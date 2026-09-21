Kaunas lankosi JAV: štai kas darbotvarkėje

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, R. Kaunas susitiks su JAV karo sekretoriaus pavaduotoju politikai Elbridge Colby, Kongreso nariais Patty Murray ir Rogeriu F. Wickeriu.
Robertas Kaunas pradeda vizitą JAV, aptars gynybos klausimus, amerikiečių karių buvimą Lietuvoje
Vizito metu ministras planuoja susitikimus ir su JAV gynybos pramonės bendrovių „Lockheed Martin“, „Palantir“, „Northrop Grumman“, „Mach Industries“ ir „Epirus Inc.“ atstovais.
Pasak KAM, per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų. Tarp šių įsigijimų – prieštankinės raketų sistemos „Javelin“, šarvuotieji visureigiai JLTV, sraigtasparniai „Black Hawk“, raketinės artilerijos sistemos HIMARS ir AMRAAM raketos, skirtos NASAMS oro gynybos sistemoms.
R. Kaunas taip pat apsilankys Pensilvanijos nacionalinėje gvardijoje ir susitiks su jos vadu generolu majoru Johnu Pippy.
Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal Valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993 metų.
Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apima nacionalinės divizijos vystymą, „Black Hawk“ sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei keitimąsi krizių valdymo patirtimi.
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