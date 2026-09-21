Nausėda susitikime su JT generaliniu sekretoriumi aptarė Europos saugumo klausimus

Kaip pirmadienį pranešė Prezidentūra, G. Nausėda susitikime pabrėžė, jog Rusija išlieka pagrindine ilgalaike grėsme Europos ir transatlantiniam saugumui.
Pasak šalies vadovo, šios šalies keliama grėsmė neapsiriboja Ukraina. Prezidentas atkreipė dėmesį į kitų Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, oro erdvės pažeidimus. G. Nausėda akcentavo, kad Lietuva toliau stiprina savo oro gynybą bei pasirengimą galimiems incidentams.
Be to, prezidentas taip pat išsakė Lietuvos poziciją dėl naujojo JT GA balsavimu patvirtinto pasaulio politinio žemėlapio. Lietuva remia tikslesnio ir teisingesnio pasaulio kartografinio vaizdavimo siekį, tačiau pabrėžia, jog žemėlapiai turi atitikti tarptautinę teisę, valstybių suverenitetą, teritorinį vientisumą ir pripažintas sienas.
Pasak valstybės vadovo, JT žemėlapiuose turi būti nuosekliai taikomas Rusijos neteisėtos Krymo ir kitų okupuotų Ukrainos teritorijų aneksijos nepripažinimas.
Prezidentas padėkojo generaliniam sekretoriui už jo, kaip JT vadovo, pastangas per pastarąjį dešimtmetį stiprinant JT vaidmenį sprendžiant pasaulinius iššūkius.
Tuo metu kalbėdamas apie naujojo generalinio sekretoriaus rinkimus, šalies vadovas pabrėžė, jog būsimasis organizacijos vadovas turėtų stiprinti JT veiksmingumą, ginti tarptautinę teisę ir JT Chartiją bei turėti politinį lyderystės ir moralinį autoritetą užkertant kelią tarptautinės teisės pažeidimams.
Susitikime prezidentas pristatė Lietuvos kandidatą į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas Tomą Lamanauską.
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