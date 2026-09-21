Vilniuje susidūrė motociklas ir autobusas, nukentėjo motociklininkas

Specialiosioms tarnyboms apie avariją pranešta kiek prieš 17 val. Į avarijos vietą atsiųsti medikai, jie motociklininką išvežė į ligoninę. Sąmonės motociklininkas nebuvo praradęs, pirminiais duomenimis, jis patyrė kojos traumą.
Dėl šios avarijos buvo sutrikęs eismas, laikinai buvo užtverta sankryža. Judu.lt pranešė, kad dėl avarijos buvo laikinai pakeisti 31 ir 33 autobusų maršrutai – jie važiavo per apylanką Dunojaus, Liepkalnio gatvėmis ir Minsko plentą.
Avarijos aplinkybes aiškinasi policija.
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