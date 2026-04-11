Raminta Grikinienė
Atskleidė korupcijos mastus pasienyje: kontrabandines cigaretes vežiojo su pasieniečių automobiliu?
Eilę metų dėl į šalį iš Baltarusijos plūstančios kontrabandos šalies valdžia ir politikai kaltino diktatorių Aleksandrą Lukašenką. Tačiau pradėjus realiai gaudyti kontrabandininkus paaiškėjo, kad kontrabanda užsiima dešimtys Lietuvos policininkų, pasieniečių ir civilių nusikaltėlių. Vien per pastarąsias dvi savaites pareigūnai sučiupo 6 su kontrabandininkais dirbusius pasieniečius. O kontrabandininkų ir pareigūnų draugystė – vieša paslaptis tiek pasienio gyventojams, tiek ir institucijoms.
(25)Kriminalai Prieš 5 val.
Latvijos ministras prie vairo pripūtė virš 3 promilių: prarado ne tik su teises ir postą – gresia kalėjimas
Neblaivus Latvijos socialinės apsaugos ministras Reinis Uzulniekis po rinkimų kampanijos renginio sėdo prie automobilio vairo ir pripūtė daugiau nei 3 promiles. Po paros, praleistos areštinėje, ministras už tokį savo elgesį atgailavo „Facebook“, tačiau veltui. 40-metis politikas atsisveikino su teisėmis, automobiliu ir ministro portfeliu, o dabar jam dar gresia ir kalėjimas. Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Orlauskas ginasi nuo Ramanausko kaltinimų teisme ir kaltės nepripažįsta: „Aš gi kartu dirbau“
Komikas ir Kauno rajono tarybos narys Artūras Orlauskas vieną kartą jau susimokėjęs Andriui Tapinui už šmeižtą 130 tūkstančių eurų ir vėl teisme dėl ilgo liežuvio. Šį kartą šmeižtu jį kaltina TV ir radijo laidų vedėjas Algis Ramanauskas, kurį A. Orlauskas viešai apskelbė alkoholiku. O melo ir šmeižto neapsikentęs A. Ramanauskas su A. Orlausko pasisakymais nutarė kovoti iš peties – A. Ramanauskas nori, kad jis būtų ne šiaip nubaustas, o už savo žodžius atsakytų pagal baudžiamąjį kodeksą.
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„Šiukšles siunti ir dar mokamai“: gyventojus įspėja dėl naujo mokesčio už siunčiamas prekes
Lietuviai, dar visai neseniai buvę vieni didžiausių pigių kiniškų prekių gerbėjais Europoje, dabar iš Kinijos siunčiasi gerokai mažiau. Nuo liepos 1-osios įsigaliojęs 3 eurų muitas kiekvienai siuntoje esančiai prekių rūšiai smarkiai kirto per „Temu“, „AliExpress“ ir kitų platformų siuntų srautus. Kai kur jų sumažėjo net kelis kartus. Visgi dalis lietuvių tikina, kad geriau jau sumokėti 3 eurų muitą nei už tą pačią prekę Lietuvoje sumokėti kelis kartus brangiau.
2026-09-08
Už II pakopos pensijų pinigus išskubėjo į užsienį? Atskleidė, kurį kurortą lietuviai šluote nušlavė
Lietuviai šią vasarą kaip reikalas pailsėjo ir itin turiningai praleido laiką svečiose šalyse – labiausiai tikėtina, kad už II pensijų pakopos pinigus. Atsiskaitymų banko kortelėmis duomenys rodo, kad atostogoms tautiečiai šią vasarą išleido gerokai daugiau nei anksčiau, o kai kuriose šalyse paliko net ne keliasdešimt procentų, bet kelis kartus didesnes sumas nei pernai. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Kelionėms pinigų lietuviai ir turi, ir jų negaili.
Aktualijos 2026-09-01
Smūgis tėvams – išleisite 350 eurų ar dar daugiau ? Šių daiktų kainos šovė į viršų
Prieš rugsėjo pirmąją – parduotuvėse šurmuliuoja tėvai ir vaikai. O pastarieji į mokyklą nori keliauti ne tik su naujais sąsiuviniais, bet ir su madingiausiais herojais ant penalų bei kuprinių. Šiemet pirmoko krepšelis, pasak „Swedbank“, renkantis pigiausias prekes, atsieis mažiausiai 350 eurų, o norintys kokybės gali suploti ir 900 eurų. Tiesa, jei kanceliarinės prekės, anot ekspertų, dėl konkurencijos nebrangsta, tai uniformos per 7 metus pabrango beveik 60 procentų.
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Siūlo greitį automagistralėse didinti iki 140 km/h: kokių pokyčių gali tikėtis vairuotojai?
Susisiekimo ministerija su ministru Juru Taminsku priešaky Lietuvos vairuotojams automagistralėse nori leisti važiuoti greičiau ir siūlo, kad akseleratoriaus pedalą vairuotojai galėtų įminti iki 140 km/h. Tiesa, ne visoje automagistralėje ir ne visus metus – kur bus galima spausti greičiau, spręs „Via Lietuva“, įvertinusi kelio būklę ir avaringumą. Tačiau eismo ekspertai tokį sprendimą vadina labiau populistiniu nei realiai keičiančiu situaciją.
Prabilo nuo pedofilo Gulbinovičiaus nukentėjusi moteris: „Su tvirkinimu susidūriau per išpažintį“
Naujus pedofilijos skandalus vejasi seni. Prie Vilniaus rajono savivaldybės surengtas piketas, o ant plakatų – šūkiai: „Vilniaus rajonas – be pedofilų garbinimo“, nukreipti prieš kardinolą Henriką Gulbinovičių, Vatikano pripažintą vykdžiusiu seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Protestuotojus galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Aktualijos 2026-08-24
Parduotuvėse siautėja paaugliai, krečia absurdiškus „pokštus“: tėvams – skubus įspėjimas
Parduotuvėje skraidančios prekės, į pirkėjų krepšelius kraunami ne jų pirkiniai, absurdiškais „pokštais“ provokuojami pardavėjai – perkant vieną vynuogę ar atsiskaitant sultinio pakuote. Pasak prekybininkų, tokių chuliganiškų vaikų ir paauglių išdaigų šią vasarą padaugėjo. Vaikai ir paaugliai, viską filmuojantys dėl peržiūrų ir patiktukų, dergiasi kaip išmano, tačiau, neturėdami 16 metų, yra tarsi neliečiami ir nebaudžiami.
Aktualijos 2026-08-22
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Tragiška Kirgizijos kalnuose dingusių trijų alpinistų paieškų baigtis: alpinistas pateikė versiją, kas galėjo nutikti
Kirgizijos kalnuose dingusių trijų alpinistų – lietuvio Sergejaus Rubcovo ir dviejų baltarusių paieškos nutrauktos. Gelbėtojai, peržiūrėję dronų užfiksuotus vaizdus, aptiko galimai jų kūnus daugiau nei 5 tūkstančių metrų aukštyje. Visi trys greičiausiai žuvo kartu – jų daiktus šlaite jungia virvė, o rastos įrangos pėdsakai sutampa su kritimo trajektorija. Gelbėtojų teigimu, dėl Itin sudėtingų oro sąlygų kūnų nukėlimo operacija galėtų būti atnaujinta tik rugpjūčio pabaigoje ar rugsėjį.
Aktualijos 2026-08-18
Skundžiasi apykojėmis ir bando apgauti – štai kokių triukų imasi: „Yra buvę bandymų blokuoti signalą“
Milijonierius Vilhelmas Germanas skundžiasi, kad jo apykojė pypsi, stringa ir trukdo gyventi. Dėl tokios pačios problemos piktinosi ir kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis. Tarnybos pripažįsta, kad techninius nesklandumus dėl GPS trikdžių skaičiuoja tūkstančiais. Negana to, dalis apykojų nešiotojų nori pasprukti ir bando apgauti sistemą: vieni apykojes šaldo, merkia į vandenį, kiti vynioja į foliją ar tiesiog nusikerpa. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Aktualijos 2026-08-16
Estijos mokyklose – pasiruošimas galimoms Rusijos atakoms: ar tokiu pavyzdžiu seks Lietuva?
Estijoje, Tartu mieste, esančiame netoli Rusijos sienos, mokyklos rimtai ruošiasi rusų agresijai. Mokyklose pluša darbininkai ir ant langų klijuoja plėveles, apsaugančias nuo stiklo šukių ir dronų ar bombų skeveldrų. Pasisėmę patirties iš ukrainiečių, estai sako, kad tai viena pagrindinių priemonių apsaugoti vaikus esant oro pavojui ir įvykus sprogimui. Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Aktualijos 2026-08-10
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Vilnius – nauja gastronomijos Meka? Ministras paaiškino, kaip pritrauks daugiau turistų
Lietuva bus gastronomijos Meka – tokią savo viziją iš stalčiaus ištraukė naujasis ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ministerija su ekspertais žada sukurti gastronomijos strategiją Lietuvai garsinti ir turistams pritraukti. Strategijos kūrėjai žada, kad į Lietuvą pritrauks ir pasaulinio lygio renginius, įkurs gastronomijos ir inovacijų centrą. Plačiau apie tai – TV3 Žiniose. Šefas Arnas svečiams patiekia tokius šedevrus, į kuriuos žiūrint net ir neišalkęs praalksti.
Aktualijos 2026-08-07
„Sodra“ tikrina gyventojus, ar jie sąžiningai serga: „Mano darbuotojas nedarbingumo metu turguje pardavinėjo žuvį“
Ar lietuvių sveikata viena prasčiausių, ar tautiečiai tiesiog apsimetinėja sergančiais? Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija paskaičiavo, kad lietuviai per metus vidutiniškai serga net 26 dienas, kai, pavyzdžiui, estai – dvigubai mažiau. Tokia statistika papiktino Seimo narį Simoną Gentvilą. Tad liberalų frakcija išsikvietė sveikatos ministrą Liną Kukuraitį, kad šis pasiaiškintų, kaip kovos su tinginiais ir simuliantais.
2026-08-05
Neįtikėtina ištvermė: 56 valandas nemiegojęs lenkas pasiekė istorinį rekordą
Per 56 valandas nuplaukęs daugiau nei 160 kilometrų – visiškai nemiegojęs, nesiilsėjęs ir jokiu būdu nelietęs jį lydėjusio laivo – lenkų sportininkas tapo pirmuoju žmogumi pasaulyje, be sustojimo perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Tai buvo 5-asis ir pagaliau sėkmingas plaukiko bandymas nugalėti Baltiją. Iššūkiui nesutrukdė net dėl nemigos prasidėjusios haliucinacijos. Išlipęs į krantą sportininkas sunkiai orientavosi, kur esąs. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
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18 eurų už mėsainį su bulvytėmis – ragautojų festivalis Užupyje: pasakė, ar verta
Čirškanti mėsa, skrundančios bandelės ir dūmo kvapas pasklido Vilniuje, Užupyje. Čia į mėsainių festivalį „Burger Fest“ plūsta mėsainių gerbėjai, valgytojai ir ragautojai. Tarp galybės skonių – ir labai lietuviškos šio amerikietiško patiekalo versijos: nuo rožinių burokėlių bandelių iki mėsainių, kuriuose bandeles pakeitė bulviniai blynai. Visgi, jei nuo kvapų ir skonių tįsta seilė, piniginė vargu ar bus patenkinta – už mėsainį su bulvytėmis festivalyje tenka pakloti ir iki 18 eurų.
2026-08-05
Milijonierių augimu Lietuva lenkia pasaulį: ekspertas įvardijo, kur lietuviai slepia savo turtus
Lietuva drąsiai gali pasigirti milijonieriais. 2025-aisiais šalyje sparčiausiai pasaulyje išaugo milijonierių skaičius ir pasiekė 11,5 tūkstančio. Ekonomistai vardija, kad tai nulėmė kosmiškai išaugusios būsto kainos. Anot kai kurių ekspertų, Lietuvoje milijonierių gali būti dvigubai daugiau nei rodo skaičiai, mat apie savo turtus girtis nelinkę lietuviai dalį pinigų laiko kojinėse, užsienio šalyse ar investuoja į kriptovaliutas. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
2026-08-03
Iš Baltarusijos plūstantys migrantai rausia tunelius – lietuviai jau griebiasi šautuvų: „Ką gali žinoti“
Į Lietuvą iš Baltarusijos plūstantys migrantai jau gavo šachtininkų pravardę, mat ieško originalių būdų, kaip kirsti sieną. Pasieniečiai Varėnos rajone aptiko dar vieną, nepabaigtą kasti 11 metrų požeminį tunelį. O tokių iškastų tunelių Lietuvoje pasieniečiai šiemet suskaičiavo jau 10. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas patikina, kad Lietuvos sienos apsauga veikia puikiai.
Kriminalai 2026-07-30
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Vilniaus kalėjime net 3 darbuotojos užmezgė romanus su kaliniais: „Negražiai pasakysiu...“
Meilės romanas ar sekso skandalas Vilniaus kalėjime? Dvi pareigūnės ir virtuvės darbuotoja įsivėlė į romantiškus ir, tikėtina, intymius santykius su kaliniais. Po atliktų kratų paaiškėjo, kad apakintos aistros, 30-ies neturinčios moterys nuteistiesiems galėjo perduoti telefonus ir peilį. Apie seksualinius santykius su kaliniais nė viena jų neprisipažino, bet vos neteko darbo, viena įsimylėjėlė atskubėjo į trumpalaikį pasimatymą su nusikaltėliu.
Kriminalai 2026-07-29
Ruginienė atskleidė, ar rengs diskotekas jaunimui: „Tikrai svarstysime“
Šokiai, skirti demografinei padėčiai gelbėti ir gimstamumui Lietuvoje gerinti. Tokią idėją apie gimstamumo šokius, kurie galėtų būti surengti rudenį, mestelėjo buvusi socialinės apsaugos ministrė Jūratė Zailskienė. O ar diskotekas rengs jos vietą užėmusi buvusi premjerė Inga Ruginienė? Ministrė teigia mielai pašoksianti, o jei ir tauta to labai norės – svarstys. Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
2026-07-27
Žiaurus gyventojo elgesys su kate papiktino kaimynus – jo atsakas: „Nieko tokio. Užgis“
Laukinė katė, Mickūnų miestelio, Vilniaus rajone, gyventoja įstrigo ir susižalojo leteną vieno senjoro paspęstoje gaudyklėje. Katės miaukimą ir pagalbos šauksmą išgirdo gyventojai. Katę gelbėjo savivaldybės gyvūnų gelbėjimo komanda ir veterinarė. Spąstus padėjęs vyras TV3 Žinioms aiškina, kad tokiu būdu norėjo apsiginti nuo kiaunių, lapių ir kitų aštriadančių, vagiančių jo vištas. Plačiau apie tai – TV3 Žiniose. „Nepatikėsit, kokį skambutį gavau iš vienos gyventojos.
Aktualijos 2026-07-22
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Iš garsaus neuromokslininko – netikėta išvada: Z kartos žmonės kvailesni už savo tėvus ar prosenelius?
Ar Z karta – maždaug 14–30 metų jaunuoliai – yra kvailesni už savo tėvus ir prosenelius? Tokie garsaus Jungtinių Amerikos Valstijų neuromokslininko teiginiai paplito internete – esą jų mąstymo, raštingumo, skaičiavimo gebėjimai ir net IQ pirmą kartą istorijoje yra žemesni nei jų tėvų. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Patys mokytojai sako, kad Z kartos atstovai yra išsiblaškę, nesugeba skaityti ilgesnių tekstų, todėl privalomos perskaityti knygos jiems trumpinamos iki santraukų.
Aktualijos 2026-07-18
Ignalinos AE uždarymui – dar 4,5 mlrd. eurų: planuoja viską padaryti per 100 metų
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbai priartėjo prie vieno sudėtingiausių etapų: netrukus prasidės labiausiai radioaktyvių dviejų pagrindinių reaktorių išmontavimas. Milijardinės vertės uždarymo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė ketina skelbti 500 mln. eurų vertės konkursą užsienio rangovams, kurie išmontuos reaktorių šerdis. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Skaičiuojama, kad bendra Ignalinos atominės elektrinės uždarymo kaina sieks apie 4,5 mlrd.
2026-07-18
102 metų panevėžietė Ona pasidalijo ilgaamžiškumo receptu: „Kad ir neturtingai gyvenom, bet labai...“
Gyventi 120 ar 150 metų? Tai visai ne fantastinio filmo scenarijus, o netolima realybė – mokslininkai žada, kad maždaug po 7 metų įvyks genų inžinerijos proveržis ir žmonės galės atsijauninti savo audinius ar organus, pavyzdžiui, odą. O ir Lietuvoje jau veikia ilgaamžiškumo klinikos, į kurias kreipiasi vis daugiau lietuvių, negaIlinčių tūkstančių eurų už tai, kad užbėgtų senatvei už akių ir nugyventų ilgesnį gyvenimą.
Aktualijos 2026-07-18
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Po žiauraus smurto prieš paauglę prabilo Mindaugas Sinkevičius: „Šokiravo“
Marijampolėje įvykęs žiaurus smurto protrūkis prieš paauglę mergaitę, kai ją bendraamžė 12-metė talžė per galvą ir spardė, sukėlė tikrą audrą visuomenėje. Vaikų elgesiu pasibaisėję žmonės sukūrė peticiją, raginančią Seimo narius keisti įstatymus ir griežčiau bausti žiauriai smurtaujančius paauglius. Po smurto protrūkio prabilo ir sumuštos mergaitės mama, kuri tikina, kad teisingumo sieks bet kokia kaina. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kriminalai 2026-07-17
Tokia būklė pavojinga kaip vėžys – medikai siunčia perspėjimą: „Žmogaus tiesiog nebelieka“
Lietuviai – bronziniai pasaulio čempionai. Tiesa, ne sporto rungtyje, o tarp daugiausia perdegimą dėl darbo patiriančių žmonių. Naujausias tyrimas atskleidė, kad apie 150 tūkst. darbuotojų gresia perdegimas, tačiau net 85 proc. apklaustųjų pagalbos niekur nesikreipia. Medikai rėžia griežtai – perdegimas yra tokio pat rimtumo būklė kaip vėžys. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Dėl perdegimo Nyderlanduose žmonės nedarbingumą gali gauti net dvejiems metams.
Aktualijos 2026-07-05
Vilniuje – kraupus dobermano išpuolis: „Per plauką išgyveno“
Beveik iki plaučių perkąsta krūtinės ląsta ir nuo menčių nuplėšti raumenys – štai ką teko išgyventi vos per plauką likusiam gyvam mažajam pudeliui, kurį vidury baltos dienos Žvėryne užpuolė ir apkandžiojo be pavadėlio vedžiojamas dobermanas. Pasak gyventojų, dobermaną jo šeimininkė be pavadėlio ir net prie vaikų žaidimo aikštelių vedžioja dažnai, tačiau moteris į prašymus prisirišti šunį esą nereaguodavo.
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Zuokas prabilo apie moterų diskriminaciją prie tualetų: kreipsis ir į aplinkos ministrą
Buvęs Vilniaus miesto meras ir dabartinis Seimo narys Artūras Zuokas sako, kad užtenka žeminti moteris, kurios yra priverstos eilėje prie tualetų laukti žymiai ilgiau nei vyrai. Dėl to A. Zuokas žada net kreiptis į aplinkos ministrą – siūlys moterų tualetų skaičių padidinti trečdaliu. O kad moterys prie tualetų laukiančios ilgiau negu vyrai patiria nelygybę antrina ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. O šią problemą esą išspręstų visiems bendri – belyčiai tualetai.
Aktualijos 2026-06-23
Sostinės gyventojai pašiurpo: 4 žmonės puolė muštis, išsitraukė peilį, šautuvą, lazdą
4 vyrų muštynės tiesiog vidury gatvės, su peiliu, oriniu šautuvu ir lazda – tarsi kovinio filmo scenos ar net 90-uosius primenantys vaizdai išgąsdino vienoje Naujosios Vilnios stotelių autobuso laukiančius ir pro šalį einančius žmones. Konfliktas kilo kavinėje, kai susipyko du vyrai. Vienas jų išsitraukė peilį, o kiti drąsuoliai esą bandė jį sulaikyti. Smurtautojas sulaikytas ir kumščius ilsina areštinėje. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Užsieniečiai naudojasi „Sodros“ spragomis – milijonai eurų skiriami Lietuvoje negyvenantiems jų vaikams
Užsieniečiai dirba Lietuvoje, jų vaikai – už tūkstančių kilometrų, o vaiko priežiūros išmokas moka „Sodra“. Tokių atvykėlių, gaunančių vaiko priežiūros išmokas, Lietuvoje per kelerius metus padaugėjo net 14 kartų, o jiems skiriamų išmokų suma išaugo iki 8 mln. eurų per metus. Daugiau sužinokite apie tai – TV3 Žiniose. Tačiau ar milijonus „Sodra“ moka realiai egzistuojantiems vaikams, ar sukčiams, niekas nežino ir netikrina.
Aktualijos 2026-06-15
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Rytų Lietuvą siaubusi audra išvartė medžius, rovė stogus: „Baisu net žiūrėti pro langą buvo“
Perkūnija, škvalinis vėjas, liūtis, o kai kur ir kruša – štai tokį visą komplektą gavo Rytų Lietuvos gyventojai. Vėjas iš koto vertė medžius, net ir storiausius perlaužė tarsi degtukus – žmonės dalinasi savo nuniokotų kiemų, apgadintų pastatų vaizdais ir pasakoja, kad išgyveno tarsi kokio filmo scenarijų. 12 tūkst. namų ūkių dingo ir elektra. Kai kur jos atstatyti vis dar nepavyksta. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Garsiausia Lietuvos moteris, apie kurią dauguma lietuvių nežino: žiūrėdavo kaip į keistuolę
Lietuva turi savo šventąją, kurią žino visas pasaulis, bet vargiai ar žino patys lietuviai. Šventoji Faustina gyvendama Vilniuje, Antakalnyje, patyrė Jėzaus apreiškimus, pagal kuriuos dailininkas nutapė vieną labiausiai pasaulyje naudojamą Jėzaus atvaizdą, pasaulio katalikų lūpose skamba ir jos Dievo gailestingumui skirta malda. Keistuole, regėtoja vadinta vienuolė lankėsi net pas psichiatrą, bet buvo pripažinta vIsiškai sveika ir šiandien yra laikoma viena populiariausių bažnyčios šventųjų.
Oro pavojus lietuvius privertė šluote šluoti 1 prekę: „Šių dienų naujienos gąsdina“
Įvykus realiai ekstremalios situacijos repeticijai, kai šalyje kaukė sirenos ir gyventojai bėgo slėptis priedangose, lietuviai supanikavo. Iškart po to ėmė šluoti išvykimo krepšius, vaistinėles, radijo stoteles – negaili jiems ir šimtų eurų. Pardavėjai skaičiuoja ir keliasdešimt, ir keletą kartų išaugusius pardavimus, o pagrindinis ekstremalioms situacijoms skirtų kuprinių pirkėjas – moterys. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Aktualijos 2026-06-06
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„Tokia merė, kad ji ir daugiau būtų“ – širvintiškiai atsakė, ką mano apie Pinskuvienės skandalą
Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė – vėl dėmesio centre. Aiškėja vis daugiau detalių apie Širvintų rajone Pinskų šeimos draugo Vilmano Guobio laimimus statybų ir gatvių apšvietimo konkursus už milijonus eurų, kas esą ir lėmė, kodėl Pinskuvienės mama taip pigiai, iš V. Guobio vos už 80 tūkstančių eurų nusipirko prabangų namą ant jūros kranto prestižiniuose Kunigiškiuose.
Aktualijos 2026-06-05
Iš Sinicos – kritikos lavina valdžiai: „Tai nėra normalu“
Praėjo mėnuo, kai restauratorius Saulius Poderis pranešė apie tai, kad Vytauto Didžiojo palaikai yra Vilniaus arkikatedros bazilikos požemiuose, bet valdžia jų ieškoti neskuba ir tempia gumą – sudarinėja darbo grupes, planuojasi tolimesnius darbus, nors patikrinti Poderio versiją, anot jo paties, užtruktų vos pusvalandį. Taigi panašu, kad Vytauto palaikų paieškos turės įveikti krūvą popierizmo ir šio itin Lietuvai reikšmingo istorijos detektyvo atomazgos dar reikės palaukti.
Atėjus išsimaudyti, Seimo narė išvysti to nesitikėjo: „Mintys buvo, kad reikia grįžti namo“
Kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos leidžiasi vis keistesnėse vietose – šį kartą Gilužio ežere, Trakuose, du balionus pamatė išsimaudyti atėjusi Seimo narė Edita Rudelienė. O savaitgalį kontrabandinis krovinys įstrigo ir pakibo elektros laiduose Kupiškio rajone. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, kontrabandininkai keičia taktiką – siunčia mažiau balionų, bet su didesniais kontrabandinių cigarečių kiekiais.
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Kirtis brakonieriams Trakų rajone: ir sau, ir kitai kompanijai uždirbo 20 tūkst. eurų baudą
Už 33 ungurius – 20 tūkstančių eurų. Tokias baudas už žalą gamtai užsidirbo brakonieriai per vieną naktį. Gamtosaugos aktyvistai tą pačią naktį sučiupo 2 brakonierių kompanijas Trakų rajone. Panašu, kad gaujų karai vyksta ir tarp brakonierių – jie vagia vieni kitų gaudykles, beisbolo lazdomis daužo konkurentų automobilius ir skundžia vieni kitus brakonierių gaudytojams, kuriems įkliūva ir patys. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kriminalai 2026-05-13
„Makaronų tiltų“ čempionate gimnazistai pasiekė naują rekordą – tiltas atlaikė 442 kilogramus
Ar daugiau negu 400 kilogramų apkrovą gali atlaikyti tiltas ne iš betono ir geležies, o iš paprasčiausių makaronų? Į Lietuvos „Makaronų tiltų“ čempionatą susirinkę moksleiviai ir studentai įrodė, kad gali ir netgi sumušė praeitų metų rekordą, kai 1 kilogramą sveriantis tiltas tik iš klijų ir makaronų atlaikė 440 kilogramų svorį. O makaronus kai kurios komandos siuntėsi net iš Italijos. Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kraupus lietuvės nusikaltimas Bulgarijoje: gresia kalėjimas iki gyvos galvos
47-erių lietuvė peiliu subadė 4 niekuo dėtus žmones maisto parduotuvėje Bulgarijoje, Varnos uostamiestyje. Moteris buvo girta ir elgėsi agresyviai – keikėsi ir šaukė. Du peiliu subadyti žmonės sužeisti sunkiai, o lietuvė uždaryta į psichiatrijos ligoninę. Jai gali grėsti ir laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kriminalai 2026-05-07
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Lietuvoje išdegė 3 Vilniaus Vingio parko dydžio plotai: miškininkas perspėja gyventojus
Apie 700 futbolo aikščių – tiek hektarų Lietuvos teritorijos jau išdegė šiemet. Pastarosiomis dienomis sąlygos gaisrams įsiplieksti tapo ypač palankios. Centrinėje Lietuvos dalyje sinoptikai fiksuoja ir sausras, todėl dabar užtenka vos vienos kibirkšties, kad miškas suliepsnotų. Pagrindinis to kaltininkas – žmogus. Tiesa, į šalį atkeliauja lietus, tačiau ar jo pakaks sumažinti gaisrų riziką – kol kas neaišku. Nuo pašalinio ugnies šaltinio, pavyzdžiui, atpūstos žiežirbos, išdegė 35 arai miško.
Aktualijos 2026-05-07
Šie darbuotojai skundžiasi skurdžiais atlyginimais: alga nesiekia nė minimumo?
Kurjeriai ir pavežėjai, su picos kąsniais burnoje, susirinko į nedidelę protesto akciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Maisto pristatymo ir pavėžėjimo platformose dirbantys žmonės teigia, kad jų atlygis nesiekia nė minimalaus, o iš jų darbo lobsta tik verslai – taikomi neaiškūs, aukšti įkainiai, neleidžiama atšaukti, jų nuomone, netinkamų užsakymų, o už tai dar ir baudžiama. Už savo teises pakovoti susirinko vos keletas kurjerių ir pavežėjų.
2026-05-07
Įspėja gyventojus – sušilus orams, vagys neša viską: „Kastuvą, grėblį ir guminius batus“
Atšilo oras, pakilo noras ir vogti. Ilgapirščių pirštams atitirpus, vagysčių skaičius palyginus su žiemos mėnesiais išauga ir kelis kartus. O vagia viską, ką pakelia – nuo dviračių, paspirtukų, kepsninių iki durų kilimėlių ar netgi gyvatvorių. Tiesa, savo daiktų nesaugo ir patys gyventojai. Plačiau apie tai – TV3 Žiniose. Vilnietis Matas, įsirengęs namus, dabar laiką gali skirti lauko darbams – kiemo grožiui puoselėti ar kapstytis darže.
Aktualijos 2026-05-06
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Prabangios lietuvių kelionės: atskleidė, kur vyksta ir kiek išleidžia
Prabangios ir brangios kelionės į egzotiškus Maldyvus, Peru, Kolumbiją ir kitas tolimas kryptis – tokių atostogų prisipirko lietuviai, išsiėmę savo senatvei skirtas santaupas. Kai kurie kelionių pardavėjai skaičiuoja net tris kartus išaugusius pardavimus gyventojams atsiėmus II pensijų pakopos pinigus. Lietuviai negaili ir didesnių sumų prabangiems viešbučiams, pildo svajones ir keliauja, pavyzdžiui, į Antarktidą už 20 000 eurų.
2026-05-04
Benkunskas mečetei Vilniuje sako – „ne“: kol aš esu Vilniaus meras, tol nebus leista statyti
Ar Vilniuje reikia statyti mečetę musulmonams? Valdas Benkunskas tol, kol bus Vilniaus miesto meru, sako, kad mečetės statyti neleis. O tai papiktino vieną iš 2 Lietuvoje veikiančių muftiatų vadovą Aleksandrą Beganską – jis pareiškė, kad meras nusiteikęs prieš islamą ir musulmonai neva apksritai tuoj bus pradėti žymėti žvaigždėmis, kaip žydai II pasaulinio karo metais.
Paramediko Manto nužudymas: aiškėja, kad 2 iš sulaikytųjų anksčiau buvo teisti
Po 31-erių metų paramediko Manto Sadausko nužudymo aiškėja daugiau nusikaltimo detalių. Skelbiama, kad dviejų vaikų tėvo kūnas buvo užkastas ir galimai įvyniotas į tą patį batutą, kurį paramedikas turėjo pristatyti į netikrą šventę. Batutą esą buvo bandyta ir sudeginti. Policija sulaikė 3 nusikaltimu įtariamus asmenis. Tarp jų – buvusi paramediko sutuoktinė, Europos fitneso čempionė, ir galimai jos sugyventinis. Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
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Prabilo į sekso skandalą Lazdynų baseine įsivėlęs 63-jų treneris: „Jūs ar iš TV3, ar iš bažnyčios kokios?“
Vilniaus Lazdynų baseine dirbęs treneris su viena lankytoja persirengimo kabinoje esą užsiiminėjo intymiais santykiais, o tai galimai nufilmavo nepilnamečiai ir įrašas pasklido uždarose interneto grupėse. Tiesa, aistrų nevaldę asmenys už tai buvo nubausti – treneris atleistas, o moteriai uždrausta lankytis baseine. Pastaroji dėl to, kad buvo nufilmuota pasiskundė policijai. TV3 Žinioms pavyko susisiekti su į sekso istoriją įsivėlusiu treneriu.
Aktualijos 2026-04-20
Gera žinia – šioms prekėms siūlo mažinti PVM: „Tai daro visa Europa“
Naujausias tyrimas atskleidžia – net trečdaliui lietuvių, gaunančių mažiausias iki 500 eurų pajamas per mėnesį, trūksta pinigų maistui. O dalis Lietuvos moterų kamuojamos ne tik maisto stygiaus, bet ir menstruacinio skurdo, mat neišgali įsigyti joms reikalingų higienos priemonių. Nevyriausybininkai patvirtina, kad net ir XXI a. toks skurdas šalyje išties egzistuoja. Tad šio reikalo ėmėsi tvarkyti Seimo narė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė.
2026-04-16
Kreipiasi į pirkėjus – nedelsdami grąžinkite šią prekę: galimas pavojus sveikatai
Dribsniai su metalo drožlėmis, stiklo šukės marmelade ar adatos fragmentai kiaulienos kumpyje – visa tai gali atsidurti ne tik ant jūsų stalo, bet ir jūsų skrandyje. Tokius pažeidimus maiste aptinka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Neseniai viename prekybos tinkle ji aptiko ir bulves, kurios galimai chemiškai užterštos.
2026-04-13
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Štai ir viskas: už kiekvieną parsiųstą prekę iš Kinijos – naujas mokestis
Lietuviai, kurie kasmet iš Kinijos elektroninių parduotuvių prisisiunčia milijonus smulkmių ir niekalų, nuo liepos 1 dienos už tai turės susimokėti papildomą mokestį. Europa, siekdama apsaugoti vietos prekybininkus ir gamintojus nuo žemyną užtvindžiusių milijardų kinietiškų siuntų, įveda 3 eurų muitą kiekvienai siuntoje esančiai prekių rūšiai. O lietuviai – tikri pigių kiniškų pirkinių fanai. Jas perka kas antras ir daugiau negu Europos vidurkis.
Redakcija rekomenduoja 2026-04-11
Lietuviams – naujas mokestis: šias prekes pradėjo šluoti dar labiau
Sunoko pirmieji cukraus mokesčio vaisiai – į valstybės biudžetą per du mėnesius jau įkrito 6 mln. eurų. Jei tempas nesumažės, tai gali pranokti valdžios prognozes metų pabaigoje surinkti 25 mln. eurų ir juos skirti gynybai. Nors kainos gerokai šoktelėjo – sirupas pabrango du kartus, o gazuoti gėrimai – ketvirtadaliu – kai kurie prekybos tinklai skaičiuoja, kad gyventojai limonadų nupirko net daugiau nei pernai. Šiaulietė Vida parduotuvėje sukiojosi tarp gaiviųjų gėrimų lentynų.
2026-04-11