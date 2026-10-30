Sinkevičius lankysis Prienų rajone ir Birštone, susitiks su merais, gyventojų bendruomene

Prienuose premjeras susitiks su meru Alvydu Vaicekausku, lankysis „Žiburio“ gimnazijoje, atnaujintame daugiabučių namų mikrorajone.
Taip pat jis apsilankys vaikų darželyje „Saulutė“ ir Beržyno parke.
Birštone M. Sinkevičius susitiks su savivaldybės mere Nijole Dirginčiene, įstaigų vadovais ir administracijos darbuotojais, apžiūrės kultūros paveldo, sveikatos ir sporto infrastruktūros objektus.
Vizito pabaigoje premjeras susitiks su Birštono gyventojų bendruomene.
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