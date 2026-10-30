Inga Ruginienė vyksta į Visaginą: susitiks su meru, lankysis socialinėse įstaigose

Vizito metu I. Ruginienė apsilankys Visagino socialinės globos namuose bei Šeimos ir vaiko gerovės centre. Ministrė taip pat vyks į Visagino Užimtumo tarnybos, „Sodros“ ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos padalinius.
Kaip Eltai nurodė I. Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas, viešėdama Visagine ministrė susitiks su savivaldybės meru Erlandu Galaguzu ir administracijos atstovais. Susitikime numatoma aptarti socialinių paslaugų prieinamumą ir galimą Visagino socialinės globos namų perdavimą savivaldybei.
„Ministerija yra pateikusi savivaldybei pasiūlymą perimti socialinės globos namų savininko teises ir pareigas. Vizito metu numatoma aptarti šio pasiūlymo vertinimo eigą, galimas perdavimo sąlygas ir socialinės globos paslaugų tęstinumo užtikrinimą“, – Eltai raštu nurodė I. Dobrovolskas.
Darbo dieną ministrė užbaigs susitikimu su Visagino gyventojais.
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