupė galėtų lankyti užsiėmimus nemokamai arba už mažesnę kainą. Tai puikus variantas šeimoms, kurios be pagalbos nelabai galėtų vaiko leisti į būrelius. Taip pat šis variantas puikiai tinka daugiavaikėms šeimoms, ypač gyvenančioms didmiestyje, kur užklasinė veikla gali kainuoti ir apie šimtą eurų.
Nemokamas maitinimas padėtų
Vyriausybė pradėjo svarstyti apie nemokamą maitinimą 5–10 klasių mokiniams, tačiau pašnekovė J. Cvilikienė turi tam tikrų dvejonių.
„Tikėkimės, kad vaikai valgys tą maistą ir jis nebūtų išmetamas. Maistas yra viena didžiausių būtinųjų šeimos išlaidų – sudaro ir iki 30 procentų biudžeto.
Manau, tai būtų ženklus palengvėjimas šeimai, jeigu vaikas tikrai pavalgytų mokykloje. Tik klausimas, ar jis valgys, ar maistas bus kokybiškas ir ar visos savivaldybės galės tai leisti“, – svarsto J. Cvilikienė.
Pašnekovė taip pat dalijasi patarimais, kaip sutaupyti. Pasak jos, socialiniuose tinkluose mokytojai siūlo sąrašus, ko reikės vaikams, bet daugelis pedagogų pataria neskubėti pirkti. Tėveliai skatinami palaukti mokslo metų pradžios ir pirkinius suderinti kartu su mokytojais, nes perkant kartu galima gauti nuolaidų.
Daugiau patarimų ir informacijos – laidoje, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Tekstą parengė naujienų portalo tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.
Laidą žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje „TV3 Play“. Šeštadieniais 19 val. laidą rasite TV3 televizijos „YouTube“ kanale.
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