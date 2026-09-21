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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Parodė, kokiomis sąlygomis Vilniuje gyvena migrantai – 16 vienam kambary: „Vaizdas tikrai labai kraupus“

2026-09-21 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-21 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šešiolika žmonių, dvidešimt du kvadratiniai metrai, daugybė mantos, lagaminų ir daug išsigandusių filipinietiškų akių. Jos mirksi Vilniuje

Šešiolika žmonių, dvidešimt du kvadratiniai metrai, daugybė mantos, lagaminų ir daug išsigandusių filipinietiškų akių. Jos mirksi Vilniuje

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15

Kas čia vyksta, aiškinosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda. 

Buvo laikai, kai lietuviai vyko į Londoną ar Dubliną ieškoti geresnio gyvenimo. Dabar mes patys esame ta geresnio gyvenimo kryptis. Tik jei ta gerovė atrodo taip, kaip pasakoja Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas Audrius Cuzanauskas, tai turim problemų. 

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„Buvo 22 kvadratai, 16 asmenų, 25–28 lagaminai. Na, vaizdas tikrai labai kraupus ir dar mažiukas tas šaldytuvėlis, tai tu supranti, kad tai yra ne vienos ir ne dviejų dienų gyvenimas“, – pasakoja A. Cuzanauskas.

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Ta 22 kvadratinių metrų patalpa, beje, be jokio vėdinimo. Langai su grotomis. 

„O mes atėjome ten su pareigūne, bet tu pamatai, kad visur stebi tave išsigandusios akys, stovintis oras, nuleistos žaliuzės, tos kelios spingsulės, drabužiai, ta prasme, realiai kaip gardas. Nėra jokio privatumo, nėra normalaus vėdinimo, tai yra tiesiog kažkokios rūsio patalpos – vos ne taip ir juos laiko“, – sako vyras. 

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Darbdaviai atėmė dokumentus

Apie tokias gyvenimo sąlygas profsąjungos vadovas sužinojo netyčia. Į jį kreipėsi keli filipiniečiai, kurie prašė padėti atgauti asmens dokumentus. 

„Žmonės vos ne verkdami ir su didžiausiu stresu atvyko prašyti, kad mes grąžintumėme jiems dokumentus, dėl to, kad darbdavys jau, maža to, kad atėmė pačius dokumentus, jau praktiškai buvo nupirkęs bilietus namo, be jokių skrupulų bei jokių galimybių žmogui. Jis tiesiog atėmė visus įrodymus tam, kad tu negalėtum niekur pasikreipti“, – teigia A. Cuzanauskas.

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Dalis filipiniečių iš kamarėlės jau iškraustyti kitur. Keli dar gyvena. 

„Tai yra natūralus mobingas, tai yra psichologinis dalykas dėl to, kad tu tik pabandyk pasakyti kažką tai ne taip“, – sako profesinių sąjungų aljanso vadovas.

Filipiniečiai Lietuvoje dirbo vairuotojais. Juos įdarbinęs verslininkas komentuoti situaciją atsisakė. 

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„Jie, atvažiavę čia, yra sumokėję kiekvienas po 2,5 tūkstančio eurų, pasiėmę kreditus atvykti čia. Jie puikiai supranta, kad ne vieta ir ne laikas reikalauti savo darbo teisių. Čia ne tas aspektas, kad filipiniečiai sėdi ir sako, tu įsivaizduoji, koks darbdavys“, – nemalonią realybę atskleidžia A. Cuzanauskas. 

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Kodėl tokiose gyvuliškose, antisanitarinėse sąlygose gyvena žmonės, dabar aiškinasi teisėsauga. Ne visur rojus, kur obuoliais kvepia.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Kur VMI, MIgris??
Kur VMI, MIgris??
2026-09-21 20:17
Likviduot įmones, kurios veža šitą brudą. Garantuoju dardavio pavardė šūdlenkis
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Alio, Nausėda
Alio, Nausėda
2026-09-21 19:50
Nupirkit jiems butus ,vilas,rūmus juk jus privezet ,jums dirba šitie aukštos kvalifikacijos specialistai ,gydytojai, inžinieriai
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DEPORTUOT PER 24 VAL.!
DEPORTUOT PER 24 VAL.!
2026-09-21 20:14
Čia kurie labai propagavo, kad filipiniečiai - iš krikščioniškų šalių, reikia jų daugiau, vietoj muslmonų... SUVOKITE, kad viskas iš pietinio pusrutulio yra BRUDAS! Indusai, azijatai, kinai, brazilai - viskas yra ŠŪDAS, NEEUROPIETIŠKA CIVILIZACIJA, antisanitarija ir ligos!! Nėra aukštos ir žemos kvalifikcijos migrantų, nėra geresnių ir blogesnių šalių - viskas iš žemėlapio apačios yra ŠŪDAS MARAS TERŠALAI.
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