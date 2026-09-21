Vilniuje visai girtas BMW vairuotojas sukėlė avariją ir didžiules spūstis

Kiek prieš 15-ą val. specialiosioms tarnyboms paskambino „Nissan“ vairuotojas, jis pranešė, kad į jo automobilio galą atsitrenkė BMW, kad pastarojo automobilio vairuotojas nesutinka dėl kaltės. Be to, medikų prireikė „Nissan“ keleiviui. Pirminiais duomenimis, jis sunkių sužalojimų išvengė.
Avarija įvyko iš Geležinio Vilko gatvės įvažiuojant į Konstitucijos pr. žiedą. Smūgis nebuvo itin smarkus, bent jau automobiliai apgadinti palyginti nesmarkiai.
Atvažiavus policijai paaiškėjo, kad 34-erių metų BMW vairuotojas girtas, jam nustatytas sunkus girtumas. BMW vairuotojas įpūtė 2,86 prom.
Vien dėl sunkaus girtumo BMW vairuotojui gresia baudžiamoji byla, jei „Nissan“ keleiviui nebus nustatyti sunkesni sužalojimai, vairuotojui veikiausiai bus skirta didžiulė bauda, keleriems metams uždrausta vairuoti, veikiausiai bus konfiskuotas ir automobilis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.