Diena be automobilio – vilniečiai netveria juokais ir erzeliu: štai kokios spūstys nuo ryto

Vilniaus miesto įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (JUDU) paskelbė, kad antradienį, rugsėjo 22 d., sostinės viešasis transportas ir laivyba bus nemokami.
Geležinkelių bendrovė „LTG Link“ pranešė, kad Dieną be automobilio – 90 proc. nuolaida traukinių bilietams.
Dieną be automobilio – spūstys
Nors Diena be automobilio suorganizuota tam, kad žmonės pasirinktų keliauti kitais būdais ir taip sumažintų automobilių srautus bei jų keliamą taršą, Vilniuje šį rytą eismas ir vėl buvo paralyžiuotas.
Tai itin gerai matyti „Waze“ programėlėje tarp maždaug 9:20 ir 9:50 val. ryto.
Iki 10 val. spūstys buvo fiksuojamos ir JUDU švieslentėje, kur eismas rodomas realiuoju laiku.
Į šią situaciją ironiškai pažvelgė komunikacijos ekspertas, Užimtumo tarnybos atstovas Liudas Dapkus.
„Tvaraus judumo slėpiniai. Antradienis. Vilnius juda darniai atsiliepęs į kvietimus rugsėjo 22-ąją atšvęsti Tarptautinę dieną be automobilio“, – feisbuke rašo jis.
Nemokamas transportas ir nuolaidos
Kaip paskelbė JUDU, antradienį viešasis transportas ir laivyba bus nemokami. Tai reiškia, kad keleivių neturėtų tikrinti kontrolė.
Tuo metu antradienio vietinių traukinių maršrutų bilietams taikoma 90 proc. nuolaida.
Tiesa yra viena sąlyga. Kaip pranešime nurodo „LTG Link“, nuolaida dovanojama bilietams, įsigyjamiems internetu ir mobiliojoje programėlėje.
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