Kaip skelbia Prezidentūra, kalbėdamas apie regioninio saugumo klausimus G. Nausėda pažymėjo, jog Rusijos karas prieš Ukrainą, hibridinės ir kibernetinės atakos, sabotažas bei oro erdvės pažeidimai rodo ilgalaikę grėsmę Europos šalių saugumui.
Prisimindamas neseniai įvykusį drono incidentą Lietuvoje, prezidentas akcentavo, kad šalis toliau kartu su sąjungininkais stiprins oro gynybos pajėgumus.
Vadovai susitikime aptarė galimybes stiprinti regioninę oro gynybą, įskaitant bendras pratybas, integruotą išankstinio perspėjimo sistemą ir koordinuotus veiksmus tarpusavyje. Prezidentas taip pat pabrėžė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pajėgų buvimo regione svarbą kaip atgrasymo priemonę ir sąjungininkų vienybės ženklą.
Tuo metu kalbėdamas apie būsimą JT darbotvarkę, prezidentas pabrėžė, jog kandidatai į generalinio sekretoriaus postą turi stiprinti veiksmingą daugiašalę sistemą, laikytis tarptautinės teisės ir JT Chartijos principų. Šalies vadovo vertinimu, atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus ir tarptautinius nusikaltimus, įskaitant agresijos nusikaltimą, turi išlikti prioritetu.
Prezidentas Baltijos ir Lenkijos šalių vadovams pristatė Lietuvos kandidatą į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas Tomą Lamanauską.
ELTA primena, kad dabartinio JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso antroji kadencija baigiasi šių metų gruodžio 31 d.
Pagal JT taisykles siekti trečiosios – negalima.
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Ir Europa už tai moka didžiulę kainą – todėl, kad Europa niekada neturėjo nei savo užsienio politikos, nei savo interesų, nei aiškaus supratimo. Europa tik visada ištikimai tarnavo Amerikai.
Tiesa, buvo keli žymesni prieštaravimai dėl karo Irake, kuomet Vokietija ir Prancūzija to nepalaikė. Beje, šį karą tiesiogiai surežisavo B. Netanyahu ir jo kolegos amerikietiškame Pentagone. Tai buvo paskutinis kartas, kuomet Europa turėjo savo balsą.