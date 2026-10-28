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Inga Ruginienė prakalbo apie vaiko priežiūros atostogų pokyčius

2026-10-28 12:56 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 12:56
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Norint vaiko priežiūros atostogų pakeitimus įgyvendinti nuo kitų metų liepos, papildomai reikėtų 62 mln. eurų, teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, šiuo metu numatyta, kad pakeitimai įsigaliotų nuo 2028 m., tačiau girdima lūkesčių juos įgyvendinti anksčiau.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė parengtą devynių priemonių šeimos politikos priemonių paketą už beveik 770 mln. eurų (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Norint vaiko priežiūros atostogų pakeitimus įgyvendinti nuo kitų metų liepos, papildomai reikėtų 62 mln. eurų, teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, šiuo metu numatyta, kad pakeitimai įsigaliotų nuo 2028 m., tačiau girdima lūkesčių juos įgyvendinti anksčiau.

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„Mes lyg ir buvome numatę, kad nuo 2028 metų jos įsigalios, bet jau girdžiu, kad yra didelis lūkestis, jog tai būtų nuo liepos 1-osios. Viskas priklausys nuo to, ar Finansų ministerija skirs papildomus 62 mln. eurų“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.

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Ministrės teigimu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), rengiant kitų metų biudžetą, jau buvo priversta gerokai sumažinti planuotas išlaidas, todėl naujoms iniciatyvoms įgyvendinti reikėtų papildomo finansavimo.

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„Kalbant apie taupymą, turbūt mūsų ministerija bene labiausiai buvo priversta taupyti. Mes sutaupėme, parodėme taupymą ir gerokai apkarpėme visas eilutes. Dabar, jeigu atsiras viena ar kita papildoma iniciatyva, ją bus įmanoma įgyvendinti tik skyrus papildomų lėšų“, – aiškino ji.

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I. Ruginienė taip pat teigė besitikinti, kad svarstant biudžetą Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (SRDK) pavyks ištaisyti kai kuriuos ministerijos finansavimo trūkumus.

Vis dėlto ministrė pabrėžė, kad diskusijos dėl kitų metų biudžeto dar nesibaigė, todėl iki galutinio jo priėmimo numatytos sumos gali keistis.

„Biudžeto formavimas dar nesibaigė ir apie galutinį biudžeto variantą galėsime kalbėti tada, kai Seime vyks galutinis balsavimas. (…) Iki pat gruodžio mėnesio keisis skaičiai, aplinkybės ir biudžeto eilutės“, – sakė I. Ruginienė.

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Pasak jos, šiuo metu ministerijos bendromis pastangomis siekia apginti Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte numatytą finansavimą.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę finansų ministras Taurimas Valys Seimui pristatė 2027 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.

Pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

indeliai.lt

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