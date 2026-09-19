Vilniuje į avariją pateko du motociklai ir „Nissan“: vienas vairuotojas į ligoninę išgabentas be sąmonės

Naujienų portalo tv3.lt žiniomis, įvykio aplinkybės dar tikslinimos, bet greičiausiai bus įvykusi dviguba avarija.
Policijai buvo pranešta apie į avariją patekusius du motociklininkus – vienas jų nukentėjęs sunkiai ir yra be sąmonės. Vienas motociklininkas buvo išgabentas greitosios medicinos pagalbos automobiliu, kitas motociklininkas kol kas yra avarijos vietoje. Nors jis patyrė traumų, į ligoninę nevyko.
Nukentėjusysis pasakojo, kad jo draugas pateko į avariją, bet nežino, kas galėjo nutikti – ar atsitrenkė į kažką, ar nesuvaldė motociklo. Tuomet jis sustojo padėti ir pajuto smūgį – į jį greičiausiai ir atsirenkė „Nissan“ automobilis.
Šiuo metu Antakalnio dalyje eismas yra apsunkintas, motociklai guli važiuojamoje dalyje, policija aiškinasi avarijos aplinkybes.
Policijos patikslinimas: Rugsėjo 19 d. apie 17 val. 45 min. Vilniuje, Antakalnio g., motociklas „Suzuki“, vairuojamas vyro (gim. 1977 m.), kliudė priekyje prie šviesoforo sustojusį motociklą „Honda“, kurį vairavo vyras (gim. 1977 m.) ir priešpriešiais važiavusį automobilį „Nissan“, vairuojamą moters (gim. 1980 m.). Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo „Suzuki“ vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę. Surinkta medžiaga pagal LR BK 281 str. 1 d.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.