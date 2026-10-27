Jokubaičio solidus pasirodymas nepadėjo „Bayern“ išvengti pralaimėjimo

Rungtynes geriau pradėjo Miuncheno klubas (7:2), bet Tyrese’as Martinas į priekį jau vedė katalonų klubą – 10:9. Geriau kėlinį užbaigusi „Barcelona“ susikūrė 4 taškų pranašumą – 21:17.
Antrojo ketvirčio pradžioje šeimininkai vėl veržėsi į priekį (22:21), bet solidesnio pranašumo nei viena iš ekipų neįgijo. Prieš pertrauką „Bayern“ priekyje buvo minimaliai – 42:41.
Po pertraukos toliau vyko atkakli kova ir nei viena iš komandų nesugebėjo ženkliau atitrūkti. Vis tik katalonų klubas kiek geriau sužaidė trečiojo kėlinio pabaigą ir Aleksandras Balcerowskis didino skirtumą iki 3 taškų – 64:61.
Lemiamo ketvirčio starte „Barcelona“ dar šiek tiek didino atotrūkį – 68:63. Vis tik „Bayern“ vėl artėjo (67:68), bet tritaškį smeigė Kevinas Punteris – 71:67. Katalonai tolo (73:67), bet šeimininkų gretose ryškus buvo R.Jokubaitis – 72:75. Skirtumas tapo minimalus (78:79), tačiau tuomet iniciatyvos ėmėsi K.Punteris, iš rungtynių pašalintas buvo Duane’as Washingtonas, o „Barcelona“ laimėjo 88:84.
Prieš buvusį klubą žaidęs lietuvis per 20 minučių pelnė 17 taškų (4/6 dvit., 3/5 trit.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė bei surinko 20 naudingumo balų.
„Bayern“: Milesas Norrisas (3/6 trit.) ir Rokas Jokubaitis (7rez. per.) po 17, Andreasas Obstas 14 (4/8 trit.), Austinas Wiley 10 (8 atk. kam.), Justinianas Jessupas ir Johannesas Thiemannas po 6.
„Barcelona“: Kevinas Punteris 23 (3/7 trit.), Tyrese’as Martinas (2/6 trit.) ir Joshas Nebo (9 atk. kam.) po 12, Justinas Robinsonas 11 (5/8 dvit.), Aleksandras Balcerowskis 9
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