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Druskininkų taryba rinks laikinąjį merą: Malinauskas nuteistas korupcijos byloje

2026-09-21 06:04 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 06:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Druskininkų savivaldybės taryba pirmadienį neeiliniame posėdyje rinks laikinąjį miesto merą po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus.

Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės taryba pirmadienį neeiliniame posėdyje rinks laikinąjį miesto merą po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus.

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Kaip rašė BNS, kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys.

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Nutrūkus mero įgaliojimams, pareigas baigė eiti ir jo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai – vicemerai, savivaldybės administracijos direktorius bei mero patarėjai.

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Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.

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R. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai Apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo bei skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą.

Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto, tačiau gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

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VRK sprendimą panaikinti R. Malinausko įgaliojimus priėmė bendru sutarimu.

Savo ruožtu buvęs Druskininkų meras jau sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitąmet vyksiančiuose mero rinkimuose.

R. Malinauskas Druskininkams vadovavo nuo 2000 metų. Savivaldybės interneto svetainėje nurodoma, kad po mero įgaliojimų panaikinimo jis pradėjo eiti Administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas.

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tik tiek
tik tiek
2026-09-21 06:57
šiam merui lygių nėra, o teisingumas daromas toks kokio reikia, kas Druskininkuose reikia griauti, kas Palangoj nereikia...
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Druskininkietis
Druskininkietis
2026-09-21 07:53
Geriausia Druskininkams būtų, kad iki naujų rinkimų Mero pareigas perimtų didelę patirtį turinti Administracijos direktorė p. Vilma Jurgelevičienė, o Administracijai vadovautų dabartinis Meras. O rinkimai vėl viską sustatys į savo vietas, kaip ir turi būti. Jokie meškos, semeškos nei danauskienės Druskininkų neužvaldys. Neleisime.
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