Trumpas skelbia netikėtą žinią: husiai sutiko nepulti JAV

Televizijos kanalo reporteris Trey Yingstas, kuris dažnai kalbasi su D. Trumpu, cituodamas prezidentą teigė, kad JAV „nuolat bendrauja su husiais ir kad jie sutiko nekovoti su JAV“.
D. Trumpas ir anksčiau yra teigęs, kad husiai susilaiko nuo JAV pajėgų puolimo šiame regione.
„Husiai mums paskambino – jie nenori su mumis kariauti, – praėjusią savaitę viešėdamas Airijoje kalbėjo D. Trumpas. – Jie nenori, kad imtumėmės veiksmų prieš juos.“
Tačiau naujausi komentarai „Fox News“ nuskambėjo tuo metu, kai artima JAV sąjungininkė Saudo Arabija patiria vis didesnį spaudimą.
Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno husiais, šeštadienį pranešė, kad Irano remiama grupė auštant paleido balistinę raketą į Rijadą, o netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras.
Husiai taip pat surengė žaibišką puolimą Jemeno viduje ir perėmė dideles teritorijas iš tarptautiniu mastu pripažįstamos vyriausybės, kurią remia Saudo Arabija.
„Fox News“ pranešė, kad D. Trumpas svarsto tolesnius veiksmus Irano atžvilgiu; šioje šalyje JAV ir Izraelio pajėgos vasario 28 dieną pradėjo plataus masto bombardavimą iš oro, po kurio įsivyravo jau beveik septynis mėnesius trunkanti įtempta priešprieša.
T. Yingstas teigė, kad D. Trumpas jam sakė, jog „netolimoje ateityje įvyks svarbių dalykų“, kad „iraniečiams derėtų tinkamai elgtis“ ir kad jis šiuo metu sprendžia, ar „sunaikinti jų šalį“.
Kaip pranešė JAV naujienų platforma „Axios“, praėjusią savaitę JAV atmetė Saudo Arabijos prašymą smogti husiams, tačiau vėliau Vašingtonas pritarė 48 naikintuvų F-35 pardavimui Rijadui už 24,3 mlrd. dolerių.
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