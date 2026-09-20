Trumpas užtrenkė Baltųjų rūmų duris trims žiniasklaidos priemonėms: prabilo žurnalistai

„Šios dienos veiksmai, kuriais buvo panaikinta prieiga žurnalistams iš CNN, POLITICO ir MSNOW, pažeidžia Pirmąją pataisą“, – pareiškė Baltųjų rūmų korespondentų asociacija, paragindama D. Trumpo administraciją „nedelsiant sugrąžinti mūsų kolegų prieigą“.
80 metų respublikonas, kurio santykiai su žiniasklaida seniai yra įtempti, įspėjo, kad ir kitų spaudos atstovų gali laukti panašus likimas. Kokios tai galėtų būti žiniasklaidos priemonės, jis nenurodė.
Šis D. Trumpo žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveiktos žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui.
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