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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Galima išdavystė ir nutrūkusi draugystė? Berrettini reakcija pakurstė gandus apie Musetti

2026-10-27 22:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 22:51
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Italijos teniso žvaigždė Matteo Berrettini dar labiau pakurstė gandus apie pašlijusius santykius su tautiečiu Lorenzo Musetti. Įtampą tarp dviejų tenisininkų kursto kalbos apie galimą išdavystę, susijusią su buvusia M. Berrettini mergina, kurią, anot gandų, suviliojo L. Musetti.

Matteo Berrettini | Stop kadras

Italijos teniso žvaigždė Matteo Berrettini dar labiau pakurstė gandus apie pašlijusius santykius su tautiečiu Lorenzo Musetti. Įtampą tarp dviejų tenisininkų kursto kalbos apie galimą išdavystę, susijusią su buvusia M. Berrettini mergina, kurią, anot gandų, suviliojo L. Musetti.

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Vienos turnyre M. Berrettini pirmajame rate per du setus įveikė Tomą Martiną Etcheverry. Po pergalės vykusio interviu metu tenisininko buvo paklausta apie L. Musetti neseniai iškovotą titulą Lione ir tai, ar tautiečio sėkmė jį įkvepia.

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Išgirdęs klausimą, M. Berrettini akivaizdžiai sutriko ir trumpam nutilo. „Palaukite, ar čia tiesioginė transliacija?“.

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Įsitikinęs, kad pokalbis iš tiesų transliuojamas gyvai, tenisininkas dar akimirką svarstė atsakymą.

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„Gerai, viskas gerai“, – su nejaukia šypsena veide tarė M. Berrettini ir nusijuokė.

„Žinau, kad jis labai sunkiai dirbo, kad sugrįžtų. Manau, kad jis nusipelnė šios pergalės“, – pridūrė italas.

Po šių žodžių M. Berrettini iškart baigė interviu, pasitraukė nuo žurnalisto ir grįžo prie savo suoliuko.

Tokia reakcija neliko nepastebėta. Socialiniuose tinkluose sirgaliai ėmė svarstyti, kad pradinis tenisininko sutrikimas galėjo būti susijęs su gandais apie jo ir L. Musetti konfliktą.

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Kalbos apie galimą dviejų italų nesantaiką pasklido po to, kai šiemet, maždaug tuo pačiu metu, nutrūko abiejų tenisininkų santykiai su partnerėmis. M. Berrettini išsiskyrė su Vanessa Bellini, o L. Musetti – su Veronica Confalonieri, su kuria augina du vaikus.

Viešai nė vienas tenisininkas nekomentavo nei savo santykių pabaigos aplinkybių, nei gandų apie galimą romaną. Vis dėlto pastebėta, kad M. Berrettini socialiniame tinkle „instagram“ nustojo sekti L. Musetti. Anksčiau abu sportininkai buvo artimi draugai ir kartu atstovavo Italijai Daviso taurės varžybose.

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Gandams dar daugiau peno suteikė netrukus po interviu paaiškėjusi žinia, kad M. Berrettini nepateko į Italijos rinktinės sudėtį artėjančiam Daviso taurės mačui su Pietų Korėja. Tuo metu L. Musetti buvo įtrauktas į komandos, kuriai vadovauja Filippo Volandri, sąrašą kartu su Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Simone Bolelli ir Andrea Vavassori.

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Oficiali M. Berrettini neįtraukimo į rinktinę priežastis nebuvo nurodyta. Tiesa, italas pasaulio reitinge užima 48-ąją vietą ir yra žemiau už visus kitus į rinktinę pakviestus vienetų žaidėjus.

Buvęs šeštasis pasaulio tenisininkas ir Vimbldono turnyro finalininkas pastaraisiais metais mėgina sugrįžti į geriausią sportinę formą po karjerą pristabdžiusių rimtų traumų.

Italijos rinktinėje nebus ir pirmosios pasaulio raketės Janniko Sinnerio – jis negalės žaisti dėl dešiniojo kelio traumos.

ATP 500 turnyrą Vienoje tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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