Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitikime su JT generaliniu sekretoriumi aptarė Europos saugumo klausimus

2026-09-21 20:27 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 20:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Baltijos šalių vadovais Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos metu tradiciškai susitiko su JT generaliniu sekretoriumi António Guterresu.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Baltijos šalių vadovais Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos metu tradiciškai susitiko su JT generaliniu sekretoriumi António Guterresu.

REKLAMA
0

Kaip pirmadienį pranešė Prezidentūra, G. Nausėda susitikime pabrėžė, jog Rusija išlieka pagrindine ilgalaike grėsme Europos ir transatlantiniam saugumui. 

Pasak šalies vadovo, šios šalies keliama grėsmė neapsiriboja Ukraina. Prezidentas atkreipė dėmesį į kitų Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, oro erdvės pažeidimus. G. Nausėda akcentavo, kad Lietuva toliau stiprina savo oro gynybą bei pasirengimą galimiems incidentams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, prezidentas taip pat išsakė Lietuvos poziciją dėl naujojo JT GA balsavimu patvirtinto pasaulio politinio žemėlapio. Lietuva remia tikslesnio ir teisingesnio pasaulio kartografinio vaizdavimo siekį, tačiau pabrėžia, jog žemėlapiai turi atitikti tarptautinę teisę, valstybių suverenitetą, teritorinį vientisumą ir pripažintas sienas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak valstybės vadovo, JT žemėlapiuose turi būti nuosekliai taikomas Rusijos neteisėtos Krymo ir kitų okupuotų Ukrainos teritorijų aneksijos nepripažinimas.

REKLAMA

Prezidentas padėkojo generaliniam sekretoriui už jo, kaip JT vadovo, pastangas per pastarąjį dešimtmetį stiprinant JT vaidmenį sprendžiant pasaulinius iššūkius. 

Tuo metu kalbėdamas apie naujojo generalinio sekretoriaus rinkimus, šalies vadovas pabrėžė, jog būsimasis organizacijos vadovas turėtų stiprinti JT veiksmingumą, ginti tarptautinę teisę ir JT Chartiją bei turėti politinį lyderystės ir moralinį autoritetą užkertant kelią tarptautinės teisės pažeidimams. 

Susitikime prezidentas pristatė Lietuvos kandidatą į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas Tomą Lamanauską.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Iš Nausėdos – žinia: su Baltijos šalių ir Lenkijos vadovais aptarė JT darbotvarkę (1)
Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Gitanas Nausėda Kyjive: tik Ukrainos pergalė atneš taiką visai Europai (21)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų