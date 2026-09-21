Šventoji pasikeis neatpažįstamai – labiausiai pokyčių laukia žvejai ir buriuotojai

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Prasideda kiek daugiau nei 38 mln. eurų kainuosiantys Šventosios uostelio statybos darbai.
„Aš tikiu, kad Šventoji laipsniškai, etapais tikrai virs tokiu uostu, apie kurį buvo svajota dar prieš šimtą metų“, – sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Anuomet, prieš šimtą metų pradėjus kurti Šventosios uostelį, Lietuva nebespėjo – okupacija nutraukė visus planus. Kitas nepavykęs bandymas nutiko 2011-aisiais. Tada įplaukos kanalas buvo išgilintas, o tik vėliau planuota įrengti molus. Viskas baigėsi tuo, kad per kone vieną naktį vėjas, smėlis ir Baltijos bangos jį užpustė.
„Mes grįžtame prie istorinių ištakų, ir uostas tarnaus ir žvejybai, ir verslui, ir pasiplaukiojimui laisvalaikiu, ir turizmui“, – tikino Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Labiausiai uostelio laukia žvejai. Iki šiol, norėdami iš Šventosios išplaukti į jūrą (ypač nusekus vandeniui), vietomis jie turėdavo net išlipę per seklumas savo valtis persinešti.
Sutvarkytos infrastruktūros ne ką mažiau laukia ir vaikų buriavimo mokytojai. Sako, dabar situacija apverktina.
„Šiuo metu vėjuotą dieną, kai puikus oras buriuoti, puikios oro sąlygos, galima matyti tik kelis laivus, išplaukusius į jūrą“, – dalijosi buriavimo mokytojas Tadas.
Naujoji uosto infrastruktūra ir saugumo sprendimai
Čia nusitęs du nauji išoriniai molai. Iš akmenų, gelžbetonio ir metalo jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo Baltijos jūros bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo ilgis sieks kone 600 su puse metro.
Uoste bus įrengta švartavimo įranga, elektros ir vandens tiekimo kolonėlės laivams, apšvietimo sistemos, inžineriniai tinklai bei kita laivams aptarnauti reikalinga infrastruktūra. Pietinio molo zonoje bus įrengtos keturios krantinės. Palei visą molo ilgį drieksis 9 metrų pločio promenada, skirta pėstiesiems ir uosto lankytojams.
„Yra numatyta net iki 500 vietų laivams, kuriuos būtų galima švartuoti čia, Šventosios uoste. Laivai yra iki 30 metrų ilgio, o dabar numatyta grimzlė – iki 4 metrų. Tai leis įplaukti pagrindinėms jachtoms, kurios yra Lietuvoje“, – sakė Šventosios uosto vadovas Mindaugas Skritulskas.
Išgilintas uostelis bei jo įplauka leis saugiai priimti žvejybinius ir pramoginius laivus, jachtas, o ateityje – ir specialiosios paskirties laivus.
Rangovai viešai pasižadėjo, jog Šventosios uostelis pilnai pradės veikti 2028-ųjų vasarą. Medinius senojo molo polius žada palikti istorinei atminčiai išsaugoti.
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