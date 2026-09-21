Šiauliuose sulaikomas vyras sužalojo 3 policijos pareigūnus

Jos duomenimis, incidentas įvyko sekmadienį apie 18.30 val. Vilniaus gatvėje, pareigūnams sulaikant 1988 metais gimusį vyrą, kuris, anot policijos, pažeidė viešąją tvarką.
Policijos teigimu, vyras aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo tris 1997, 2002 ir 1991 metais gimusius Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus.
Suteikus medikų pagalbą, pareigūnai gydomi ambulatoriškai.
Įtariamajam nustatytas 1,72 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.
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