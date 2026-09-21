Naktį buvo apribota Vilniaus oro uosto veikla: fiksuotos balionams būdingos atžymos

Anot jo, rizikingose aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos balionams.
Skrydžių ribojimai įvesti nuo 23.25 valandos.
Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino rugsėjo 22 d. 02:40 panaikinus oro erdvės ribojimus.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis.
Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį.
Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie dešimt kartų.
Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
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