Nunno galingas pasirodymas lėmė „Panathinaikos“ pergalę prieš Milano klubą

Pirmoji mačo pusė klostėsi permainingai. Nors PAO buvo įgijusi dviženklį pranašumą (39:27), tačiau jo išlaikyti neįstengė. Iki pertraukos Milano klubas sugebėjo atsilikimą sumažinti iki 3 taškų – 37:40.
Po pertraukos PAO problemos ėmė augti. Graikų klubas sunkiai rinko taškus, o po Leandro Bolmaro tritaškio Milano komanda jau pirmavo 46:42. Šeimininkams sunkiai sekėsi pulti, bet jų puolimą išjudino Kendrickas Nunnas. Gynėjo sėkminga atkarpa lėmė, kad po trijų kėlinių PAO atsiliko minimaliai – 60:61.
Lemiamo kėlinio metu ir toliau vyko atkakli kova. Likus žaisti tris minutes Sylvainas Francisco pataikė vieną baudą iš dviejų ir lygino rezultatą – 71:71. Mathiasas Lessortas kūrė PAO dviejų taškų pranašumą (73:71), bet tritaškį realizavo R.J.Cole’as – 74:73. Ekipos keitėsi nesėkmingais epizodais, bet galiausiai taškus po atkovoto kamuolio puolime pelnė M.Lessortas – 75:74. Devonas Hallas prametė tritaškį, o K.Nunnas įmetė dvitaškį – 77:74. D.Hallas prametė pirmąją baudą, pataikė antrąją, o PAO galiausiai laimėjo 80:75.
Mačas nesusiklostė Sylvainui Francisco, kuris nors ir pelnė 6 taškus (0/3 dvit., 1/6 trit., 3/4 baud.), atkovojo kamuolį, 2 kartus prasižengė, 4 kartus suklydo ir surinko -1 naudingumo balą.
K.Nunnas sužaidė itin solidų mačą ir pelnė 20 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 20 (6 rez. per.), Mathiasas Lessortas 13 (11 atk. kam.), Juancho Hernangomezas11, Guerschonas Yabusele 9 (6 atk. kam.).
„Armani Olimpia“: Devonas Hallas 15 (5 atk. kam.), Dariusas Thompsonas, R.J.Cole’as, Devonas Bookeris ir Leandro Bolmaro po 10, Mosesas Wrightas 9 (4/4 dvit.).
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