Atskleidė korupcijos mastus pasienyje: kontrabandines cigaretes vežiojo su pasieniečių automobiliu?

O kontrabandininkų ir pareigūnų draugystė – vieša paslaptis tiek pasienio gyventojams, tiek ir institucijoms. Žurnalistiniai tyrimai atskleidžia apie pasieniečių nusikaltėliams atveriamus „žaliuosius koridorius“, kad ir 100 tūkst. siekiančias sumas už aklumo valandas ir kaip nuo kontrabandininkų kenčia vietos gyventojai.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kontrabandininkų sulaikymo operacija Šalčininkuose įvyko gegužės mėnesį. Vykdydama tyrimą dėl cigarečių kontrabandos oro balionais teisėsauga sulaikė 27 asmenis, tarp kurių 13 pareigūnų: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai. Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje teisėsauga demaskavo dar 3 pasieniečius, talkinančius kontrabandininkams.
„Iš viso per dvi savaites buvo sulaikyti 6 pareigūnai“, – minėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.
Per šiuos metus už korupcinio pobūdžio nusikaltimus įtarimai pareikšti 9 pasieniečiams, kai pernai vos dviems. 2024-iais tokių pareigūnų sučiupta 5.
„Tęstiniai, ilgi tyrimai, tai, kad tas skaičius šiemet didesnis, negu pernai, tai nereiškia, kad kažkas atsitiko ar pernai buvo mažiau dirbama“, – sakė G. Mišutis
Visgi išaugę sulaikytų pareigūnų skaičiai kalba patys už save. Panašu, kad Lietuvos valdžia ir teisėsauga tik dabar suprato, kas vykdo kontrabandą, nors eilę metų kontrabandininkai dirbo beveik netrukdomi, o politikai visuomenei aiškino, kad dėl visko kaltas A. Lukašenka, o ne korupcija Lietuvos teisėsaugoje ir politikoje. Lietuvai migrantus siunčiantis A. Lukašenka dėl kontrabandos kaltino lietuvius.
„O ten lietuviai priima jas, bet pasieniečiai, aš gi pasieniečiu buvau, jie turi visa tai matyti. Mato, bet lietuviai pasieniečiai irgi gauna pinigus“, – kalbėjo A. Lukašenka.
Kontrabandą vežiojo pasieniečių visureigiais
„Mercedes Benz“ automobilis su numeriais „Zakon“, reiškiančiais – „Įstatymas“, ir jo savininkas, kurį už kontrabandą sulaiko pareigūnai – pasienietės vyras. Daug metų apie kontrabandininkų veiklą rašanti žurnalistė Rasa Karmazaitė pasakoja, kad šis vyras turėjo net iš varžytinių pirktą pasieniečių automobilį.
„Jis buvo apklijuotas VSAT ženklais, tai yra pasienio ženklais, taip pat turėjo mėlyną švyturėlį ir buvo pilnas kontrabandinių cigarečių. Taigi kontrabandinės cigaretės buvo vežiojamos su pasieniečių automobiliu“, – aiškino „Lietuvos ryto“ žurnalistinių tyrimų redaktorė Rasa Karmazaitė.
Ir tokie atvejai ne vieninteliai. Kad ranka ranką plovė – pasieniečiai kontrabandininkams ir atvirkščiai, anot R. Karmazaitės, buvo ir yra žinoma jau seniai.
„Visos grupuotės buvo pasidalinusios teritorijomis ir jos turėjo įtakingų ryšių ir pasienyje, ir policijoje, ir aukščiau turėjo įtakingų ryšių“, – pasakojo R. Karmazaitė.
Pavyzdžiui, gegužę sulaikyti 2 pasienio pamainų viršininkai – aukšto rango pareigūnai. Vieno jų turtas siekė apie pusę milijono eurų.
„Tai yra ir nekilnojamas turtas, ir žemės sklypai, ir brangūs automobiliai, prabangios kelionės“, – pridūrė R. Karmazaitė.
O už sudaromus vadinamuosius „žaliuosius koridorius“, kai pasieniečiai nestebi tam tikros teritorijos, jiems siūloma po 500 eurų. Jei praleidžia vilkiką, sumos jau tampa šimtatūkstantinėmis. O ir pačių kontrabandininkų įžūlumas, kaip ir fantazija, visai neturi jokių ribų.
„Kontrabandininkas buvo įdėjęs vaizdus iš pasieniečių automobilio. Kaip jis linksminasi, sėdi pasieniečių visureigyje ir visa tai filmuoja uždėjęs dainą apie kontrabandą. Jų parankiniai už tam tikrą atlygį įjungia žoliapjoves. Masiškai jungiamos žoliapjovės tuo momentu, toms 2–3 valandoms“, – sakė R. Karmazaitė.
Teroras prieš nesutinkančius bendradarbiauti
Tiesa, nuo kontrabandininkų kenčia ir jiems nepaklūstantys vietos gyventojai.
„Neišjungia vaizdo stebėjimo kamerų, kurie nesitaiksto su tuo, patiria išpuolius. Prieš juos rengiami išpuoliai, jų langai apšaudomi, jų mašinos“, – kalbėjo R. Karmazaitė.
O vietos gyventojai ir matydavo, kokie pasieniečiai su kontrabandininkais, pavyzdžiui, švenčia naujus metus.
„Nuo 1990 metų jau čia viskas taip vyksta. Tik dabar šitie smulkesni yra užspausti, o daugiau daroma viskas stambiu mastu. Fūros, balionai, dėžėmis jau.“
„Pareigūnai padeda, o iš ko gyvent žmonėms?“
„Kitaip ir nėra. Kaip be jų praveš. Čia viskas aišku.“
Tik kam pasiskųsti neturi nei gyventojai, nei patys pasieniečiai.
„Pareigūnai man patys pasakodavo, kad jeigu duodavo signalus, bandydavo pranešimus siųsdavo aukščiau vadovybei, dažnai ateidavo toks atsakymas, prašymas nekelti bangų“, – sakė R. Karmazaitė.
Kyla klausimas ir kodėl eilę metų būdavo sulaikomi vos vienas kitas kontrabandininkas, o tuometinė valdžia apie kontrabandinius balionus tiesiog nutylėdavo. Vėliau, kai nutylėti jau tapo neįmanoma dėl uždaromų oro uostų, politikai ėmė aiškinti, kad kontrabanda – tai A. Lukašenkos provokacijos, o ne korupcija Lietuvos teisėsaugoje ir valdžioje. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirba beveik 4 tūkst. žmonių. Kai kurie jų, anot R. Karmazaitės, gyvena socialiniuose būstuose ir gauna išmokas.
„Turėdamas omeny ir savo tą algą, ir kažkokias kitas situacijas, susigundydamas pinigais ar kažkokiomis kitomis paslaugomis, kuriuos ta antra pusė pasiūlo jam, būnant pareigūnu. Didžioji dalis, čia vienareikšmiškai, yra tikrai sąžiningų, atsparių ir sąmoningų pareigūnų“, – aiškino G. Mišutis.
Tiesa, pareigūnus talkinti kontrabandininkams verbuoja ir Lietuvoje dirbantys baltarusiai. Mūsuose namų tvarkytoja dirbusi baltarusė talkindavo kaip kontrabandininkų ryšininkė.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.