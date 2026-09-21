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TV3 naujienos > Kriminalai

Vilniuje – neįtikėtinas romanas ir jo atomazga: pamatęs meilužę su kitu – griebėsi baisiausio

2026-09-21 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Audrius Bareišis
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 20:40
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Vilniuje išnarpliota byla dėl svetimo turto sugadinimo bei vairavimo išgėrus. Nors iš pirmo žvilgsnio situacija atrodo įprasta, tačiau pradėjus nagrinėti bylą į dienos šviesą pradėjo lįsti pikantiškos detalės.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniuje išnarpliota byla dėl svetimo turto sugadinimo bei vairavimo išgėrus. Nors iš pirmo žvilgsnio situacija atrodo įprasta, tačiau pradėjus nagrinėti bylą į dienos šviesą pradėjo lįsti pikantiškos detalės.

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Teisiamųjų suole atsidūrė iš užsienio atvykęs verslininkas V. T., su žmona gyvenantis Lietuvoje. Vilniuje vyras yra atidaręs kavinę. Verslininkas buvo kaltinamas dėl tyčia sudaužyto svetimo automobilio bei vairavimo išgėrus.

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Teisme paaiškėjo, kad į šią istoriją yra įsipainioję ir daugiau žmonių. Visų pirma, kavinės darbuotoja E. K. su kuria verslininkas 2 metus palaikė artimus santykius. Taip pat ir artimas merginos draugas J. K., kurio automobilį supykęs verslininkas „įmūrijo“ į tvorą.

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Po tokio savo poelgio namo grįžęs verslininkas apie artimus santykius su darbuotoja prisipažino ir savo žmonai. Išklausęs visų pusių, teismas pasigailėjo neapgalvotai pasielgusio verslininko ir jį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, tačiau pritaikė tam tikras sankcijas.

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„Įmūrijo“ į tvorą

Bylos duomenimis, kaltinamasis V. T. tyčia sugadino svetimą turtą. 2020-ųjų rugsėjo 29-ąją, apie 17.30 val., jo kavinei priklausančiame ūkio kieme dėl asmeninių priežasčių jis apdaužė svetimą automobilį.

Vairuodamas savo automobilį „Jeep Grand Cherokee“, įvažiuodamas į minėtą aikštelę verslininkas specialiai padidino greitį ir savo automobilio priekine dalimi tyčia trenkėsi į pastatytą „Audi A6“.

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Po to V. T. pavažiavo atgal ir dar kartą įvažiavo į nukentėjusiajam J. K. priklausančio automobilio galinę dalį, nustumdamas transporto priemonę iki tvoros, kol automobilis atsirėmė į ją. Tada V. T. iš įvykio vietos pasišalino.

Taip pat nustatyta, kad kaltinamasis vartojo alkoholį po eismo įvykio, kai jam buvo nustatytas 2 promilių girtumas. Jis pažeidė su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams numatytą pareigą iškart po incidento nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotinių priemonių, psichotropinių ir kitų svaigiųjų medžiagų), kol bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba atsisakyta tai atlikti.

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Viską prisipažino žmonai

Teisme verslininkas savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo prisipažino visiškai. Jis pasakojo, kad įvykio dieną buvo susitikime dėl verslo reikalų. Buvo blaivus. Grįždamas namo užvažiavo į savo valdą.

Įvažiavęs į galinį kiemą pamatė jo vietoje stovinį J. K. automobilį „Audi A6“. J. K. tuo metu buvo kieme, rūkė kartu su jo kavinės darbuotoja E. K. Verslininkas teigė, kad buvo uždraudęs J. K. statyti automobilį šioje vietoje, jį dėl to porą kartų įspėjo.

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Verslininkas prisipažino, kad jį ir kavinės darbuotoją E. K. keletą metų siejo artimi santykiai. Supykęs dėl to, kad mergina bendrauja su J. K., verslininkas savo vairuojamu automobiliu du kartus taranavo jo „Audi A6“.

Po to apsisukęs vyras nuvažiavo namo. Grįžęs jis viską papasakojo žmonai N. T., kuriai taip pat prisipažino, kad artimai bendravo su kavinės darbuotoja E. K. Tarp jų kilo konfliktas, žmona išvažiavo.

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Susinervinęs jis išgėrė butelį vyno. Po to pas jį atvažiavo policijos pareigūnai ir nustatė jam neblaivumą. Padarytą žalą atlygino draudimo bendrovei.

Teisme liudijusi verslininko žmona pasakojo, kad įvykio dieną ji buvo namuose, o vyras buvo išvažiavęs darbo reikalais. Paskambinęs vyras prisipažino, kad yra įsimylėjęs darbuotoją E. K. Dėl to moteris ant vyro supyko ir išvažiavo į tėvui priklausantį mišką, norėjo pabūti viena, viską apgalvoti.

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Apie pokalbį su vyru moteris pranešė ir pačiai E. K.. Grįžusi namo sulaukė vyro. Šis grįžo labai susijaudinęs, papasakojo, kad apgadino automobilį. Vyras nebuvo išgėręs, tačiau turėjo su savimi butelį vyno. Moteris pasakojo, kad vyras jai prisipažino, jog dvejus metus artimai bendravo su savo darbuotoja. Tada verslininko žmona išvažiavo iš namų, o vėliau sužinojo, kad jos ieškojo policija.

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Įtaria, kad jau vairavo girtas

Teismas išklausė ir kavinės darbuotojos E. K. parodymų. Ji pasakojo, kad įvykio dieną dirbo kavinėje, kuri priklauso minėtam verslininkui. Su juo bendravo apie du metus, po to susipažino su J. K.

Verslininkas esą draudė jai bendrauti su J. K. Prie kavinės yra vidinis kiemas, kuris nėra užtvertas, jokių iškabų, draudžiančių stovėti kitiems automobiliams ten nebuvo. Anot merginos, dar dienos metu atvykęs automobiliu „Jeep Grand Cherokee“ į galinį kiemą V. T. kažką kalbėjo neaiškiai, nurodė, kad yra įsimylėjęs į ją, sudaužė savo telefoną.

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Po to jis išvažiavo. Mano, kad jau tada V. T. galėjo būti neblaivus, nes kalbėjo nerišliai, svirduliavo. Po to merginai paskambino jo žmona N. T., kuri paaiškino, jog bendravo su vyru ir šis prisipažino apie jųdviejų santykius. Kavinės darbuotojai moteris esą net pasakė, kad nebenori gyventi.

Išsigandusi E. K. paskambino savo draugui J. K., paprašė atvykti į galinį kiemą ir paimti ją iš darbo. Dėl verslininko žmonos žodžių ji kreipėsi ir į policiją. Vėliau, atvykus J. K. ir bendraujant su juo vidiniame kieme, automobiliu atvažiavo V. T., kuris tyčią trenkėsi į draugo mašiną du kartus.

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Nukentėjusysis J. K. pateikė tas pačias įvykio aplinkybes. Jis pasakojo, kad pažįsta kaltinamąjį. Tą dieną jam paskambino tuo metu jo artima draugė E. K., kuri pranešė, kad išėjo iš darbo, paprašė ją paimti, nes jai toli iki namų.

Vyras lankydavosi jos darbo vietoje, kadangi padėdavo jai sunešti kėdes, be to, paveždavo ją iki namų. Automobilį visada statydavo vidiniame kieme. Netrukus ten automobiliu „Jeep Grand Cherokee“ atvažiavo V. T., kuris pamatęs jo automobilį du kartus jį taranavo, kol jo automobilis atsirėmė į tvorą.

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J. K. neabejojo, kad verslininkas jo automobilį galėjo apgadinti iš pavydo. Už automobilio apgadinimą draudimas jam sumokėjo 1 040 eurų draudimo išmoką, tačiau automobilio vertės skirtumas jam nebuvo kompensuotas.

Teismo sprendimas

Teismas nusprendė atleisti V. T. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal pagal laidavimą, perduodant jį žmonos atsakomybei be užstato ir nustatant 1 metų laidavimo terminą. Baudžiamoji byla buvo nutraukta.

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Tačiau verslininkas taip lengvai neišsisuko. Jam dvejus metus uždrausta naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones. Taip pat nuspręsta skirti baudžiamojo poveikio priemonę – automobilio „Jeep Grand Cherokee“ konfiskaciją valstybės naudai.

Taip pat civilinio ieškovo J. K. ieškinį nuspręsta tenkinti iš dalies. Iš verslininko nukentėjusiajam priteista 500 eurų neturtinei žalai atlyginti. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

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Po tiek metų
2026-09-21 20:47
kartojate, o meilužė jau keturis pagimdė, apie ,,daktaro'' kančias ir atsivertimą jau pasiilgau...
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