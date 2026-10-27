„Crvena Zvezda“ užtikrintai nugalėjo „Maccabi“

Intrigos šiame susitikime neliko jau pirmajame kėlinyje, kai „Crvena Zvezda“ laimėjo atkarpą 14:0 ir atitrūko – 22:5. Iki ketvirčio pabaigos skirtumas dar labiau išaugo – 34:15. 13-ąją minutę šeimininkų pranašumas pasiekė 20 taškų ribą – 40:20. Rekordinė praraja tarp komandų buvo fiksuojama 17-ąją minutę – 50:22.
Po didžiosios pertraukos „Maccabi“ sugebėjo laimėti trečiąjį kėlinį (25:23), bet tai nieko nepakeitė ir „Crvena Zvezda“ į savo sąskaitą įsirašė užtikrintą pergalę.
Šioje dvikovoje debiutavo Christianas Koloko – aukštaūgis per 16 minučių pelnė 6 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 8 naudingumo balus. Karjeros rungtynes sužaidė Tysonas Carteris – 24 taškai ir 26 balai yra geriausi jo rodikliai Eurolygoje.
„Crvena Zvezda“: Tysonas Carteris 24 (6/10 tritaškiai, 5 atk. kam., 26 naud. bal.), Jaredas Butleris 21 (3/5 tritaškiai), Jordanas Nwora 18, Chrisas Jonesas 8 (9 rez. perd.).
„Maccabi“: Jimmy Clarkas 19 (4/8 tritaškiai), Romanas Sorkinas 13, Yamas Madaras ir Armando Bacotas (5 atk. kam.) po 7.
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