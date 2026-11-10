Ministrė apie referendumą dėl šeimos sampratos: nesuprantu, kam jis reikalingas

„Kol kas nematau, kam toks referendumas yra reikalingas, nes šiandien mes turime Konstituciją, kuri apibrėžia šeimos sąvoką, turime šeimai skirtą atskirą įstatymą su aiškia labai formuluote. Ką referendumas pasakys mums daugiau, tai tikrai šito, atsiprašau, bet nesuprantu“, – antradienį LRT radijui sakė I. Ruginienė.
Ji pridūrė, kad referendumo organizavimas kainuotų apie 5,5 mln. eurų: „Ką tikrai matau, kad ši priemonė kainuoja 5,5 mln. eurų“.
Seimo nutarimo projektui dėl referendumo paskelbimo po pateikimo pritarta balandžio pradžioje, tačiau tolesnis svarstymas įstrigo Seimo komitetuose.
Per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.
Prezidentas Gitanas Nausėda interviu BNS praėjusią savaitę teigė manantis, kad Seimas turėtų paskelbti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos, ir pabrėžė, jog pasisakytų už iniciatorių pasiūlytą Konstitucijos formuluotę.
Mažieji koalicijos partneriai „valstiečiai“ spalio pabaigoje paragino socialdemokratus grąžinti referendumo iniciatyvą į Seimo plenarinių posėdžių salę ir susiejo šį klausimą su palaikymu kitų metų valstybės biudžetui.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė nematantis ryšio tarp kitų metų biudžeto ir patariamojo referendumo šeimos sampratos klausimu. Vyriausybės vadovas „valstiečių“ iškeltą sąlygą pavadino nelabai priimtina.
Pagal projektą, referendumas vyktų su savivaldos rinkimais 2027 metų kovą.
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