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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas užtrenkė Baltųjų rūmų duris trims žiniasklaidos priemonėms: prabilo žurnalistai

2026-09-20 10:38 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 10:38
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JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad uždraudžia žiniasklaidos priemonėms CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus, apkaltinęs jas skleidžiant melagienas apie jo administraciją, šimtams Amerikos vadovo veiklą nušviečiančių žurnalistų atstovaujanti asociacija šeštadienį pareikalavo panaikinti šį draudimą, o tokį pašalinimą pavadino prieštaraujančiu Konstitucijai.

Donaldas Trumpas SCANPIX

JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad uždraudžia žiniasklaidos priemonėms CNN, „MS NOW“ ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus, apkaltinęs jas skleidžiant melagienas apie jo administraciją, šimtams Amerikos vadovo veiklą nušviečiančių žurnalistų atstovaujanti asociacija šeštadienį pareikalavo panaikinti šį draudimą, o tokį pašalinimą pavadino prieštaraujančiu Konstitucijai.

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„Šios dienos veiksmai, kuriais buvo panaikinta prieiga žurnalistams iš CNN, POLITICO ir MSNOW, pažeidžia Pirmąją pataisą“, – pareiškė Baltųjų rūmų korespondentų asociacija, paragindama D. Trumpo administraciją „nedelsiant sugrąžinti mūsų kolegų prieigą“.

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80 metų respublikonas, kurio santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti, įspėjo, kad ir kitų spaudos atstovų gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė.

Šis D. Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui.

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