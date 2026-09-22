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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, ką TS-LKD kelia į Vilniaus rajono merus

2026-09-22 07:51 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 07:51
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Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Vilniaus rajono skyrius kandidate į Vilniaus rajono merus iškėlė parlamentarę Daivą Ulbinaitę.

TS-LKD (nuotr. Elta)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Vilniaus rajono skyrius kandidate į Vilniaus rajono merus iškėlė parlamentarę Daivą Ulbinaitę.

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Riešės vienmandatėje apygardoje išrinkta politikė teigia, kad koncentruosis į septynias Vilniaus rajono žmonėms aktualiausias sritis bei vykdys atvirą kampaniją, visus kviesdama į specializuotas rajono gyventojų ir ekspertų dirbtuves.

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TS-LKD Vilniaus rajone į merus kelia Ulbinaitę

Kritikuodama dabartinę Vilniaus rajono savivaldybės tarybą, D. Ulbinaitė teigia, jog pokyčiai savivaldoje yra būtini.

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„Užteks Vilniaus rajono merui būti politinės savivalės savivaldybės taryboje įkaitu. Milžiniškais tempais augančiam, tačiau iš nomenklatūrinės valdysenos vis dar besivaduojančiam Vilniaus rajonui reikia stipresnio impulso, ryžtingesnės ir telkiančios lyderystė. (...) Turime tai pakeisti“, – pranešime cituojama politikė.

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2027 metų pavasarį savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas ketverius metus.

ELTA primena, kad pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 metų kovo 5 dieną. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91 proc. – tiek merų, tiek tarybų rinkimuose.

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Jokių šansų, -tik pasirujojimas
Jokių šansų, -tik pasirujojimas
2026-09-22 08:15
Ulbinaitė kiaurai prasmirdusi ir ožio tvarte ir daukantynėje pas neklystančiają, jei neturėtų tskp stogo,- senai būtų nuteista ir pašalinta...
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Aušrinė A.
Aušrinė A.
2026-09-22 08:54
Kas toji ulbinaitė - tai tik nešvarios dvasios UBAGĖ ! ! !
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