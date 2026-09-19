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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje į avariją pateko du motociklai ir „Nissan“: vienas vairuotojas į ligoninę išgabentas be sąmonės

2026-09-19 18:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 18:58
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Vilniuje, Antakalnyje, pavakaryje įvyko dar viena avarija – nukentėjo du motociklai ir „Nissan“. Vienas iš vairuotojų į ligoninę išgabentas be sąmonės.

Avarija Vilniuje: nukentėjo du motociklai ir automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (9)

Vilniuje, Antakalnyje, pavakaryje įvyko dar viena avarija – nukentėjo du motociklai ir „Nissan“. Vienas iš vairuotojų į ligoninę išgabentas be sąmonės.

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Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, įvykio aplinkybės dar tikslinimos, bet greičiausiai bus įvykusi dviguba avarija.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje: nukentėjo du motociklai ir automobilis (nuotr. B. Jablonsko)

Policijai buvo pranešta apie į avariją patekusius du motociklininkus – vienas jų nukentėjęs sunkiai ir yra be sąmonės. Vienas motociklininkas buvo išgabentas greitosios medicinos pagalbos automobiliu, kitas motociklininkas kol kas yra avarijos vietoje. Nors jis patyrė traumų, į ligoninę nevyko.

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Nukentėjusysis pasakojo, kad jo draugas pateko į avariją, bet nežino, kas galėjo nutikti – ar  atsitrenkė į kažką, ar nesuvaldė motociklo. Tuomet jis sustojo padėti ir pajuto smūgį – į jį greičiausiai ir atsirenkė „Nissan“ automobilis.

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Šiuo metu Antakalnio dalyje eismas yra apsunkintas, motociklai guli važiuojamoje dalyje, policija aiškinasi avarijos aplinkybes.

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Policijos patikslinimas: Rugsėjo 19 d. apie 17 val. 45 min. Vilniuje, Antakalnio g., motociklas „Suzuki“, vairuojamas vyro (gim. 1977 m.), kliudė priekyje prie šviesoforo sustojusį motociklą „Honda“, kurį vairavo vyras (gim. 1977 m.) ir priešpriešiais važiavusį automobilį „Nissan“, vairuojamą moters (gim. 1980 m.). Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo „Suzuki“ vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę. Surinkta medžiaga pagal LR BK 281 str. 1 d.

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