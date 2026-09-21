Išmetus šį daiktą į konteinerį Lietuvoje laukia 600 eurų bauda: nesakykite, kad neįspėjo

Viena dažniausių klaidų – tekstilės atliekų metimas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
Dar praeitais metais savivaldybėse Aplinkos ministerijos reikalavimu buvo įrengti specialūs tekstilės konteineriai, todėl svarbu jais naudotis, norint atsikratyti tokio tipo atliekų.
Tekstilės atliekų rūšiavimo sistema veikia visoje Lietuvoje
Praėjusiais metais Lietuvoje įsigaliojo reikalavimas savivaldybėms sudaryti gyventojams galimybę rūšiuoti tekstilės atliekas – tam buvo įrengti specialūs konteineriai, įrenginiai ir kitos šioms atliekoms surinkti pritaikytos priemonės.
„Tekstilės atliekų rūšiavimo infrastruktūra – svarbus žingsnis aplinkosaugos srityje. Tai ne tik padeda efektyviau tvarkyti atliekas, bet ir skatina tvarų išteklių naudojimą.
Kviečiame gyventojus aktyviai naudotis šia galimybe ir užtikrinti, kad tekstilės atliekos būtų rūšiuojamos tinkamai“, – anksčiau sakė Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Vilma Slavinskienė.
Ką galima ir ko negalima mesti į tekstilės atliekų konteinerius?
Anot Aplinkos ministerijos, tekstilės atliekos laikomos sunkiai perdirbamomis, todėl svarbu kuo ilgiau naudoti turimus tekstilės gaminius, o jiems tapus nebetinkamiems – tinkamai juos išrūšiuoti.
Į tekstilės atliekų konteinerius galima mesti drabužius, avalynę, rankines, diržus, užuolaidas, patalynę ir minkštus žaislus. Visi šie daiktai turi būti sudėti į maišus.
Į šiuos konteinerius negalima mesti sauskelnių, knygų, žurnalų, kartoninių dėžių, stiklinių indų, plastikinių pakuočių, minkštų žaislų su integruotomis elektroninėmis detalėmis bei tekstilės, užterštos cheminėmis medžiagomis.
Taip pat gyventojai raginami tekstilės atliekų nepalikti šalia konteinerių – net ir supakuotas jas būtina įmesti į konteinerio vidų.
Kaip tinkamai rūšiuoti tekstilės atliekas?
Purvinos ir šlapios tekstilės atliekos į rūšiuojamos tekstilės atliekų surinkimo priemones metamos sandariai supakuotos į vandeniui ir kitiems skysčiams nepralaidžią pakuotę.
Tepaluotos, cheminėmis medžiagomis užterštos tekstilės atliekos, kurios priskiriamos pavojingosioms atliekomis, surenkamos apvažiuojant atliekų turėtojus ir priimant šias atliekas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.
Gyventojai turi būti informuojami apie šias paslaugas per savivaldybės, atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus bei atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikėjo interneto svetaines.
Jose turi būti skelbiama aiški informacija apie tinkamą buityje susidarančių atliekų rūšiavimą, iliustruota piktogramomis, išvardytos savivaldybėje teikiamos atliekų surinkimo paslaugos ir atliekų priėmimo vietos bei nurodyta jų kontaktinė informacija, darbo laikas ir kita aktuali informacija.
Už nerūšiavimą – baudos
Svarbu žinoti, kad už tekstilės atliekų nerūšiavimą gresia baudos.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas nuo 30 iki 140 eurų, o už pakartotinius pažeidimus – nuo 140 iki 600 eurų.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos informacija
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