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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Diena be automobilio – vilniečiai netveria juokais ir erzeliu: štai kokios spūstys nuo ryto

2026-09-22 10:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 10:37
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Rugsėjo 22 d. minima Diena be automobilio. Vilniaus valdžia paskelbė, kad viešasis transportas šią dieną kursuos nemokamai. Ironiška, bet kaip tik šiandien miestą kaustė spūstys.

Dieną be automobilio – kamščiai (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (6)

Rugsėjo 22 d. minima Diena be automobilio. Vilniaus valdžia paskelbė, kad viešasis transportas šią dieną kursuos nemokamai. Ironiška, bet kaip tik šiandien miestą kaustė spūstys.

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Vilniaus miesto įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (JUDU) paskelbė, kad antradienį, rugsėjo 22 d., sostinės viešasis transportas ir laivyba bus nemokami.

Geležinkelių bendrovė „LTG Link“ pranešė, kad Dieną be automobilio – 90 proc. nuolaida traukinių bilietams.

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Dieną be automobilio – spūstys

Nors Diena be automobilio suorganizuota tam, kad žmonės pasirinktų keliauti kitais būdais ir taip sumažintų automobilių srautus bei jų keliamą taršą, Vilniuje šį rytą eismas ir vėl buvo paralyžiuotas.

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Tai itin gerai matyti „Waze“ programėlėje tarp maždaug 9:20 ir 9:50 val. ryto.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Diena be automobilio – su kamščiais

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Iki 10 val. spūstys buvo fiksuojamos ir JUDU švieslentėje, kur eismas rodomas realiuoju laiku.

Į šią situaciją ironiškai pažvelgė komunikacijos ekspertas, Užimtumo tarnybos atstovas Liudas Dapkus.

„Tvaraus judumo slėpiniai. Antradienis. Vilnius juda darniai atsiliepęs į kvietimus rugsėjo 22-ąją atšvęsti Tarptautinę dieną be automobilio“, – feisbuke rašo jis.

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Nemokamas transportas ir nuolaidos

Kaip paskelbė JUDU, antradienį viešasis transportas ir laivyba bus nemokami. Tai reiškia, kad keleivių neturėtų tikrinti kontrolė.

Tuo metu antradienio vietinių traukinių maršrutų bilietams taikoma 90 proc. nuolaida.  

Tiesa yra viena sąlyga. Kaip pranešime nurodo „LTG Link“, nuolaida dovanojama bilietams, įsigyjamiems internetu ir mobiliojoje programėlėje.

 

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Bruknė
Bruknė
2026-09-22 10:49
O gal geriau būtų "Diena be Benkunsko"?
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Mama
Mama
2026-09-22 11:08
Miesto pakraščiuose transportas važiuoja kas puse val , arba 50 min , jokio dviračių ar pesčiūju tako , ir kamščiai , eišiškiu pl , gimstantis LAUNAGALIŲ rajonas ,
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Sutinku!!!
Sutinku!!!
2026-09-22 11:00
Pritariu!Žūt būt reikia Viniaus meru isrinkti zmogu is Žemaitaicio partijos.Sakykime gerb.Pūchovik.Jis vienintelis vilnietis Žemaitaicio sarase.Statybų verslinknkas,zino kur statyti,kur remontuoti.Ir dar prisidejes prie Remigejaus sarasu sudarymo.Paskelbtu juos,spustys dingtu issyk.Labai tinkamas zmogus!!!
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