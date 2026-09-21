Tragiška paieškų atomazga – rastas Vilniaus rajone dingęs vyras, žmona to nesitikėjo

Pirmadienį, apie 8.12 val., policijai pranešta, kad netoli namų, Vilniaus r., Piliakalnio kaime, rastas 1968 m. gimimo vyras be gyvybės ženklų.
Kūną aptiko jo žmona, kuri pranešė, kad vyras sekmadienio vakarą išvažiavo ir nebesugrįžo namo.
Pirminiais duomenimis, nutiko eismo įvykis, tačiau pačios aplinkybės dar tikslinamos. Informacija buvo perduota pareigūnams ir medikams.
Tikėtina, kad buvo mirtinai prispaustas
Apie 8.42 val. patikslinta, kad kūnas rastas ties upe, Nemenčinės seniūnijoje. Ten pat aptiktas ir elektrinis triratis, šalia kurio gulėjo vyro kūnas.
Pirminiais duomenimis, vyras nesuvaldė elektrinio triračio, kuris virto ir mirtinai prispaudė nelaimėlį. Kitų išorinių smurto žymių ant jo kūno nepastebėta.
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