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Seulas: Šiaurės Korėja į jūrą paleido balistinę raketą

Atnaujinta 11:19
2026-09-20 10:26 / šaltinis: BNS
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2026-09-20 10:26
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Šiaurės Korėja sekmadienį paleido balistinę raketą iš savo rytinės pakrantės, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė.

Ekspertai apie Šiaurės Korėjos paleistą balistinę raketą: tai bandymas pademonstruoti amerikiečiams savo galią SCANPIX

Šiaurės Korėja sekmadienį paleido balistinę raketą iš savo rytinės pakrantės, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė.

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Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės, statusą.

Raketa paleista praėjus aštuonioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja paleido kelias trumpojo nuotolio balistines raketas Rytų jūros – dar vadinamos Japonijos jūra – link, o vėliau tai apibūdino kaip bendras ugnies galios pratybas.

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Tai taip pat įvyko po to, kai Pchenjanas šią savaitę atmetė Jungtinių Tautų (JT) branduolinės priežiūros institucijos rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jo branduolinę veiklą.

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„Mūsų kariuomenė užfiksavo balistinę raketą, paleistą iš Šiaurės Korėjos Vonsano regiono Rytų jūros link apie 15 val. (vietos, 9 val. Lietuvos laiku)“, – sakoma Pietų Korėjos jungtinio štabų vadų komiteto pareiškime.

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Kariuomenė nurodė, kad sustiprino stebėjimą ir budrumą dėl galimų naujų paleidimų, o Pietų Korėja, JAV ir Japonija glaudžiai dalijasi informacija apie šią raketą.

Japonijos ministro pirmininko biuras taip pat patvirtino paleidimą socialiniame tinkle „X“.

Japonijos gynybos ministerija vėliau pranešė, kad sviedinys jau nukrito, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.

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Po paleidimo Pietų Korėjos prezidento Nacionalinio saugumo biuras sušaukė neeilinį saugumo posėdį, kad įvertintų Seulo atsaką ir paleidimo poveikį nacionaliniam saugumui, pranešė prezidentūra.

Vyriausybė paragino Pchenjaną nedelsiant nutraukti balistinių raketų paleidimus, o sekmadienio veiksmus pavadino rimtu aktu, pažeidžiančiu JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.

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Šią savaitę vykusioje Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Generalinėje konferencijoje Šiaurės Korėja apkaltino „priešiškas jėgas“ siekiu nutraukti šalies branduolinę programą.

Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai pareiškė, kad TATENA rezoliucija neturi jokios įtakos Šiaurės Korėjos pozicijai kaip branduolinį ginklą turinčiai valstybei.

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Šiaurės Korėja teisiškai įtvirtino savo branduolinį statusą, o jos vadovybė šalies branduolinį arsenalą paskelbė nuolatiniu ir negrįžtamu.

Kim Yo Jong, įtakinga Šiaurės Korėjos lyderio sesuo, neseniai pareiškė, kad šalies branduolinis statusas yra absoliutus, o tuos, kurie tikisi jos denuklearizacijos, pavadino idiotais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūtį teigė, kad Šiaurės Korėja turi 57 labai galingus branduolinius ginklus, o Pietų Korėjos vertinimu, šis skaičius siekia nuo 80 iki 120.

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