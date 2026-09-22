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Svarbu vilniečiams: šiandien viešasis transportas nemokamas, jame – gyvo garso muzika

2026-09-22 09:32 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-22 09:32
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Rugsėjo 22-ąją minima Tarptautinė diena be automobilio vainikuoja Europos judumo savaitę – iniciatyvą, kasmet kviečiančią miestus ir jų gyventojus iš naujo pažvelgti į kasdienius keliavimo įpročius ir išbandyti tvaresnius judėjimo būdus.

Vilnius. ELTA / Andrius Ufartas

Rugsėjo 22-ąją minima Tarptautinė diena be automobilio vainikuoja Europos judumo savaitę – iniciatyvą, kasmet kviečiančią miestus ir jų gyventojus iš naujo pažvelgti į kasdienius keliavimo įpročius ir išbandyti tvaresnius judėjimo būdus.

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Šią dieną visi vilniečiai ir miesto svečiai gali nemokamai keliauti visais Vilniaus autobusais, troleibusais ir elektriniais laivais. Norint pasinaudoti nemokama kelione, bilieto aktyvinti nereikia nei viešojo transporto priemonėje, nei JUDU ar „m.Ticket“ programėlėse.

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„Darnus judėjimas – kasdieniai sprendimai, kurie ilgainiui kuria miestą, kuriame patogu ir gera gyventi. Siekiame, kad viešasis transportas, ėjimas pėsčiomis, važiavimas dviračiu ir kiti judėjimo būdai sudarytų patogią ir tarpusavyje veikiančią miesto transporto sistemą. Tarptautinė diena be automobilio – puiki proga išbandyti kitą keliavimo būdą ir atrasti, kad ne kiekvienai kelionei mieste būtinas automobilis“, – sako JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.

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Viešajame transporte – gyvo garso muzika

Rugsėjo 22-ąją kelionės viešuoju transportu ne tik nemokamos – dalyje autobusų ir troleibusų keleivių vakare lauks gyvo garso koncertai. Muzikinius pasirodymus bus galima išgirsti:

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  • 3 troleibuse – 17.57 val. maršrutu Pasakų parkas–Šiaurės miestelis;
  • 53 autobuse – 18.06 val. maršrutu Fabijoniškių žiedas–Stotis;
  • 43 autobuse – 18.15 val. maršrutu Justiniškių žiedas–Lukiškės.

Maži kasdieniai pasirinkimai keičia miestą

Rugsėjo 22 d. minima Tarptautinė diena be automobilio – vienas pagrindinių Europos judumo savaitės akcentų. Šią dieną Europos miestai ir jų gyventojai kviečiami bent trumpam atsisakyti kelionių automobiliu ir rinktis kitus keliavimo būdus – viešąjį transportą, dviratį, ėjimą pėsčiomis ar dalijimosi paslaugas. Iniciatyva primena, kad net ir nedideli kasdieniai pasirinkimai gali prisidėti prie švaresnės aplinkos, mažesnių transporto spūsčių, saugesnio ir patogesnio judėjimo mieste. 

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Šios dienos tikslas – įkvėpti gyventojus, kad ir nedideliems pokyčiams. Pavyzdžiui, bent vieną kelionę per dieną judėti darniai – viešuoju transportu, pėsčiomis ar dviračiu. Juk, alternatyvių keliavimo būdų pasirinkimas ne tik tiesiogiai mažina oro taršą, bet ir atveria galimybę integruoti fizinį aktyvumą į kasdienį ritmą be papildomų laiko sąnaudų.

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Tam, kad darnias keliones vilniečiams rinktis būtų dar patraukliau, Vilniuje nuosekliai investuojama į viešojo transporto parko atnaujinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą.

Vilniaus miesto dviračių takų tinklas jau siekia 182 km. Taip pat išplėstas greitųjų A juostų tinklas, leidžiantis piko valandomis viešuoju transportu judėti greičiau nei automobilių srautai, eismo srautų valdymui pasitelkiamos išmaniosios adaptyvios šviesoforų sistemos. 

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2024–2025 m. į gatves išriedėjo 91 naujas žemagrindis troleibusas. Šiemet miestą pasieks net 81 naujas 18 m ilgio troleibusas, visai neseniai pristatyta ir JUDU programėlė, kurioje galima ne tik susimokėti už viešojo transporto bei parkavimo paslaugas, bet ir patogiai planuoti keliones viešuoju transportu arba dviračiais. 

Sostinėje viešuoju transportu nemokamai keliauti galima net 6 kartus per metus: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją, rugsėjo 22-ąją, Kalėdų eglės įžiebimo šventės metu bei per Naujųjų metų sutiktuves. Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt, o transporto judėjimą realiuoju laiku galėsite stebėti JUDU švieslentėje bei JUDU programėlėje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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